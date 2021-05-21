«Водоканал» ответил на выпады о сверхнормативных выбросах

Концентрация сероводорода на выходе из КНС №6 на самом деле в 40 раз ниже предельно допустимой. Фото: yandex.ru

Рязанский «Водоканал» отреагировал на информацию о стократных превышениях нормативов предельно-допустимых выбросов канализационно-насосных станций. Как и предполагалось, оказать сколько-нибудь серьезное влияние на качество воздуха, а значит и стать причиной неприятного запаха в городе, эти объекты попросту не способны.

Для начала в «Водоканале» отметили, что при транспортировке сточных вод возможность изменения их качественного состава у муниципального предприятия отсутствует. Роспотребнадзор действительно брал пробы выбросов в атмосферу из системы вентиляции и действительно фиксировал превышения вплоть до 188 раз (по сероводороду на КНС №6). Однако у специалистов нашлось объяснение, почему не так страшен черт, как его малюют.

Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) разрабатываются Роспотребнадзором для каждой КНС в отдельности и служат для «регулирования хозяйственной деятельности»:

«В 2016 г для МП «Водоканал города Рязани» были утверждены вышеуказанные нормативы ПДВ, рассчитанные по действующим методикам без проведения фактических замеров, что привело к утверждению заниженных показателей», - считают в «Водоканале».

Там ведут работу по изменению ПДВ. Если же речь идет об оценке вреда здоровью людей и окружающей среде, то говорить уже стоит о предельно-допустимых концентрациях (ПДК). Это санитарно-гигиенический норматив содержания вещества в воздухе, воде и т.д., которое безопасно для живых организмов. Например, концентрация сероводорода в тех самых выбросах КНС №6 в 40 раз меньше ПДК для воздуха населенного пункта.

«Превышения нормативных показателей по ПДВ и ПДК на границе санитарно-защитных зон канализационных станций отсутствуют», - подвели черту представители «Водоканала».

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