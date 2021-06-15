Грамотно вложиться в недвижимость помогут лидеры рязанского рынка

Фото: ПАО "Сбербанк".

В Рязани завершился конкурс «Лидеры рынка недвижимости», организованный Рязанским отделением СберБанка. Победу в нем одержало Центральное агентство недвижимости.

Мы встретились с организатором и победителем конкурса, чтобы поговорить о настоящем и будущем рынка недвижимости. На наши вопросы ответили генеральный директор Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов и начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

- Центральное агентство недвижимости является лидером рынка недвижимости в регионе уже 30 лет. Но рынок меняется. Есть ли будущее у агентств недвижимости? Какое оно?

- Во многих сферах сейчас возникают такие рассуждения, будет ли вообще жить та или иная отрасль? - отмечает Андрей Некрасов. – Как долго она просуществует? Мы же в первую очередь пытаемся понять, как меняются потребности наших потребителей. Кажется, что сейчас стало все достаточно просто. В интернете много информации, в том числе и об объектах недвижимости. В интернете много советов насчет того, как лучше поступить в процессе покупки или продажи жилья. Но мы видим, что наших клиентов интересует не просто покупка или продажа. Часто для решения жилищного вопроса необходимы консультации по налогам, гарантиям юридической безопасности, получению ипотечного кредита. Все это желательно получать в одном месте. От этого во многом зависит успех сделки.

В будущее мы, конечно же, смотрим с оптимизмом. Тот, кто развивается, кто меняется, кто умеет слышать своих клиентов, решает их вопросы, будет востребованным всегда.

- Сбербанк является один из банков, задающих тон всему банковскому сектору. Запущен ряд сервисов, полезных для клиентов. Как они отражаются на объемах ипотечного кредитования?

- Сбербанк первым на рынке начал разрабатывать свою экосистему, - говорит Олег Сычев. – В экосистему входит множество компаний, которые позволяют улучшать жизнь граждан в любых сферах. Если говорить о сфере недвижимости, здесь стоит вспомнить сервис ДомКлик. Это система по покупке и продаже недвижимости. Это не только портал, на котором размещаются объявления, там же можно подать заявку и оформить сервисы, чтобы провести сделку по купле-продаже недвижимости от начала до конца.

Основное наполнение витрины сервиса ДомКлик – это объекты от аккредитованных агентства недвижимости. Кстати, почти каждая третья заявка по ипотечному кредиту приходит с сервиса ДомКлик. Это очень удобно! Заявку на кредит можно подать прямо из дома. Если человек зарплатный клиент Сбербанка, то ему фактически не нужно для этого никаких документов. Срок принятия решения по заявке – от нескольких минут.

- Какой прогноз вы дадите относительно цен на недвижимость? Повлияет ли на них продление или завершение действия госпрограммы?

- Думаю, что цены на недвижимость в долгосрочной перспективе будут только расти, - делился своим мнением Андрей Некрасов. – Серьезно увеличивается количество сделок на вторичном рынке, в связи с этим корректируется цена и в этом сегменте. Цены не будут падать, потому что себестоимость строительства растет – подорожал металл и многие другие материалы. Количество предложений в новостройках региона за последние несколько лет уменьшилось почти в два раза. Это вызывает при ажиотажном спросе рост цен.

- Думаю, что прекращение действия госпрограммы несущественно повлияет на цены, - поддерживает коллегу Олег Сычев. – С учетом того, что предложения на первичном рынке сокращаются и работают новые правила финансирования строительства, связанные с эскроу-счетами, стоимость жилья может расти вверх.

- И все-таки сегодня выгодно инвестировать в недвижимость?

- На протяжении последнего времени мы видим серьезный прирост недвижимости в цене, - говорит Андрей Некрасов. – Получается, вкладывать выгодно. Несколько лет назад любой гражданин, вложив свои деньги в покупку квартиры на стадии котлована, гарантированно получал 30% годовых. Сейчас ситуация несколько изменилась, и рынок недвижимости подходит, наверное, для более профессиональных инвесторов, которые знают, как с ним разбираться. Но в любом случае покупка недвижимости сейчас – это возможность сохранить свои средства и обеспечить себе стабильность.

- Инвестируя в недвижимость, важно обращаться к профессиональным риэлторам, - подчеркивает Олег Сычев. – Они подскажут, в какой объект вложить средства и как использовать квартиру в дальнейшем. Лично я считаю, что в недвижимость инвестировать надо. И если мне зададут вопрос, когда это делать, то я отвечаю: прямо сейчас! Сейчас удивительно низкие ставки, и главное – не упустить возможность. Ипотека с господдержкой заканчивается свое действие 1 июля.

- Главная тенденция развития Сбера – это создание собственной масштабной экосистемы. Теперь это не просто банк, это структура, объединяющая в себе много разных направлений. Расскажите о продуктах экосистемы и возможностях, которые они открывают клиентам.

- Часть экосистемы Сбера я уже затрагивал выше, - объясняет Олег Сычев. – Это наша площадка ДомКлик, которая входит в ТОП площадок по продаже недвижимости. Но я бы хотел остановиться на другом направлении нашей экосистемы. Это не только продажи, не только улучшение качества жизни, но и сохранение здоровья наших клиентов. Программа Сбер.Здоровье позволяет записаться к лучшим врачам либо провести онлайн-консультации по вопросам, связанным со здоровьем. Призываю рязанцев воспользоваться этим направлением экосистемы. Особенно это актуально в связи с тем, что увеличивается число желающих жить за городом. Не всегда инфраструктура загородной жизни соответствует городской. И если вдруг нужна срочная медицинская консультация, на помощь придет Сбер.Здоровье. Пакет Сбер.Здоровье, которые мы предлагаем нашим ипотечным заемщикам с большой скидкой, включает в себя в том числе педиатра, а что может быть дороже здоровья наших детей?

- Понятие экосистемы применимо сейчас к разным отраслям. Центральное агентство недвижимости является экосистемой для своих клиентов и сотрудников? В чем это проявляется?

- Мы к этому стремимся, - рассказывает Андрей Некрасов. – Мы понимаем, что нашим клиентам нужно больше, чем покупка недвижимости. Например, человек обращается к нам с целью купить земельный участок. Но в последствие он может столкнуться с вопросами проведения коммуникаций, соблюдения технических условий. Да и выбор подрядчиков для строительства дома – вопрос, решить который могут только профессионалы. Это небольшая доля задач, которые встают перед покупателем. В идеале эти услуги клиент должен получать в одном месте. Для этого мы развиваем все наши подразделения, в том числе подразделение, ориентированное на загородную недвижимость. Одно из важных принятых нами решение – вскоре мы будем готовить инженерные паспорта по земельным участкам. Благодаря этому клиент, покупая землю, узнает точно, сколько будет стоить подключение коммуникаций. Так и будет работать наша экосистема. Перечень вопросов будет разнообразный, начиная от покупки, заканчивая помощью в страховании.

- Велика ли доля ипотечных сделок в структуре Центрального агентства недвижимости?

- В текущем месяце в среднем половина сделок прошла с использованием ипотечных кредитов, - приводит статистку Андрей Некрасов. – В новостройках этот показатель достиг 60%. Большая доля сделок – это сделки Сбербанка. Все механизмы, которые предлагает Сбербанк своим ипотечным клиентам, понятные и удобные, позволяют оперативно и безопасно заключать сделки.

- Наши с Центральным агентством недвижимости экосистемы дополняют друг другу, - говорит Олег Сычев. – Для клиентов компании действует упрощенная система безопасных расчетов, когда можно отследить все этапы сделки непосредственно в агентстве недвижимости. В Центральном агентстве недвижимости можно воспользоваться упрощенным порядком для выдачи справок, необходимых для участия в муниципальной ипотеке. Экосистема – это увеличение точек касания с клиентом. Если раньше люди совершали по одной сделке с недвижимостью за жизнь, то теперь этот показатель увеличивается до двух-трех. И я думаю, что дальше – больше. И без надежных помощников в виде экосистем Сбербанка и Центрального агентства недвижимости, а также в виде профессионалов, работающих в этих структурах, покупателям недвижимости не обойтись.