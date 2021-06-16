Фальсификат не исчезнет, а литр подорожает: чем обернется обязательная маркировка молочной продукции

Маркировка на пачке еще не гарантирует, что внутри будет молоко. Фото: архив "КП",

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К ДЕЛУ?

В 2021 году в России вводится обязательная маркировка молочной продукции. Цель благая – не допустить проникновения на рынок левой молочки. Но инициатива не вызвала горячего одобрения со стороны производителей. Дело в том, что перед тем, как внедрить новые правила, в стране провели эксперимент. Уже на этом этапе маркировкой молока занимались две разные системы: «Меркурий» и «Честный Знак». Первая отвечала за сырье, до того как оно попадало на производство, а вторая – отслеживала перемещения готовой продукции до продажи на кассе.

Эксперимент завершился 31 декабря 2020 года, а уже с 20 января 2021 года стартовала обязательная маркировка молочной продукции. Сейчас идет подготовительный этап, когда производители могут регистрироваться в системе по желанию. Но уже с 1 июня коды должны наносить производители мороженого и сыров. С 1 сентября обязательная маркировка появилась на молочных продуктах со сроком годности более 40 дней. А уже с 1 декабря 2021 года коды обяжут наносить на молочные продукты со сроком годности менее 40 дней. Именно с этого дня вся розница будет фиксировать продажу таких товаров через кассы.

МАРКИРУЕТСЯ НЕ САМ ПРОДУКТ, А ЛИШЬ ЕГО УПАКОВКА

КП»-Рязань» обратилась к производителям и экспертам с просьбой прокомментировать нововведения и рассказать, как они скажутся на отрасли в целом и к каким изменениям приведут на рынке молочной продукции.

Координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко считает, что в случае новой маркировки она в первую очередь касается не самого продаваемого продукта, а его упаковки:

– У нас вводится система маркировки не молока, а его упаковки. То есть то, что будет находиться внутри, никто не узнает, кроме самого производителя. Но первоначально, когда идея маркировки только возникла, планировалось, что она будет выполнять функцию страхового билета. Он будет обеспечивать выплаты по 20-30 тысяч рублей покупателю, столкнувшемуся с ненадлежащей продукцией с конкретным qr-кодом. Но от этой идеи в итоге было решено отказаться, и в конечном счете, мы получили очередную бухгалтерскую систему, контролирующую лишь продажу единиц товара.

По мнению Александра Бражко, qr-коды продаются и будут продаваться любому желающему, а оператор системы категорически не желает нести ответственность за качество продукта:

– К сожалению, все это дискредитирует саму идею с введением обязательной маркировки и даже отбрасывает нас назад. Официальному и добропорядочному производителю абсолютно не понятно, зачем вообще нужна вся эта история, ведь он как производил качественный продукт, так и будет производить. А в отношении черного и серого рынков мы должны с вами понимать, что, как и в случае с алкоголем, так и с любой другой деятельностью, нечистые на руку дельцы не будут иметь никаких сложностей с получением любых знаков. Основа их деятельности – это коррупция, а не производственная себестоимость.

Тем не менее введение новых правил маркировки, по мнению эксперта, поможет навести порядок в системе закупок молочной продукции для школ, детских садов и больниц.

– После того как была введена система «Меркурий», поток фальсификата с полок магазинов хлынул в бюджетную сферу. Директора таких организаций закрывают на это глаза, а порой и сами становятся участниками коррупционных схем. Ведь, когда есть 600 рублей на покупку сливочного масла, а ты купил его за 200 рублей, при условии, что 400 рублей в бюджет не возвращаются, то получается, руководитель сам заинтересован в закупке более дешевых продуктов, – отметил Александр Бражко.

«НАШЕ МНЕНИЕ НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ, А ПРОСТО ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ»

Производители молока из Рязанской области относятся к вводимым правилам маркировки крайне настороженно, считая их избыточными, а порой и вовсе не нужными.

– Если честно, мне очень сложно подобрать для комментария по этой теме цензурные слова. Мы сейчас просто выживаем, а по поводу маркировки наше мнение никто не спрашивал, а просто поставили перед фактом, что надо выполнять. Как все это будет работать в настоящий момент, до конца не ясно, где брать необходимое оборудование – тоже. Для борьбы с фальсификатом эта маркировка вряд ли поможет, и те, кто гнал его, так и продолжат это делать. Единственные, на кого лягут дополнительные расходы – это добропорядочные производители молока, – поделился своими переживаниями директор ООО «Мурминское» Виктор Агафонов.

О своем отношении к грядущим переменам нам рассказал Иван Шерняев, генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат»:

– Я работаю в молочной промышленности уже 40 лет и до конца так и не понял, для чего все это делается и какие вопросы поможет решить. Если в случае с «Меркурием» было понятно, что это направлено на сохранение качественной продукции, то зачем все это делается сейчас, не ясно до сих пор. Я многим задавал вопрос: «А что это вообще дает?» Но внятного ответа я так ни от кого не получил. Тем временем для нашего предприятия введение маркировки обойдется примерно в 30 миллионов рублей, и в конечном итоге, все это будет заложено в цене. Одно дело продать шубу с маркировкой за несколько десятков тысяч рублей, а совсем другое – пакет молока. Вообще я бы очень хотел посмотреть хоть на одного производителя молочной продукции, который бы одобрил все эти меры.

Поддерживает своих коллег и генеральный директор ООО «Долголетие» Олег Просолупов:

– Несмотря на то, что наше предприятие очень маленькое с оборотом, не превышающим 10 миллионов рублей в месяц, тем не менее мы должны будем потратить на оборудование для маркировки от 3,5 до 5 миллионов рублей. Это совершенно неподъемные для нашего предприятия деньги. Другой вариант – оснастить все оборудованием для ручной маркировки и считывать так. Он обойдется около 500 тысяч рублей, но тогда производительность снизится примерно в три раза. Вся информация, которую они пытаются вшить в эту маркировку, уже есть в системе «Меркурий». Поэтому я считаю, что введение именно этой маркировки, мягко говоря, излишне.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ ГАРАНТИРОВАННО

Понятно, что введение обязательной маркировки молочной продукции в первую очередь затронуло мелких производителей, но даже крупные предприятия, такие как агромолкомбинат «Рязанский», столкнулись с необходимостью закупить дополнительное оборудование и программное обеспечение на сумму около 60 миллионов рублей.

– С 2018 года предприятие уже работает в ГИС Ветис Меркурии ХС. В этои системе отслеживается поступление сырья, выработка, использование в производстве и отгрузка готовои продукции. Внедрение маркировки для нашеи товарнои группы считаю избыточнои и очень затратнои мерои . Непонятно, как скажется внедрение маркировки на качестве готовои продукции, какова будет схема работы при сбое в ГИС МТ. При неработоспособности системы невозможно будет ни заказать коды, ни запустить в работу фасовочное оборудование, ни осуществить своевременную отгрузку и доставку продукции в торговые сети, социальные учреждения. Для продукции со сроком годности менее 30 суток это будет очень критично, – рассказала главный специалист по производственно-технологическому процессу Ольга Переверзева.

Добавьте к этому необходимость расширения штата персонала для дополнительного сканирования и ручнои наклеи ки этикетки на каждую потребительскую упаковку в случае ручнои укладки продукции, и это гарантированно приводит к повышению стоимости готовои продукции.

СКАЗАНО

С производителями молочной продукции солидарны и многие эксперты. Так, например, в Российском институте потребительских испытаний (РИПИ) считают, что при внедрении обязательной маркировки могут возникнуть трудности у небольших региональных производителей молочной продукции.

– Стоимость оборудования для нанесения маркировки для небольшого производства обойдется не в один миллион рублей. Кроме того, не каждое оборудование позволит обеспечить маркировку, а это значит, что производителям необходимо обновлять полностью производственные линии. Есть опасность, что могут уйти с рынка небольшие молочные заводы, которым трудно конкурировать с крупными компаниями. Уже сейчас есть информация о том, что небольшие предприятия по переработке молока планируют закрываться, – отметила эксперт из РИПИ Ирина Виноградова.

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