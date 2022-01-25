Школы Рязани закрывают на карантин - 2022: список учебных заведений растет

Рязань, школа, карантин: дети переходят на дистанционное обучение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале 2022 года школы Рязани начали закрывать на карантин. Кроме того, закрываются на карантин и школы в районах Рязанской области. Официальная причина закрытия и перехода детей на дистанционное обучение - превышение уровня заболеваемости по ОРВИ.

Список школ Рязани, которые закрылись на карантин:

- школа №1 (улица Горького, 51) — с 26 января до 1 февраля включительно;

- школа №7 (улица Ленина, 38) — с 26 января до 1 февраля;

- школа №9 (улица Советской Армии, 24, корп. 1) — с 26 января до 1 февраля включительно;

- школа №31 (улица Новоселов, 6а) — с 26 января до 1 февраля;

- школа №39 (Первомайский проспект, 62 корпус 1) — с 26 января до 1 февраля;

- школа №47 (улица Великанова, 9) — с 26 января;

- школа №49 (улица Предзаводская, 15) — с 26 января до 1 февраля;

- школа №56 (улица Бирюзова, 13а) — с 26 января;

- школа №58 (улица Интернациональная, 6) — с 26 января;

- школа №60/61 (улица Новаторов, 21) — с 26 января до 1 февраля;

- школа №68 (улица Новоселов, 30б) — с 26 января;

- школа №70 (улица Сельских Строителей, 4а) — с 26 января;

- школа №72 (улица Новоселов, 17 корпус 1) — с 26 января.

Стало известно, какие школы Рязани закрыты на карантин. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ранее сообщалось о закрытии школ №13 (Первомайский проспект), №15 (улица Лермонтова), №62 (улица Советской Армии).

Что касается школы №35 (улица Бирюзова, 19а), то занятия там возобновляются с 26 января.

Кроме того, 25 января, на вынужденные недельные каникулы из-за карантина закрылась Тумская школа №3.

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