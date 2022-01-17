Сведения о «вредоносном облаке» с завода «Технофлекс» оказались недостоверными

Указанные в публикации «КП-Рязань» от 10 января сведения о том, что 4 января заводом «Технофлекс» в Северо-западном промузле Рязани осуществлен выброс «вредоносного облака», оказались недостоверными, так как они не подтверждены какими-либо доказательствами.

Предприятие опровергло причастность к упомянутому выбросу и предоставило комментарий Генерального директора ООО «Завод Технофлекс» Александра Завьялова. Приводим комментарий без изменений:

- Технология производства кровельных материалов исключает залповые выбросы. Желтый цвет выбросов не характерен технологии производства кровельных материалов.

Контроль выбросов в атмосферу проводится строго в соответствии с природоохранным законодательством. Превышения ПДК зафиксировано не было.

На ООО «Завод Технофлекс» разработана и применяется программа экологического контроля, проводятся проверки со стороны контролирующих органов Росприродназора, Ростехназдора, Роспотребнадзора, Природоохранной прокуратуры. По итогам отбора проб выбросов вредных веществ по результатам последней проверки ООО «Завод Технофлекс» превышений загрязняющих веществ не выявлено, - отметил Александр Завьялов.