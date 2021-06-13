Политики сдали кровь рязанцам, пострадавшим на пожаре в больнице

На рязанской станции переливания крови всегда готовы принять доноров.

Рязанские коммунисты запустили акцию в поддержку пострадавших во время пожара в больнице имени Семашко. По инициативе первого секретаря комитета Рязанского областного отделения КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Дениса Сидорова они бросили клич среди молодых сторонников, призвав их приехать на областную станцию переливания крови (на улице Спортивной, 7). Откликнулись члены молодежной организации компартии – комсомольцы.

– Кровь нужна довольно часто, – отметила заведующая донорским отделением станции Марина Фолина. – У нас в областном центре есть два гематологических отделения, есть экстренные службы и операционные блоки, есть ковидные госпитали... Везде нужна кровь и изготовленные из нее препараты.

- Я считаю, что жизненно важно внести свой вклад в это доброе, хорошее дело, - прокомментировал Денис Сидоров.