Как превратить ремонт квартиры в отдых

Отделка в стиле «Эко Лофт» – это естественные цветовые оттенки, дающие ощущение легкости и комфорта.

Решившись на покупку квартиры, семья заранее начинает испытывать стресс. Ведь даже если застройщик своевременно передаст качественно построенное жилье, новому собственнику предстоит превратить пустую коробку в уютное гнездышко для своих родных. А это поиск бригады трезвых и порядочных отделочников, закупка стройматериалов, дополнительные затраты, необходимость постоянного контроля за рабочими и готовность к срывам сроков запланированного новоселья. Не зря в народе говорят, что ремонт хуже пожара и равносилен двум наводнениям. Именно поэтому люди очень часто идут на компромисс с собой и вынужденно покупают более дорогое вторичное жилье, в котором маломальский ремонт, пригодный для жизни на первых порах, уже имеется.

К счастью, девелоперы, которые постоянно изучают потребности своих потенциальных клиентов, вняли чаяниям людей и начали предлагать варианты новостроек не только с предчистовой и чистовой отделкой, но и с дизайнерским ремонтом. Приняв готовую квартиру сегодня, уже завтра в нее можно завозить мебель и личные вещи. Оставшиеся мелочи дизайна можно добавить в любое время, и они не отразятся на качестве жизни. А к вопросу ремонта не нужно возвращаться в ближайшие пять-десять лет.

В последние годы спрос на квартиры с отделкой растет примерно на 15% в год.

Сегодня с помощью специалистов Группы компаний «Зеленый сад» мы разберемся, с какими трудностями сталкиваются новоселы, решившись делать ремонт своими силами, и от каких хлопот они могут себя избавить, передав работу в руки профессионалов.

ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ, ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСХОДОВ, ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ

– Сервисная программа по ремонту квартир была создана для клиентов ГК «Зеленый сад» не с целью прибыли, а для создания максимально комфортных условий приобретения жилья, – говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Лиана Гокчян. – В стоимость включены только прямые затраты компании и ничего более. Главной задачей этой программы является экономия вашего личного времени – все работы по ремонту мы берем на себя, вам лишь остается выбрать меблировку для новой квартиры.

Успех программы «Быстрый ремонт» у клиентов компании объясняется простотой механизма и максимальной прозрачностью расчетов, за которую ратует застройщик. Сам процесс включает в себя несколько этапов. Выбрав один из предложенных дизайн-проектов, вы получите полную раскладку по используемым материалам и оборудованию и сможете скорректировать ее при желании. Стоимость ремонта включается в ипотеку, что очень удобно для планирования расходов. Кстати, вы можете также получить с этой суммы налоговый вычет, как с покупки жилья. После сдачи дома в эксплуатацию вам выдают ключи от новой квартиры. От этого момента начинается отсчет в 45 дней, которые компания занимается отделкой. По истечении данного периода вы въезжаете и наслаждаетесь жизнью в своей новой квартире.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ВАШЕГО ТЕМПЕРАМЕНТА

Цвет – один из самых фундаментальных и влиятельных аспектов дизайна интерьера, воздействующих на настроение и самочувствие человека. Тщательно продуманное использование цвета может объединить обстановку и отделку для получения связного и приятного результата и позволит создать комфортную атмосферу для отдыха и для работы.

Чистовая отделка Design, которую предлагает ГК «Зеленый сад», разработана с учетом особенностей разных психотипов людей и включает три стильных цветовых решения: «Контемпорари», «Скандинавия», «Эко Лофт».

Стиль «Контемпорари»

Стиль «Контемпорари» характеризуется сочетанием светло-серых оттенков с чистым белым. Серый цвет и его оттенки подчеркивают элегантность интерьера и тонкий вкус их владельцев. При этом серый цвет, по мнению психологов, особенно подходит для тех, кто любит уединение. Он хорошо расслабляет, помогает почувствовать спокойствие.

Итак, отделка в стиле «Контемпорари» – это:

- много свободного пространства и воздуха;

- гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров;

- эффектное сочетание материалов с различными текстурами;

Стиль «Скандинавия»

Стиль «Скандинавия» сочетает не только природные оттенки, но и текстуры натурального дерева. Для него характерно сочетание песочного оттенка натурального дерева с глубоким серым и белым, нашедшими выражение в текстуре мрамора. Это наиболее контрастный стиль, позволяющий его владельцам создать невероятно выразительный интерьер.

Таким образом, отделка в стиле «Скандинавия» – это:

- практичность и минимализм сочетаются с элегантностью;

- преобладание бело-серых тонов, дающие много света в пространстве;

- материалы, легко очищающиеся от загрязнений, не теряющие своих свойств.

Стиль «Эко Лофт»

Стиль «Эко Лофт» – это уникальный облик вашей квартиры, который создавался для тех, кто комфортно себя чувствует в приглушенных интерьерах, выполненных в графитовых оттенках серого и дополненных текстурой темных пород дерева. Сочетание темно-серого бетона с древесным принтом успокаивает и погружает в расслабленное состояние, перенося в одно из самых живописных мест планеты – норвежские фьорды.

Следовательно, отделка в стиле «Эко Лофт» – это:

- материалы из натурального сырья с имитацией природных текстур;

- естественные цветовые оттенки, дающие ощущение легкости и комфорта;

- интерьер, располагающий к отдыху, способствует расслаблению.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Взяв на себя хлопоты по организации ремонтных работ в своей новой квартире, люди сталкиваются с целым рядом проблем, о которых до этого даже и не подозревали. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные из них и выясним, можно ли их избежать, если заказать готовый ремонт у застройщика.

1. Трудно придумать идеальный вариант ремонта, который не наскучит через пару лет.

Решение, которое предлагает ГК «Зеленый сад», – использование экостилей. Концепция оформления основана на экологичности материалов и нейтральности оттенков, чтобы, приходя с работы или учебы, можно было отдохнуть в спокойном интерьере. Экостили подразумевают использование максимально естественных, природных цветов: бежевый, коричневый, белый, светло-серый. Мягкие светлые оттенки сделают интерьер легким и воздушным, а природные текстуры придадут ему глубины и выразительности. Сумма экономии при использовании такого варианта составляет от 35 тысяч рублей.

2. Бригады отделочников завышают смету на свои работы.

Расчетом сметы по ремонтным работам занимаются настоящие профессионалы с многолетним опытом. Информация о смете по каждому из стилей находится в открытом доступе. Принцип открытости для компании «Зеленый сад» является одним из главных.

3. Высокая стоимость материалов в магазинах и на строительных рынках.

За долгие годы сотрудничества с производителями отделочных материалов застройщик получил преференции – повышенный процент скидки на приобретение товаров. Компании предоставляются премиальные отделочные материалы, недоступные в открытой продаже в строительных магазинах либо имеющие в рознице высокую стоимость. Сумма экономии при условии закупки материалов девелопером начинается от 140 000 рублей.

4. Дорогая и проблематичная доставка стройматериалов.

Ответственность за доставку строительных и ремонтных материалов компания берет на себя. В случае обнаружения бракованного или поврежденного во время транспортировки товара подрядчик в обязательном порядке предоставляет клиенту аналогичные товары без повреждений. Доставку и разгрузку выполняют работники компании. Сумма экономии в этом случае достигает 40 000 рублей.

5. У собственника жилья нет возможности контролировать ход работ.

Компания берет на себя контроль за выполнением ремонтных работ на всех этапах – от согласования дизайн-проекта в выбранном клиентом стиле до проверки качества клининговых услуг перед сдачей объекта клиентам. Заканчивая каждый из этапов, специалисты составляют чек-лист для определения нелочетов. Если их выявляют, то устраняют в кратчайшие сроки. В конце каждого этапа ремонтных работ по желанию клиента компания предоставляет отчет. Сумма экономии на отсутствии брака составляет 65 000 рублей.

6. После ремонта у жильцов остается дорогой и ненужный инструмент.

Работающие на объектах специалисты оснащены всеми необходимыми инструментами, которые проходят сервисное обслуживание у официальных дилеров бренда. Сумма экономии, если воспользоваться услугами мастеров со своим инструментом, до 100 000 рублей.

7. Небрежность рабочих при выполнении работ.

В ходе реализации каждого из индивидуальных проектов по ремонту квартиры компания проводит ряд проверок качества, начиная с выбора отделочных материалов. При закупке материалов проводятся тестовые испытания по ряду критериев. Во время основных работ специалисты следят за взаимодействием материалов друг с другом. В конце реализации проекта снимается финальная проба качества работ: проверяется равномерность затирки швов плитки, смыкание замков в ламинате, не отходят ли обои. Перед сдачей объекта владельцам проверяется качество клининговых услуг. На проведенные работы компания дает гарантию до пяти лет.

8. Сроки новоселья срываются.

В ходе проведенных исследований компания проанализировала конкурентные предложения в сегменте ремонтных работ и учла все их недочеты. В итоге было создано выгодное предложение по времени исполнения – всего лишь 45 дней до переезда.

А теперь подсчитаем общую сумму экономии на ремонте. Она составляет порядка 345 000 рублей + возврат НДФЛ с суммы ремонта.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Подводя итоги нашему исследованию совместно со специалистами «Зеленого сада», выделим основные преимущества программы «Быстрый ремонт» квартиры от застройщика.

Во-первых, это гарантия качества. При проведении ремонтных работ компания использует высококачественные и износостойкие материалы европейских брендов, которые, в свою очередь, способствуют увеличению периода до следующего ремонта вашей квартиры.

Во-вторых, автоматизация процесса. Все штукатурно-малярные работы, работы по устройству стяжки производятся в 7 раз быстрее за счет применения автоматизированного оборудования и инструмента.

В-третьих, работы ведутся 24 часа. Бригады трудятся в две смены: в зависимости от времени суток в приоритете либо шумные работы, либо не требующие применения громко работающей техники.

В-четвертых, цена работы и материалов ниже среднерыночной на 30%. Такая экономия достигается за счет прямых договоров с поставщиками материалов, фиксированных расценок на услуги персонала, точного расчета и регламентирования работ.

Когда мы представляем жизнь в новой квартире, то рисуем в своем воображении, конечно, не голые стены и стяжку на полу, а уютную обстановку с ремонтом, мебелью, люстрами и коврами. При этом качество сделанного ремонта составляет не менее 50% от общего комфорта проживания. А значит, вопросу создания в жилище комфортной атмосферы для всей семьи необходимо уделить максимальное внимание. И прекрасного вам новоселья!

Сочетание темно-серого бетона с древесным принтом успокаивает и погружает в расслабленное состояние.

ВАЖНО!

Стандарт безопасности во всем!

ГК «Зеленый сад» – единственный рязанский застройщик, который входит в российский Совет по экологическому строительству. И весь процесс строительства жилья – от выбора локации до использованных материалов в отделке помещений – подчиняется экологическим стандартам и формирует безопасную среду для здоровья жильцов. Так что, вселяясь в квартиру, построенную этим девелопером, вы можете быть спокойны за благополучие своих близких.

А В ЭТО ВРЕМЯ

7 неочевидных плюсов квартиры в новостройке

1. Современные технологии и дизайн

Если раньше в Рязани строили однотипные панельные дома, то сегодня проекты новых зданий можно смело назвать архитектурой будущего. К тому же для строительства новостроек используют современные технологии и материалы. А значит, никакого капремонта через пару лет.

2. Комфортные условия для жизни

Современное утепление новых домов, удобная планировка, наличие автономного отопления – большие плюсы новостроек. Вам не придется утеплять балкон вручную, горячую воду не будут отключать, а еще в квартире будет тепло даже зимой.

3. Доступная цена

Квартиру в новостройке легче купить в кредит. Девелоперы часто делают скидки, а молодые семьи могут рассчитывать на господдержку. Получается, что даже обычная семья со средним доходом может позволить себе жилье в новостройке комфорт-класса.

4. Гарантия законности сделки

Покупая жилье в новостройке, вы можете быть уверены, что за вашей квартирой нет череды предыдущих сделок. А значит, вам будет легко ее продать или сдать в аренду. Кроме того, у вас появится возможность купить квартиру с рассрочкой платежа.

5. Индивидуальная планировка

Возможность индивидуальной планировки тоже относится к преимуществам новых монолитных домов. Судите сами: согласовать перепланировку не так уж и просто. А в новостройке вы сами решаете, как будет выглядеть каждая комната в вашей квартире.

6. Неограниченные возможности дизайна

В монолитном доме можно реализовать любые дизайнерские идеи. Вы сами выбираете отделку, продумываете световые сценарии и решаете, стоит ли объединять балкон с гостиной или нет. А воплотить мечты об идеальном дизайне вам помогут специалисты.

7. Продуманная инфраструктура

Новостройки предлагают систему all inclusive: рядом с домом всегда есть магазины, кафе, детские сады, школы и поликлиники.

НА ЗАМЕТКУ

Какие дополнительные опции могут заказать клиенты?

В рамках программы «Быстрый ремонт» клиент может также заказать такие дополнительные опции, как:

- перепланировка;

- установка оборудования для умного дома;

- установка шумоизоляции;

- установка климатического оборудования;

- установка инсталляции;

- установка фильтров для воды;

- установка теплого пола;

- разводка электрики;

- установка розеток Legrand Valena.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За время действия программы «Быстрый ремонт» площадь выполненных специалистами ГК «Зеленый сад» работ составила 245 268 м2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всю информацию о работе программы «Быстрый ремонт» вы можете получить в главном офисе ГК «Зеленый сад» по адресу: Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д. 2.

Телефоны: 8 (800) 770-70-62, 8 (4912) 77-77-77. Сайт компании green-garden.ru.

На правах рекламы.