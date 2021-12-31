Андрей Макаров поздравил рязанцев с Новым годом и Рождеством

Фото: РОО "Единая Россия".

«Уважаемые жители Рязанской области! Друзья!

В канун самых радостных, желанных, светлых и сказочных праздников от всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В эти праздничные дни мы все ждем чуда, светлой сказки, нового счастья.

Незаметно пролетел еще один год. Многое было сделано, но еще больше планов и забот намечено на год грядущий, который дарит людям надежду на свершение всего задуманного и исполнение заветных желаний.

За прошедшее время мы еще острее осознали, что здоровье каждого – часть безопасности и благополучия страны. И в эти дни хочется с особой теплотой поздравить тех, кто продолжает бороться с вирусом – медиков, ученых, социальных работников, волонтеров и всех неравнодушных жителей. Пусть Новый год принесет в ваши семьи спокойствие и стабильность, а вам больше времени на семейный уют.

Есть старая, добрая традиция – в новогодний праздник дарить друг другу подарки. Давайте же дарить близким самое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и любовь. Пусть новый год принесет в ваши дома только благоприятные перемены в жизни.

Желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия!»