Сам себе маркетолог. 8 эффективных приемов интернет-торговли

Не забывайте просматривать аналитику эффективности соцсетей.

Иногда достаточно лишь немного поправить сайт, и бизнес оживает. Опытные маркетологи знают массу приемов. Но если нет возможности обратиться к профессионалам, то откроем несколько секретов.

1. Следите за трендами. В эпоху расцвета соцсетей следить за трендами стало проще. Предприниматель должен быть на шаг впереди и знать, какие посты взрывают интернет. В этом поможет, например, система мониторинга соцмедиа Brand Analitics с бесплатным сервисом Медиатренды. Система позволяет узнать самое обсуждаемое в соцетях за сутки или неделю. Для создания новостной картины маркетологу в помощь ресурс MediaMetrics.

2. Оценка эффективности. Не забывайте просматривать аналитику эффективности соцсетей. Смотрите, сколько было переходов по ссылке на сайт, когда поднимались пики активности посещений, когда не шел трафик, какая аудитория посещала. Сравнивайте с данными конкурентов, и если у вас ниже на 15-20%, постарайтесь наверстать.

3. Реферальный маркетинг. Уделяйте достаточно внимания такой важной странице на сайте, как «Спасибо». Ее посещают потенциальные клиенты, поэтому этот раздел нужно оформить максимально эффективно. Например, разместить фото руководителя, сообщение о том, что вы перезвоните в течение 10 минут, предложить скидку за репост, скидку на сумочку при покупке обуви и т.д. Не меньше внимания уделите странице «Ошибка 404». Сделайте ее креативной, не бойтесь использовать популярные мемы, писать смешные стихи, хотя бы сохраните на ней дизайн сайта. Хороший пример - «Похоже, Чак Норрис сломал эту страницу».

4. Правильный заголовок. Продажи зависят от правильных заголовков, ведь это первое, что читает посетитель сайта. Маркетологи знают много техник, и одна из них - 4U. В переводе на русский язык эти 4 параметра переводятся как ультраспецифичность, уникальность, срочность, полезность. Пишите с душой, используйте числа (желательно не круглые), поторопите клиента даже банальным «сейчас». А для более глубокого погружения в тему почитайте работы автора Теории шести рукопожатий Стэнли Милгрэма.

5. Контролируйте скорость. На низкие продажи может влиять такая банальная вещь, как низкая скорость загрузки сайта. Не ленитесь раз в месяц проверять скорость загрузки на бесплатном сервисе Google PageSpeed inSights.

6. Продающая картинка. В маркетинге считается, что картинка первична, поэтому грамотно используйте изображения на сайте. Технология айтрекинга (движения зрачка) доказывает, что человеческий образ привлекает больше всего внимания. Изучите в теории, как распределяются пятна внимания, чтобы использовать нужные образы и размещать кнопки в правильных зонах.

7. Создавайте клиентскую базу. Помните правило югославского бизнес-тренера Радмило Лукича о том, что все деньги бизнеса находятся в четырех секторах: это новые или старые продукты для новых или старых клиентов. При этом 90% составляют продажи новых и старых продуктов старым клиентам. Нужно чувствовать потенциал клиента, прежде чем предлагать ему первую услугу бесплатно.

8. Придумайте товар-флагман. Удивляйте посетителей и для поднятия продаж придумайте свой «товар-замануху». Например, СЕО-амулеты, защитный тотем от споров в соцсетях… Фантазируйте, будьте как дети!

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