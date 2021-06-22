Рязанские единороссы и молодогвардейцы приняли участие в традиционной патриотической акции «Свеча памяти»

Такие скорбные даты требуют особого отношения. Фото: пресс-служба "Единой России".

«Сегодня, в 4 часа утра, на Скорбященском мемориальном комплексе в Рязани состоялась общественно-патриотическая акция «Свеча памяти». 80 лет назад, 22 июня 1941-го, гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Мы собрались, чтобы почтить память всех, кто принял участие в Великой Отечественной войне, кто не вернулся с фронта», – отметил руководитель Рязанского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Сергей Васильев.

В День памяти и скорби к акции присоединились представители администрации, правительства, депутаты-единороссы, участники Великой Отечественной войны, общественные деятели, активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы», школьники и студенты. Возглавили колонну первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Окрут.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания, затем состоялось возложение цветов к Вечному огню и из горящих свечей было составлены слова «Я помню».

«Из 300 тысяч рязанцев 180 тысяч не вернулись с фронта или пропали без вести. Мы преклоняемся перед героями. Мы скорбим о женщинах, детях и стариках, которые погибли в бомбежках и в плену у фашистов. Трудно представить себе боль матерей, потерявших на войне своих сыновей. Пусть наши дети никогда не знают войны», – сказала Анна Рослякова.

Лидер рязанских молодогвардейцев, член регионального политсовета «Единой России» Вячеслав Поскребышев отметил, что представители молодого поколения должны помнить и чтить память земляков – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Своими воспоминаниями о событиях 22 июня 1941 года поделился фронтовик Леонид Иванович Окрут. В подростковом возрасте он был связным в партизанском отряде в Белоруссии, которым командовал его отец.

Депутат Государственной Думы от Рязанкой области, член федерального общественного совета партийного проекта «Историческая память» Андрей Красов уверен, что важно помнить о таких событиях и передавать знания о них из поколения в поколение, чтобы они никогда больше не повторялись.

«Наш святой долг — хранить память о подвигах и мужестве предков, чтить ветеранов, которые живут с нами», – добавил парламентарий.

Впервые акция «Свеча памяти» прошла в 2009 году по инициативе молодежных общественных организаций.