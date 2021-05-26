Отмена льготной ипотечной ставки - реальность ближайшего времени

Фото: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

Покупка жилья в ипотеку по льготной ставке - отличная возможность решить жилищный вопрос. Однако, минэкономразвития России прекращает субсидирование банков в большинстве регионов, и Рязанская область не вошла в список областей, где предполагается продолжение льготной ипотеки.

Нельзя точно сказать, как скажется отмена льготной ипотеки на спросе и развитии отрасли в целом, а также насколько вырастут ипотечные ставки. Однако цены на жилье, определенно, снижаться при этом не будут. Новостройки растут в стоимости всегда.

- Безусловно, после сворачивания программы льготной ипотеки можно ожидать небольшой спад продаж. При этом на рынок оказывает влияние и другой тренд: сокращающееся предложение. Вновь выходящие в продажу жилые комплексы не могут полностью покрыть существующий дефицит ликвидного предложения, что естественно повлияет на цены в сторону увеличения. Рост цены по итогам года на 10-15% вполне вероятен, — сообщили представители ГК «Стройпромсервис». В любом случае, приобрести жилье в новостройках лучше до июля, опять же из-за пока действующей господдержки. После окончания программы однозначно ставки по ипотеке значительно вырастут.

На фоне развития ситуации на региональном рынке появились и хорошие новости для желающих приобрести квартиру в новостройке. Поддержав рынок строительной отрасли, Группа компаний «Стройпромсервис» совместно с ПАО «Сбербанк» запустили программу субсидирования покупки жилья в ипотеку по рекордно низкой ставке под 2,25% годовых.

Сбербанк и группа компаний «Стройпромсервис» давние партнеры, плодотворное сотрудничество длится уже более десяти лет. На этой неделе группа компаний «Стройпромсервис» получила статус «Золотого партнера» Сбербанка по объему ипотечных сделок и высоким показателям продаж по итогам 1 квартала 2021 года. Награда подтверждает большое количество сделок с привлечением кредитных средств банка, – отметили представители компании.

В 2021 году, как и прежде, мы подтвердил репутацию надежного застройщика. Наши современные жилые комплексы «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» стабильно пользуются большим спросом у рязанцев. Это в очередной раз подтвердила высокая оценка ведущего банка страны, который является постоянным и долгосрочным партнером, — рассказали в компании.

Мир ускоряется, его новый девиз — «важно жить здесь и сейчас». Люди все чаще хотят въехать в уже готовый интерьер и не тратить время на ремонт. Застройщики не остаются в стороне от таких тенденций и предлагают не просто предчистовую отделку, а полностью обустроенные квартиры — с готовой отделкой, с кухней и мебелью. Одним из новаторов в таком предложении на рязанском рынке стала ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

Ключевое преимущество предложений от ГК «Стройпромсервис» – уникальная возможность по низкой ставке приобрести квартиры по принципу «все включено» – с топ-отделкой и качественной мебелью. И все это – по низкой ипотечной ставке, пока еще действующей госпрограммы.

Квартира с готовым ремонтом и мебелью — это идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить время и деньги. Представьте, клиент получает ключи от квартиры, ему остаётся только распаковать вещи и начать новую жизнь. Максимально выгодным такой формат квартир будет в рамках ипотеки. Стоимость ремонта и мебели уже включена в ипотечный договор — не придется искать дополнительные средства на обустройство. К тому же покупка квартиры с готовым ремонтом и мебелью поможет сэкономить деньги сама по себе.

Из-за объема закупаемых материалов и предметов мебели застройщик получает скидки — а значит, все это обойдется дешевле, чем если бы вы делали его сами. По предварительной оценке, на некоторые виды квартир выгода будет составлять около 30% и больше.

Важно, что еще вы экономите время и нервы на общении с рабочими и поездках по магазинам.

- Мы берем на себя не только выбор мебели и техники, но и осуществляем контроль качества работ на всех этапах при комплектации квартиры. В частности, предоставляется многолетняя гарантия на всю мебель и встраиваемую технику. Получив ключи от такой квартиры, покупателю действительно останется только въехать и перенести личные вещи. Не придется тратить деньги и время на поиск ремонтной бригады, дизайнеров, проектировщиков, изготовителей мебели и выбор конкретных моделей. В данном случае мы отвечаем за каждый этап и контролируем ход работ. При этом полностью укомплектованная квартира обойдется собственнику жилья в разы дешевле, чем сделанная своими силами.» - комментарий компании.

Покупка квартиры с ремонтом выходит выгоднее, чем покупка квартиры в бетоне и самостоятельный ремонт. Например, 1-комнатная квартира в ЖК «Окские просторы» «все включено» с ремонтом и мебелью» в ипотеку обойдется в 9500р/мес. Учитывая качественные материалы и надежную технику, уложиться в такую сумму самостоятельно проблематично!

Уже сейчас квартиры «все включено» пользуются ажиотажным спросом, выгодно выделяясь на рынке. При этом разница в цене приятно удивит покупателей.

Эти обстоятельства гарантируют покупателям квартир качество и надежность сотрудничества с ГК «Стройпромсервис”.

Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России».

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