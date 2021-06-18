Депутат Денис Милюков: Мэрия ответит за освещение в Рязани

Проблемы уличного освещения давно беспокоят рязанцев. Только в 2020 году люди отправили в администрацию Рязани 433 писем. А сколько, помимо этого, было возмущенных постов в социальных сетях, обращений к депутатам различного уровня?

Полутемные улицы с тусклыми светильниками серьезно увеличивают риски ДТП и уличных правонарушений. Особенно зимой, когда темнеет рано.

В последние годы одной из главных причин этого стал энергосервисный контракт, по которому на улицах Рязани установили дешевые светодиодные светильники, эффект освещения от которых вызвавший немало нареканий у общественности и депутатского корпуса, срок которого истекает в этом году.

— Напомню, что в его рамках на улицах города были установлены светодиодные светильники, но вот эффект освещения от них совершенно не устроил жителей города, — говорит депутат Рязавнской городской Думы Денис Милюков. — В ответ на неоднократные вопросы и замечания депутатов в ходе заседаний комитетов и Думы, администрация ссылалась на сроки контракта и невозможность расторгнуть соглашение с исполнителем даже через суд.

Срок действия энергосервисного контракта закончился. Пора устранять его последствия. Поэтому я, как депутат Рязанской городской Думы и член профильного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и городской инфраструктуре направил в администрацию Рязани и в комитет запросы о том, какие меры планирует предпринять администрация города для нормализации ситуации с уличным освещением, с предложением внести этот вопрос в повестку и настоял, чтобы рассмотрение было вынесено на ближайшее заседание.

Администрации предстоит ответить на вопросы депутатов на заседании комитета. В предварительном ответе, разосланном перед заседанием, было указано, что городское освещение будет передано в обслуживание Дирекции благоустройства города и что первоочередными задачами администрация видит замену действующих тусклых светильников на светильники с улучшенными характеристиками, выполнение решений судов по освещению и строительство новых сетей на окраинах города. Однако остается

совершенно непонятным: в какую сумму для города обойдется исправление энергосервисного контракта и в какие сроки планируется провести работы? Нет и четкого плана по улицам и микрорайонам. Все эти вопросы предстоит выяснить.

Наша фракция и дальше будет бороться за улучшение условий жизни рязанцев. О том, как будут развиваться события в дальнейшем - в следующем материале.