Теперь в Сбере можно забрать посылку и выпить чашечку кофе

Фото: СберБанк.

18 января в Рязани по адресу: улица Чкалова, дом 1 корпус 2 открылся офис СберБанка, выполненный в новом формате. В офисе можно решить не только финансовые вопросы, но и воспользоваться самыми популярными продуктами и сервисами экосистемы Сбера, вплоть до покупки последних технологических новинок и гаджетов от SberDevices.

Новый подход к работе отделения

Обслуживание в безбарьерном пространстве офиса теперь происходит без привязки к конкретному рабочему месту, а там, где это наиболее удобно клиенту. Менеджеры помогают разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию.

Фото: СберБанк.

Изменилась и зона самообслуживания. Инновационные банкоматы оснащены технологией распознавания лиц и голосовым вводом. Экраны устройств повторяют форму смартфона, интерфейс напоминает мобильное приложение банка, и во время обслуживания действует эффект затемнения, то есть клиент в очереди не увидит изображения на дисплее.

Сотрудники, сменившие деловой стиль одежды на более демократичный Casual, работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. В находящейся прямо в отделении кофейне можно провести дружескую встречу или просто отдохнуть от городского шума. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей. Юных гостей ждет знакомство с анимационными персонажами «Союзмультфильма» и познавательные развивающие игры.

Фото: СберБанк.

Пространство для деловой жизни

По словам управляющего Рязанским отделением СберБанка Ивана Семенова, современный офис - это пространство для удобной комфортной деловой жизни.

- Это первый подобный офис СберБанка, открытый в Рязани. В этом году мы запустим еще три таких отделения в областном центре. И этот пилотный офис предназначен, прежде всего, для экономии самого ценного, что у нас есть - нашего времени. Уверен, что он станет точкой притяжения, и клиенты по достоинству оценят все его возможности. Все новшества офиса направлены на удобство клиентов и скорость их обслуживания, - подчеркнул Иван Семенов.

Открытие обновленного отделения посетила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова:

- Безусловно, СберБанк - это та организация, которая задает тренды в качестве оказания услуг нашим жителям. Уверена, что в таком прекрасном помещении будет комфортно и сотрудникам, и клиентам. А это то, что объединяет организации, ведь цель у нас одна - чтобы нашим жителям было как можно более комфортно жить в городе, в регионе. И в этом смысле офис Сбера является примером того, к чему должны стремиться все организации.

Фото: СберБанк.

От кино до аптеки

Работает в отделении на улице Чкалова и пункт «Сбер Еаптеки». Благодаря этому клиенты, пришедшие в банк за финансовыми услугами, теперь могут тут же приобрести необходимые лекарственные препараты, средства для профилактики заболеваний и многое другое.

Также в новом офисе Сбера можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси. Количество же доступных продуктов и услуг будет постоянно расти.