За лучшую работу со СМИ в Рязани наградили пресс-службы ведомств и предприятий

Победители конкурса сделали традиционное фото на память. Фото: Павел АВЕРИН

В конце прошлого года сотрудники рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» провели уже четвертое по счету экспертное интервьюирование представителей региональных СМИ. В опросе участвовали главные редакторы, коммерческие директора и авторитетные журналисты с солидным опытом работы. Они высказали свое мнение о работе в медиа-пространстве около шестидесяти предприятий и организаций – тех, в чьем составе есть подразделение или штатная единица, облеченная функциями PR– и пресс-службы, а также маркетинга и рекламы. Оценка проводилась по 10-балльной шкале в двух разделах «Государственные и общественные организации» и «Коммерческие структуры». По итогам опроса и был составлен рейтинг предприятий и организаций по качеству работы с региональными СМИ.

«ПРОЦЕНТ АКТИВНОСТИ УПАЛ, НО КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШИЛОСЬ»

21 января гендиректор рязанской «Комсомольской правды» Николай Мальцев на церемонии награждения победителей в различных номинациях подчеркнул:

– Это не наш взгляд на то, кто лучше работал со СМИ. В общем количестве анкет у «Комсомолки» всего две. Мы прекрасно понимаем, что рейтинг привязан к текущему моменту. За истекший год сменилась отрасль «Лидер»: в тройку не смогла пробиться ни одна строительная компания – такого давно уже не было. Зато есть реванш финансового сектора, чего тоже еще не было, когда три подобные организации фигурируют в ТОП наших рейтингов (одна государственная и две коммерческих).

Обратил внимание Мальцев и еще на одну особенность опроса. В графе, которая значится как «Активность», указывается процент тех, кто хоть что-то смог сказать о той или иной организации.

В качестве примера он привел Рязанский областной суд: лишь чуть более половины респондентов (55%), редакторов и журналистов, смогли вспомнить о взаимодействии с ним.

– В целом процент активности в ушедшем году упал, – заявил, оценивая итоги опроса, гендиректор «Комсомольской правды» в Рязани. – Представители СМИ реже стали взаимодействовать с различными государственными и общественными организациями и предприятиями коммерческого сектора. Даже у пресс-службы администрации Рязани процент активности упал на 4 пункта и равен теперь 93. При этом качество взаимодействия улучшилось. Некоторые организации за год смогли резко подняться вверх в рейтинге и даже войти в тройку лидеров.

Показательно, что СУ СКР, заняв седьмое место, выпало из тройки лидеров. Он связал это персонально с Анжеликой Евдокимовой, перешедшей на другую работу. Это объясняется тем, что зачастую во взаимодействии со СМИ высокую роль играют межличностные контакты журналистов с представителями пресс-служб.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Теперь перейдем непосредственно к победителям, структурам госсектора и общественным организациям. Самой активной – можно назвать это призом зрительских симпатий – оказалась работа пресс-службы городской администрации города Рязани – 93% охвата медиа-носителей. И это неслучайно – проблемы областного центра касаются всех и каждого. А сотрудники городской пресс-службы работают практически круглосуточно и без выходных.

Наталья Гришина: Со всей страстью, искренностью и профессионализмом готовы работать и дальше Фото: Павел АВЕРИН

Диплом «Отличная работа со СМИ» получила директор Областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина. Вручая награду, Николай Мальцев признался, что «ранее неправильно оценивали ее значимость».

– Мы и дальше готовы со всей искренностью, страстью и профессионализмом работать со средствами массовой информации, – заверила Гришина.

Диплом «Превосходная работа со СМИ» получило Рязанское отделение Банка России. Фото: Павел АВЕРИН

Второе место и диплом «Превосходная работа со СМИ» получило отделение банка России по Рязанской области. А лучшими в этой номинации стали сотрудники регионального управления МВД России.

– Как кадровый работник могу сказать, что залог успеха основывается на правильном подборе кадров, – сказал руководитель управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Вадим Черемисин. – Люди, которые работают в пресс-службе, заинтересованы в успехе. Это результат коллективного труда. Мы понимаем, что хотят от нас услышать люди, и стараемся это делать. И теперь стало ясно, что у нас это получается.

Вадим Черемисин отметил, что залог успеха основывается на правильном подборе кадров. Фото: Павел АВЕРИН

ДВЕ СТОРОНЫ ПОБЕДЫ ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР

Уже традиционно в тройку лидеров среди коммерческих предприятий вошла пресс-служба Рязанской нефтеперерабатывающей компании – она получила диплом «Отличная работа со СМИ».

РНПК уже традиционно вошла в число победителей. Фото: Павел АВЕРИН

Второе место и диплом «Превосходная работа со СМИ» Николай Мальцев вручил Рязанскому отделению Сбербанка России.

- Мы и дальше готовы через публикации в региональных газетах, информационных агентствах и телерадиовещательных компаниях повышать финансовую грамотность рязанцев, - заверил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Олег Сычев. - И, что немаловажно, будем проводить профилактическую работу по предотвращению действий телефонных мошенников в банковской сфере.

Олег Сычев: Готовы повышать финансовую грамотность рязанцев.

А «Лучшей работой со СМИ» отмечена деятельность сотрудников пресс-службы Прио-Внешторгбанка.

– То, что финансовые структуры оказались в тройке лидеров, с одной стороны – хорошо, а с другой, – не очень, – заместитель председателя Правления банка Геннадий Дронов затронул важную тему. – Получается, что в фокусе внимания СМИ, а значит, и общества, не вопросы спорта и искусства, повседневной жизни – а аспекты, связанные с какими-то жизненными сложностями. Мы, конечно, открыты для общения и будем продолжать это делать. Но мне хотелось бы пожелать организаторам и всем нам, чтобы среди победителей оказались предприятия, которые делают нашу жизнь интереснее и удобнее.

Геннадий Дронов философски отнесся к своему статусу победителя. Фото: Павел АВЕРИН

Однако слова одного из победителей частично опровергают результаты еще одной номинации – «Лучшая динамика в 2021 году». Диплом «Быстрый прогресс в работе со СМИ» получило региональное управление МВД России. За «Стремительный прогресс» организаторы отметили Рязанское отделение Сбербанка России.

Но диплом «Рекордный прогресс в работе со СМИ» и первое место получил Рязанский государственный университет, где как раз и «сеют разумное, доброе, вечное».

– Еще никто так не наращивал результат, как РГУ имени С. А. Есенина. Этот участник опроса впервые на нашем награждении, – подчеркнул Николай Мальцев.

- В своей деятельности мы стали обращать огромное внимание на взаимодействие со СМИ, отчетливо понимая, что успех образовательной деятельности любого вуза зачастую зависит от расширения его коммуникативных возможностей, - заявила проректор по учебно-воспитательной и социальной работе университета Оксана Исаева.

РГУ им. Есенина наградили за рекордный прогресс в работе со СМИ. Фото: Павел АВЕРИН

Осталось только добавить, что обладателем диплома «Лучшая в истории работа со СМИ» за достижение рекордного рейтинга 8,95 в прошедшем году и, стало быть, абсолютным победителем стала пресс-служба управления МВД России по Рязанской области.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Абсолютно лучшая работа со СМИ в 2021 году: Управление МВД России по Рязанской области

Государственные и общественные организации

Лучшая работа со СМИ в 2021 году: Управление МВД России по Рязанской области

Превосходная работа со СМИ в 2021 году: Отделение Банка России по Рязанской области

Отличная работа со СМИ в 2021 году: РОУНБ имени Горького

Коммерческие предприятия

Лучшая работа со СМИ в 2021 году: Прио-Внешторгбанк (ПАО)

Превосходная работа со СМИ в 2021 году: Рязанское отделение «Сбербанка России»

Отличная работа со СМИ в 2021 году: РНПК

Лучшая динамика в 2021 году

Рекордный прогресс в работе со СМИ в 2021 году: Рязанский государственный университет

Стремительный прогресс в работе со СМИ в 2021 году: Рязанское отделение Сбербанка России

Быстрый прогресс в работе со СМИ в 2021 году: Управление МВД России по Рязанской области

Лучшая в истории работа со СМИ (достижение рекордного рейтинга 8,95 в 2021 году): Управление МВД России по Рязанской области

Самая активная работа со СМИ в 2021 году (охват 93% медиа-носителей): Администрация города Рязани