Затягиваем пояса: что подорожает в Рязанской области в 2022 году

С учетом инфляции грядущей индексации пенсии явно недостаточно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уровень жизни большинства рязанцев продолжает снижаться. И хотя чиновники пытаются убедить нас в обратном, для людей это выглядит, скорее, как плохая шутка. Подорожание происходит по целому ряду причин, связанных в том числе и с потерей части привычного дохода из-за пандемии и роста цен. Продукты, непродовольственные товары и тарифы стали гораздо дороже. И многие не без оснований опасаются, что и дальше тенденция увеличения стоимости сохранится. О том, какие неприятные сюрпризы ждут нас с началом нового года, поговорим сегодня.

Коммуналка и проезд

С 2022 года многие ожидают подорожания проезда с 23 рублей за одну поездку до 24-25 рублей. При этом поездка будет стоить дешевле для тех, кто платит безналично. И хотя к настоящему моменту об изменении цен официально не сообщалось, депутаты гордумы и некоторые перевозчики уверены, что подорожание неизбежно.

Традиционно с 1 июля подорожает и стоимость коммунальных услуг. Так, по данным региональной энергетической комиссии, электроснабжение станет дороже для рязанцев на 4,9%, газоснабжение - на 3%, отопление - на 4,3%, холодное водоснабжение - на 4%, а обращение с твердыми коммунальными отходами - на 4%.

Налог на доходы с депозитов

Возрастет и налоговое бремя на горожан. С нового года нам придется платить четыре новых сбора из-за изменений в Налоговом кодексе. Так, 13% рязанцы будут платить с дохода от банковских вкладов. Причем касается это как рублевых депозитов, так валютных. Это же относится и к дивидендам на вклады пенсионеров. В 2021 году в Госдуму был внесен законопроект, предполагавший освобождение неработающих пенсионеров от выплаты такого подоходного налога, но его не приняли. Налоговый кодекс утверждает, что доход в виде процентов по банковским вкладам, полученный гражданином в порядке наследования, налогообложению не подлежит. Поэтому поправки в Кодекс этого вида доходов не касаются. Однако если гражданин получил банковский депозит или вклад в свое распоряжение не в виде наследства, а каким-то иным образом, налог на полученные по нему проценты платить тоже придется.

Новые штрафы для автомобилистов

Четыре новых штрафа ждут в 2022 году и автолюбителей. Во-первых, появляется штраф за среднюю скорость движения. Сейчас за превышение скорости штрафуют только тогда, когда камера непосредственно зафиксирует значение больше положенного. То есть в теории между камерами водитель может гнать хоть в два раза быстрее разрешенного, но вовремя сбавить скорость и не получить штраф. Чтобы с этим бороться, придумали новую схему - берутся две камеры на одной дороге, расстояние между которыми известно, фиксируется время, за которое автомобиль проехал от одной до другой, и, исходя из этого, рассчитывается средняя скорость его движения. Заплатит за данное нарушение ПДД водитель от 500 до 5 тысяч рубле

Во-вторых, штраф появится и для тех автомобилистов, которые решили помыть машину или отдельные ее части - например, стекла - во дворе или на паркинге. За такое нарушение придется заплатить от 1000 до 2000 рублей. В-третьих, есть вероятность получить штраф в размере 3000 рублей за брошенный во дворе автохлам - например, автомобиль без капота, замков и прочих конструктивных элементов. В-четвертых, планируется установить наказание за шины не по сезону, разные покрышки на передней и задней осях, отсутствие подголовников и подушек безопасности там, где производитель предусмотрел их наличие. Точная сумма штрафа пока неизвестна.

Эвакуация авто в Рязани подорожает

С 1 января 2022 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение задержанных авто в Рязанской области. Соответствующее постановление выпустила Региональная энергетическая комиссия. Так, за перемещение задержанного транспортного средства по территории Рязани и за пределами города на расстояние до 20 километров его владельцу придется заплатить тысячи рублей (было 1918) за эвакуатор без крано-манипуляторной установки и 3488 рублей (было 3344) - с ней. Речь в данном случае о транспорте массой до 3,5 тонны. Стоимость их хранения на специализированной стоянке увеличивается с 41,5 рубля за час до 43,3 рубля.

Пенсионеров-банкротов защитят

Вступают с 1 января в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные федеральным министерством труда и социальной защиты. Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. С нового года практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена. Второй важный момент - если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни, то на нее смогут претендовать его наследники. Они должны будут направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Также пенсионерам предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации.

Если говорить об индексации пенсий, то с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий по старости вырастут на 5,9%, а социальных (их обычно индексируют в апреле) - на 7,7%. Однако президент РФ дал поручение правительству рассмотреть вопрос об увеличении этих заявленных в бюджете процентов, так как они ниже официальной инфляции, что недопустимо, так как по закону индексация пенсий должна быть выше инфляции.

Пособия немного, но вырастут

В 2022 году увеличится размер и пособий для семей с детьми. Размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго - более 665 тысяч рублей. Семьи смогут оформить пособие на ребенка, которому еще не исполнилось полтора года. Их размер равен 40% от зарплаты за последние два года, при этом минимальный размер ежемесячной выплаты с 1 февраля составит 7493 рубля. Семьи с низким доходом смогут получать ежемесячное пособие на детей до трех лет. В 2022 году в среднем по стране его размер составит около 12 тысяч рублей. Часть семей с детьми от трех до семи лет также сможет претендовать на выплаты, однако при их назначении будет учитываться комплексная оценка нуждаемости и «правило нулевого дохода». Размер пособия в данном случае равняется половине детского прожиточного минимума, что в среднем по стране в 2022 году составит около шести тысяч рублей. Неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем же по стране эта сумма составит около 5,5 тысячи рублей в месяц.

Как видно из этих данных, жизнь для большинства рязанцев в 2022 году вряд ли будет сладкой. Особенно тяжело придется тем, кто имеет доход ниже среднего. На этом фоне подорожание проезда в транспорте, который по всем параметрам устарел, выглядит, мягко говоря, странно. ПАЗы, преподносимые нам городскими властями как новый транспорт, не выдерживают никакой критики. То же самое касается и подорожания коммуналки. В Рязанской области, по сравнению с другими регионами ЦФО, она и так неоправданно высока, а учитывая качество самих услуг, даже незначительное повышение цены выглядит, как издевательство.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минсельхозе РФ составили прогноз об изменении цен на продукты питания в ближайшее время. В докладе ведомства сказано, что в 2022 году стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла. В расчетах ведомства показано, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю до 24,6 тысячи рублей за тонну. За это же время в рознице она, скорее всего, тоже подорожает, примерно на 3,7%, до 47,3 тысячи рублей за тонну. В результате это скажется на цене хлеба. Стоимость продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тысячи рублей за тонну. То есть буханка в 700 граммов обойдется почти в 37 рублей, уточняют в Минсельхоз.