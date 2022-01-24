Бэтмен по-рязански: автомобилистам, попавшим в беду на зимних дорогах, помогают совершенно бескорыстно

Изменения температуры также изрядно треплют нервы автовладельцам.

Нынешняя зима постоянно преподносит сюрпризы - обильные снегопады, короткие оттепели быстро сменяются довольно сильными морозами. С последствиями осадков коммунальщики вовремя не справляются, из-за чего многие автомобили не могут выехать с парковок. Изменения температуры также изрядно треплют нервы автовладельцам: из-за перепадов температур возникают проблемы с запуском двигателя - стоит только упустить зарождающуюся неисправность.

Увы, не все автовладельцы возят с собой не то что пуско-зарядное устройство (ПЗУ), а даже провода для прикуривания аккумулятора. Да и лопата не у всех имеется даже дома. Что делать в такой ситуации?

Автобэтмен на черном внедорожнике

Не обошли проблемы с запуском автомобиля и нашего корреспондента-водителя. Оставленный около редакции раритетный «мерседес» напрочь отказался заводиться в -18°С. Попытка самостоятельно его реанимировать путем отогрева аккумулятора и поддачи газа при заводе двигателя завершилась фиаско - свечи оказались залиты наглухо. А сдернуть такую машину, тем более зимой, под силу не каждой машине. Нужен как минимум полный привод! Друзья и коллеги с такими автомобилями как назло оказались заняты, а если и освобождались, то только в самый час-пик, а тащить по нашим обледеневшим дорогам в это время машину - огромный риск. Эвакуатор на нашей парковке просто бы не развернулся…

- На сайтах объявлений есть люди, которые занимаются решением таких проблем, - посоветовал сосед по гаражному кооперативу, - и говорят, что даже есть альтруисты, кто делает это бесплатно.

В социальных сетях есть целые группы волонтеров, которые занимаются помощью застрявшим на дороге.

И такое объявление было найдено! Договорились. После проведенной операции по буксировке машины в ремонт мы поговорили с этим человеком. Ведь встретить такое в наше время - кажется чем-то из области ненаучной фантастики.

- Как давно вы стали этим заниматься, как пришла в голову такая идея?

- Я увидел, сколько людей мучаются на наших дорогах зимой, и понял, что надо им помогать, - говорит Алексей Андреев (имя и фамилия по его просьбе изменены - Ред.). Объявление дал 3 января. С тех пор ко мне обратились больше десятка человек.

- Не верится, да и другие не поверят, что вы делаете это бесплатно. Наверняка люди вам что-то предлагают…

- Да, люди почти всегда спрашивают: сколько я вам должен или должна? И я всегда отвечаю: ни-че-го. Было несколько звонков, провокационных. Люди описывали ситуацию, в которую они попали, просили приехать, узнавали цену. Но в последний момент отказывались, говоря, что они проверяли правдивость информации.

- Вы помогаете всем? Или же есть какие-то запретные ситуации?

- Стараюсь всем, но исходя из обстановки. Я сам работаю помощником руководителя торговой организации. В любой момент сорваться с места, разумеется, не могу.

Если человек имеет возможность позвать на помощь и при этом находится далеко - объясняю, как действовать. Например, посредине выходного дня звонит девушка: я застряла в лесопарке, не могу выехать с парковки. Я ей объясняю: кругом ходит много людей, мужчин, попросите их - они наверняка помогут. Мне ехать из Приокского полчаса, а вас вытолкают за пять минут. Она поняла правильно.

И он не один такой

Но, как оказалось, такой Бэтмен в Рязани не один. В социальных сетях есть целые группы волонтеров, которые занимаются помощью застрявшим на дороге. Причем существуют они давно. Например, когда во время разлива в 2013 году Ока залила дорогу около Торгового городка, рядом дежурил джип с приподнятой колесной базой и надписью «Пепелац».

Сейчас, в снежную зиму, многие мужчины, видя, как буксует машина, сами, без просьбы, приходят на помощь и выталкивают застрявшее авто.

Проезжая мимо, поинтересовались у общественного помощника стоимостью его помощи:

- Сколько вы берете за свою услугу?

- Нисколько. Мое дело - вытащить на сушу заглохшего бедолагу, раз у него не хватило мудрости отказаться от поездки здесь. А дальше он сам решает, как его будут транспортировать - на тросе или эвакуаторе, в гараж, сервис или на свалку.

По словам Алексея, его также хотели взять в подобное сообщество, но он отказался:

- В конце праздников мне предложили вступить в одну из таких групп, но я не стал этого делать. Быть в группе - значит, стать кому-то обязанным. А я помогаю людям исходя из своих возможностей.

Сейчас, в снежную зиму, многие мужчины, видя, как буксует машина, сами, без просьбы, приходят на помощь и выталкивают застрявшее авто. Невзирая на марку и того, кто сидит за рулем. Пока есть такие люди, значит, в нашей стране не все потеряно.

ВАЖНО!

Что должно быть в машине каждого автомобилиста зимой

- Лопата с железным совком (от 340 рублей);

- Провода прикуривания (от 700 рублей) или ПЗУ (от 4,5 тыс. рублей);

- Также не помешают свечной ключ, скребок для льда, противобуксовочные сетчатые металлические пластины.

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