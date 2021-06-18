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Политика18 июня 2021 21:30

Андрей Красов: «Готов лично отчитаться перед каждым жителем Рязанской области»

Депутат Госдумы РФ представил отчет о проделанной работе за последние 5 лет
Источник:kp.ru
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Депутат Госдумы РФ представил отчет о проделанной работе за последние 5 лет.

Депутат Госдумы РФ представил отчет о проделанной работе за последние 5 лет.

Более 100 разработанных законопроектов, свыше 100 проведенных приемов граждан, 1385 отработанных обращений через приемную депутата в Государственной Думе и свыше 800 обращений – через приемную в Рязанской области. Все это – малая часть работы народного избранника от 156-го одномандатного избирательного округа.

Андрей Красов представил отчет о проделанной работе за последние 5 лет.

«Готов лично отчитаться перед каждым жителем Рязанской области», - написал он в предисловии.

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