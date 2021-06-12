Акция против застройки прибрежной территории реки Солотча проходит успешно

Акция проходит успешно - до полудня 12 июня было собрано около двухсот подписей. Фото: Павел АВЕРИН

Акция против застройки прибрежной территории реки Солотча проходит целый день, 12 июня, в селе Заборье. Дело в том, что излюбленная для купания речка с пляжем под Лысой горой берет свое начало в лугах этого села.

На эту территорию уже покушалась сельская администрация два года назад. Тогдашний глава поселения пытался организовать аукцион. Вмешалась федеральная антимонопольная служба, которая аннулировала торги по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 62:15:0080123:561, 62:15:0080123:562, 62:15:0080123:563, признав тем самым обоснованной жалобу одного из заявителей, который обратился в антимонопольный орган.

Земельные участки принадлежат как на праве собственности, так и на праве постоянного бессрочного пользования муниципальному образованию Заборьевское сельское поселение. В силу того, что спорная земля подпадает под действие пункта 7 части 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, она не может быть разыграна на аукционе - такое решение приняли 4 июня 2019 года антимонопольщики.

Сейчас начался очередной этап за право жителей и гостей Заборья отдыхать на берегу реки Солотча. Областное управление архитектуры под управлением Романа Шашкина разработало изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Заборьевского сельского поселения. Все, казалось бы, идет, как того требуют местные жители. Но Шашкин с коллегами пошли на некоторые ухищрения.

Примером могла бы послужить соседняя Солотча, с которой Заборье практически слилось. Там в природно-рекреационной зоне поймы реки Старица разрешены лишь считанные виды деятельности. В Заборье же разрешен довольно-таки широкий спектр деятельности: от историко-культурной до ведения хозяйства, садоводства и огородничества. А это по определению предполагает строительство объектов капитального строительства. Против этого местные жители и протестуют.

- Мы увидели то, что рекреационную зону хотят внести правило о том, что можно строиться - этого не должно быть, - подчеркнула активистка Анна Зенкина.

Отметим, что общественное движение "За наше Заборье" стало влиятельной силой - в праздничный день 12 июня только за полдня активисты-общественники сумели собрать более двухсот подписей. Акция длится менее недели, а в их активе более пятисот обращений людей, возмущенных настоящим цинизмом чиновников.

- Мы планируем там сделать дендропарк, чтобы в нем спокойно могли люди гулять, когда им нужно. В этом году мы даже подавали документы по нему на "местные инициативы", чтобы сделать большой проект. К сожалению, мы не прошли, - рассказал активист Максим Керносов. При этом он добавил. что живущие в этом районе люди уже "скинулись на малые архитектурные формы".

Смеем напомнить еще одну "битву", выигранную активистами движения "За наше Заборье". В том же 2019 году администрация Заборьевского сельского поселения решила продать несколько участков леса – земля принадлежит муниципалитету. Жителей уверяли, что лес продадут, но застройки там не будет. Однако заборьевцы не поверили и начали сопротивление. Самым действенным оказалось обращение в региональное УФАС, которое, рассмотрев документы по продаже участков, отменило результаты торгов.

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