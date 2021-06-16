Две трети рязанцев высказались за введение налога на роскошь

Фото: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Депутаты партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь. 1350 жителей Рязанской области ответили на вопрос, поддерживают ли они введение такого налога.

67% респондентов высказались о законопроекте положительно, притом 28% рязанцев выступают за прогрессивное налогообложение и лишь 5% оказались против перемен.

«Хорошая инициатива. Думаю, что богатые будут согласны платить более высокий налог, если при этом бедные люди гарантированно получат от государства существенную поддержку», - объяснил свою позицию один из участников опроса Никита Макаров.

Что нужно отнести к предметам роскоши, владельцам которых придется нести дополнительную налоговую нагрузку? По мнению опрошенных, это элитная недвижимость, дорогостоящие автомобили, яхты и частные самолеты.

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов считает, что предлагаемые изменения налогового законодательства снизят уровень социального неравенства в обществе:

«За счет налога каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Эти средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержке граждан с низкими доходами», - комментирует Сергей Миронов.

По оценке авторов законопроекта, дополнительные поступления в бюджет составят около двух триллионов рублей.

В свою очередь, член Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков отметил, что идея налога на роскошь изначально была частью программы партии:

«Еще с 2006 года мы настаиваем на введении такого налога. Предлагаем взимать высокий процент с тех лиц, которые имеют очень большие дома, дорогие квартиры», - объяснил Александр Бычков.

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