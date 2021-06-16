Как «подогнать» Рязань под «Золотое кольцо»: проблемы и перспективы

В 300 метрах от Рязанского кремля можно попасть на такие задворки, что туристам покажется: они вернулись на 100 лет назад. Фото: Владимир ФРОЛОВ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3 июня 2021 года губернаторы девяти областей центральной России подписали соглашение о создании нового расширенного туристического маршрута «Большое Золотое кольцо». Журналисты эту новость подавали восторженно: свершен прорыв, все обратят на нас внимание, у нас прибавится туристов, деньги потекут рекой!

Федеральный центр не одарит, а спросит

Пожалуй, самое верное из всего этого – то, что на нас обратят внимание. «Golden ring of Russia» или «Anneau d’or de Russie» на протяжении 53 лет остается самым известным брендом для путешествующих по России иностранцев. Они знают, что их ждет в городах, включенных в маршрут: золотые купола, указатели на европейских языках, англоговорящий персонал в отелях и ресторанах, удобный транспорт, красивые виды для фотографирования. Не отстают от иностранцев и наши (например, москвичи): раз какой-то город включили в «золотой» список, туда стоит поехать на выходные.

Но это не значит, что федеральный центр по какой-то наработанной схеме начнет преображать населенные пункты, которым повезло. По крайней мере, в соглашении 2021 года никакого «золотого дождя» не предусмотрено. Скорее наоборот, от новых участников маршрута начнут требовать выполнения стандартов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова говорит лишь о «перезагрузке бренда» и «организации продвижения»:

– У туриста на протяжении всего маршрута должна быть удобная логистика до места отдыха и основных точек показа, комфортная туристическая среда и доступ к информации о маршруте, уникальные точки притяжения, которые дополняют друг друга, подчеркивая харизму каждого региона…

Рязанцы уже знают, чего им не хватает

В 2020 году в Рязани проходил круглый стол, где заранее обсуждали, чем регион может привлечь иностранных туристов. Интересны были замечания, чего нам не хватает. Всякий, кто бывал в Суздале, Угличе или Сергиевом-Посаде, вспомнит прекрасные дороги в самих городах и между ними. Когда наши «автодоры» научатся делать такие же, непонятно.

Образ Рязани, предлагаемый туристам, слишком разнолик: история, литература, космонавтика, военное дело… При этом важные достопримечательности слишком разбросаны: Константиново – 40 км, Старая Рязань – 60 км, Ижевское – 110 км, «танцующий лес» – 120 км. Кто просчитывал логистику: нужны ли автобусы Рязань – Константиново каждые час-полтора, как в советское время, а не 4 раза в сутки, как сегодня?

Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Ольга Кречетова постоянно напоминает, что нужна туристическая инфраструктура рядом с городищем Старая Рязань: там нужно отремонтировать дорогу, продолжить тропинки, расставить указатели, предусмотреть возможность размещения на ночь где-то поблизости.

Даже в самой Рязани большинство крупных отелей и дешевых хостелов стоят довольно далеко от достопримечательностей и музеев. Вспомните, сколько надо идти в Ростове Великом от места ночлега до кремля? 300 метров. А у нас даже исторический музей собрались из кремля выносить за километр, на улицу Соборную.

Это не только перспективы, это большой фронт работ

За последние 15 лет в Рязани практически уничтожили одну из точек притяжения туристов – десятки образцов деревянного зодчества дореволюционной эпохи. Как сохранить оставшиеся дома? Денег на них не выделяется, хотя, по словам общественного активиста Игоря Кочеткова, существует закон 73-ФЗ, дающий право собственникам культурных памятников получать от государства компенсации на их восстановление. Можно хотя бы сдать опустевшие здания в аренду каким-нибудь организациям за 1 рубль в год, чтобы они не разрушались.

У нас огромный потенциал религиозного, паломнического туризма. Но на «тропу Сергия Радонежского» или «колодец Авеля» пока обращают внимание лишь отдельные энтузиасты. Да и туристов из арабских стран на минарете XV века в Касимове пока не видно каждую неделю. В отличие от Казани или Грозного.

Глава рязанской топонимической комиссии Николай Булычев сетует, что забывают показать гостям «Рязань Нобелевскую» – объединить знакомство с Иваном Павловым, Александром Солженицыным и Борисом Пастернаком.

Стоит признать: пока иностранцев в России из-за пандемии коронавируса мало. Но «Золотое кольцо» может подойти и для внутреннего туризма. В любом случае, улучшать все придется самим рязанцам.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Леонид Резников, бывший заместитель директора рязанского радиозавода:

– В 1960-е годы в Рязань приезжали представители «Мосфильма» и примеривались вести съемки фильма «Андрей Рублев» во внутренних дворах Рязанского кремля. Но местные власти уверили кинематографистов, что наш город им не подходит: тут секретность, и так далее. А если бы этот шедевр был снят в Рязани, то в «Золотое кольцо» она попала бы намного раньше.

Игорь Канаев, педагог, краевед:

– К сожалению, больше полувека назад наш город не вошел в «Золотое кольцо» и много из-за этого потерял. Надо перестать сносить старые постройки и пилить деревья, объявить старый город заповедником. Он занимает лишь 2 квадратных километра, это всего сотая часть современной Рязани.

Григорий Романцев, менеджер тверского туроператора:

– Туры в Рязань у нас раньше набирались только 2-3 раза в год, в основном двухдневные. Сейчас пока изменений не ждем. А вот паломники из Твери в Рязанскую область ездят часто, в Богословский монастырь со святым источником.

СПРАВКА «КП»

«Золотое кольцо» – первый в СССР популярный туристический маршрут для иностранцев, разработанный после публикаций советской прессы осенью 1967 года. Он должен был показать гостям «старую Русь». Рассчитывали, что гости прилетят в Москву, а потом совершат путешествие по кругу, останавливаясь каждый вечер в новом городе. В «Золотое кольцо» вначале вошли Загорск (ныне Сергиев Посад), Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Позднее к ним присоединился Углич. В 2015 году Минкульт РФ заговорил о «переформатировании» и расширении маршрута.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!