На канале Караулова рассказали о нежелании рязанских приставов взыскивать двухмиллионный долг по алиментам

Любомир Климковский со своими детьми. Фото: из личного архива Елены Климковской.

На Yotube-канале популярного российского журналиста Андрея Караулова вышел сюжет «Папа тебе не должен: сколько стоит «потерять» дело неплательщика?». В нем идет речь о ситуации, сложившейся вокруг злостного должника по алиментам Любомира Климковского, задолжавшего своим детям больше 2 миллионов рублей.

Две публикации - результата ноль

Эта история уже хорошо известна читателям «КП-Рязань». Впервые мы о ней рассказали в феврале 2020 года. Суть ее сводится к тому, что из-за бездействия судебных приставов рязанка Елена Климковская на протяжении многих лет не может получить алименты на своих двоих детей. А задолженность за период с 2006 года по 2013 год и вовсе была «утрачена».

После выхода материала в печать на связь с редакцией вышли представители руководства УФССП по Рязанской области, благодаря вмешательству которых «потерянную» задолженность по алиментам удалось восстановить. Нам же клятвенно пообещали, что женщине обязательно помогут.

Однако спустя год выяснилось, что за это время сотрудники отдела судебных приставов по Кораблинскому и Старожиловскому районам, так и не предприняли никаких активных действий по взысканию задолженности с бывшего супруга Елены.

Нерадивый отец просто решил своих детей "кинуть", а приставы, похоже, что ему помогают. Фото: из личного архива Елены Климковской.

Тогда уже в этом феврале мы рассказали об этой истории снова в материале «Отец должен своим детям больше 2 миллионов рублей, а приставы целый год «ищут» его имущество». В нем мы подробно описали, как Елена Климковская была вынуждена семь (!) раз обращаться в суд с иском о признании бездействия районного ОСП незаконным. Причем все иски матери были удовлетворены в полном объеме, а действия приставов (вернее их отсутствие) судом признаны незаконными. Также мы рассказали о том, что даже несмотря на проигранные суды ОСП свои обязанности, возложенные на него законом, выполнять не торопится.

И это при том, что еще 26 ноября 2020 года Старожиловский районный суд принял решение, в котором очень конкретно и недвусмысленно написано, что судебный пристав–исполнитель ОСП по Кораблинскому и Старожиловскому районам обязана устранить нарушение закона в кратчайшие сроки.

Для этого приставы обязаны «…направить в регистрирующий орган постановления о проведении государственной регистрации права собственности Климковского Любомира Васильевича на 1/2 долю в праве собственности на объект незавершенного строительства и 1/2 в праве собственности на земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров». Причем в судебном решении приводятся не только адреса, но и кадастровые номера фактического местонахождения принадлежащего должнику недвижимого имущества.

Любомир Климковский с бывшей супругой и своей дочкой. Фото: из личного архива Елены Климковской.

А может это коррупция?

К сожалению и спустя более чем через три месяца после нашей публикации, по словам адвоката Омара Сулейманова, представляющего интересы Елены Климковской, приставы так и не выполнили свои служебные обязанности, а также самым вопиющим образом проигнорировали решения судов.

Но вернемся к сюжету, вышедшему на канале Караулова. Как становится понятно из самого названия ролика, авторы, также как и мы, предполагают, что все дело кроется в возможной коррупции со стороны сотрудников федеральной службы. Иначе чем объяснить упорное нежелание ответственного отдела работать?

В связи с этим авторы видеоролика просят генпрокуратуру РФ взять на контроль историю, «потому, что если должностное преступление имеет здесь место быть и тот факт, что на судебных приставов необходимо подать в суд, чтобы они наконец начали выполнять свои обязательства, вызывает большие вопросы. И уж точно без федеральных надзорных и следственных органов здесь не обойтись». Рязанская редакция «Комсомольской правды» полностью поддерживает заявление наших столичных коллег и просит проверить упомянутый в материале отдел.

На этом снимке Климковский держит маленького сына на рука. Фото: из личного архива Елены Климковской.

СКАЗАНО

Адвокат и специалист по взысканию судебной задолженности Омар Сулейманов считает, что под различными не состоятельными предлогами судебные приставы уклоняются от выполнения своих обязанностей:

- В ответ на наши жалобы и вашу февральскую публикацию приставы заявили, что они не успели в декабре объявить тендер на то чтобы специалист оценил его 1/2 долю. Но сейчас-то уже прошло пять месяцев 2021 года. Почему они опять этого не сделали, вопрос остается открытым.

Кроме того, их аргумент о том, что они не могут пригласить оценщика, пока не зарегистрирована его доля - это полная глупость. Потому, что оценка была произведена во время суда. Одно другому никак не мешает. Более того, зарегистрировать его долю нужно только для того, чтобы продать ее с торгов. То есть, когда имущество будет реализовываться, было понятно, что именно продается. Что 1/2 не просто существует в виде решения, а существует в виде кадастрового номера, зарегистрированного в Росреестре. Но они все это откладывают и откладывают, со словами, что мы все это никак не можем оформить. Вот уже девять месяцев они эту несчастную долю никак не могут зарегистрировать и оценить.

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