Генеральный директор Группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Новым проектам быть!

В настоящее время ограждение для детской площадки у ЖК «Ломоносов» находится на стадии изготовления. Как только она будет готова, игровое пространство огородят.

Разнообразные форматы дистанционного общения приобретают все большую популярность у людей, которые заботятся о своем здоровье и дорожат временем. Но в некоторых случаях онлайн-общение позволяет еще и донести актуальную и важную информацию до широкой аудитории. В одном из таких комфортных форматов – прямого эфира в Instagram – проводит встречи с рязанцами генеральный директор Группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. В последних числах апреля прошел вот уже девятый по счету эфир, вопросы для которого можно было присылать заранее или задавать непосредственно по ходу общения. Онлайн-встреча по традиции развивалась в двух направлениях. Первое было посвящено ответам на вопросы о жилых комплексах, которые находятся на стадии реализации, в рамках второго – обсуждались общие темы, такие как развитие компании и судьба будущих проектов.

Антон Воробьев.

У новоселов будет новый детсад и школа

– Скажите, пожалуйста, планируется ли постройка многоуровневого паркинга в ЖК «Пожарский»?

– Появление многоуровневого паркинга будет зависеть от того, насколько востребован он будет в этом районе. Как вы понимаете, строительство подразумевает реализацию этих машино-мест, то есть на них должен быть покупательский спрос. Если мы увидим реальную потребность жителей, то готовы рассмотреть этот вопрос. Земельные участки, где можно потенциально разместить паркинг, у данного ЖК есть. Кроме того, хочу напомнить нашим клиентам, что мы передали городу земельный участок рядом со строящимся жилым комплексом, на котором запланировано строительство нового детского сада.

– На какой стадии находится строительство второй очереди ЖК «Маргелов», и когда ожидается ввод в эксплуатацию объекта?

– Если вы обратили внимание, работы на объекте идут полным ходом. В данный момент рабочие занимаются утеплением и покраской фасада. Поскольку сейчас погода уже позволяет, мы зашли внутрь и начали работы по установке стяжки и коммуникациям. Полагаем, что все работы по дому будут завершены к октябрю, а до декабря текущего года все квартиры будут переданы собственникам. Также хочу заметить, что через дорогу от ЖК «Маргелов» начались работы по возведению новой школы на 1200 мест. Это значит, что дети, которые будут проживать в данном жилом комплексе, и молодые семьи могут рассчитывать, что через полтора года новая школа откроет двери. Таким образом, в этой части договоренности, которые были у застройщика с администрацией города, выполняются в полном объеме.

ЖК «Ломоносов»: выдача ключей и благоустройство

Много вопросов для эфира поступило по поводу ЖК «Ломоносов». Этот дом – продолжение квартальной застройки в районе Семчино, где девелопер успешно возвел уже шесть домов, и на стадии строительства находится седьмой.

– К вам обращаются собственники ЖК «Ломоносов», расположенного по адресу: Княжье Поле, дом 4 корпус 2. Наш застройщик – ООО «Сириус». Подскажите, когда мы получим ключи от наших квартир?

– Мы понимаем беспокойство собственников по поводу ввода этого дома в эксплуатацию и получения ключей. ГК «ЕДИНСТВО» со своей стороны делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки получить этот заветный документ. Как только это произойдет, мы сразу же разошлем нашим клиентам информационные письма и начнем подписывать акты приема-передачи по данному дому (на момент публикации статьи разрешение на ввод дома в эксплуатацию уже получено, компания начала процесс передачи ключей собственникам – Ред.).

– Будет ли сделано ограждение детской площадки в ЖК «Ломоносов»?

– Ограждение детской площадки мы, безусловно, установим. На сегодняшний день мы завершили работы по укладке тротуарной плитки. А ограждение находится на стадии изготовления. Тренажеры для воркаута тоже заказаны: когда они приедут, мы сразу же приступим к установке во дворе данного дома.

– Когда завершатся работы по благоустройству бульвара между жилыми кварталами «Ломоносов» и «Видный»?

– В прошлом году часть этого бульвара была сделана – между домами 6 и 4 со стороны улицы Княжье Поле. Незаконченным остался промежуток между домами 3 и 5 по улице Семчинской. Работы в прошлом году не были завершены, поскольку на этой территории велась прокладка коммуникаций. В ближайшее время мы приступим к благоустройству этого участка.

ЖК «Время»: корзины для кондиционеров, места парковки и работа лифтов

На улице Полевой, буквально в 10 минутах от центра, расположен жилой комплекс «Время». Благодаря гармоничной архитектурной составляющей, комфорту, функциональности и безопасности дом почти сразу привлек внимание рязанцев.

– Будут ли установлены в ЖК «Время» корзины для кондиционеров на фасаде дома по типу ЖК «Овация»?

– Проектом данного дома установка корзин под кондиционеры не предусмотрена. Если вы внимательно посмотрите на рендеры, то увидите, что корзин там нет. На ЖК «Овация» это было продиктовано не только фасадным решением, но и вопросом безопасности. Вентилируемый фасад жилого комплекса очень дорогой с точки зрения изготовления и дальнейшей эксплуатации, а установка кондиционеров и корзин под них могла привести к его обрушению. Поэтому и было принято такое решение.

– Будет ли возле ЖК «Время» зеленая зона, как это представлено у вас в проекте?

– Если стоять лицом к ЖК «Время» со стороны улицы Полевой, то с левой будет Лыбедский бульвар – это официальная зелена зона, которая принадлежит городу. С правой стороны – отрисованные деревья, которые вы видели на рендерах – территория, не имеющая отношения к ЖК «Время». У нее есть свои собственники, поэтому сказать, будет ли там парковая зона или возведут какие-то здания, с моей стороны, будет не совсем корректно. Эти два земельных участка не принадлежат Группе компаний «ЕДИНСТВО» и в проекте жилого комплекса не учитываются.

– Как и где будут сделаны парковки в ЖК «Время»?

– Парковочное пространство будет организовано путем размещения машино-мест на земельном участке, который используется под строительство жилого комплекса, а также за счет участка, который находится прямо за домом. На этом месте расположится платная парковка. Думаю, что ближе к июню мы уже представим эскиз парковки и сможем предложить клиентам варианты приобретения машино-мест. Если вы оставляли заявку на приобретение машино-места, то ваши менеджеры доведут до вас эту информацию.

– Будут ли установлены источники бесперебойного питания на лифтах ЖК «Время»?

– Насколько я знаю, наши сотрудники со ссылкой на нормативные акты уже подробно расписывали, что подразумевается под категорийностью оборудования, которое используется в жилых домах, а также к какой категории относится лифтовое оборудование и каким образом обеспечивается их бесперебойная работа. Давайте я еще раз постараюсь внести ясность. В широком смысле источник бесперебойного питания – это так называемые стабилизаторы, которые позволяют избежать выхода из строя электрического оборудования в случае перебоев в напряжении. В нашем случае, как я понимаю, вопрос заключается в том, будут ли ездить лифты, если отключится электричество. Решаться он будет так же, как и во всех других новостройках Рязани. Лифтовое оборудование обеспечено подводом двух независимых друг от друга кабелей и автоматическим переключателем. В случае если прекратится подача электроэнергии через один кабель, через несколько секунд произойдет переход на второй резервный кабель. Это и будет обеспечивать бесперебойность работы лифтового оборудования. В случае если оба кабеля не будут поставлять электричество, лифт автоматически опустится на первый этаж и откроются двери. Такая же схема предусмотрена, если вдруг произойдет задымление. Что касается источников освещения на лестничной площадке, то все установленные здесь светильники будут оборудованы аккумуляторами. Если электричество по той или иной причине отключится, то за счет накопленной электроэнергии в самих светильниках они будут работать в аварийном режиме. Ориентировочное время работы на энергии аккумуляторов составляет одни сутки – этого достаточно, для того чтобы восстановить источник подачи электроэнергии и не погрузить подъезд в темноту.

– Почему в ЖК «Время» ставят дешевые двери?

– Тут сразу возникает встречный вопрос: что значит «дешевые двери»? Да, в доме началась установка дверей, но они металлические, с утеплением, с несколькими степенями защиты и декоративной обивкой внутри. Честно говоря, дешевизну этих дверей я бы поставил под сомнение. Как показывает практика, во многих жилых комплексах Группы компаний «ЕДИНСТВО» они по-прежнему остаются на своих местах, практически никто их не меняет.

Машино-мест и кладовок будет больше!

– Когда будет сдан в эксплуатацию ЖК «Олимпийский»?

– Строительная готовность дома практически стопроцентная. Все документы по нему находятся в администрации города, и мы ждем, когда нам подпишут разрешение на ввод в эксплуатацию. Как только мы получим этот документ на руки, сразу вас оповестим.

Документы на ввод в эксплуатацию ЖК «Олимпийский» находятся на подписании в администрации Рязани.

– Будут ли организованы дополнительные машино-места в ЖК «Легенда», и когда вы откроете продажи кладовых помещений?

– Сейчас мы вносим изменения в разрешение на строительство, которые касаются двух параметров – увеличение количества парковочных мест и площадей под кладовые помещения. Как только откорректируем проектную декларацию на сайте нашдом.рф, будем готовы продавать машино-места и кладовые помещения. Что касается подземного паркинга, то могу сообщить радостную новость: мы изыскали дополнительные внутренние резервы и увеличиваем количество машино-мест, всего их будет больше ста.

ЖК «Чапаев»: выбор парковочных мест и взаимодействие с управляющей компанией

Недавно был введен в эксплуатацию крупный жилой комплекс в центре города – «Чапаев». В двух очередях расположено более 1000 квартир, в настоящее время идет передача ключей второй очереди. Поскольку новоселов в доме много, то и вопросов от них на эфир поступило немало.

– Хотелось бы узнать, какие суммы и в какие сроки нужно вносить в управляющую компанию?

– Поскольку дома передаются управляющим компаниям, не аффилированным с нами, то вопрос платежей они определяют самостоятельно. Чтобы мы не вводили вас в заблуждение, уточняйте, пожалуйста, эту информацию у первоисточника.

– Почему большинство парковочных мест в ЖК «Чапаев» на 700 квартир платные?

– Попробую объяснить нашу позицию. Вы приобретаете автомобиль, заправляете его бензином, обслуживаете, ездите на шиномонтаж – и за все это платите. При этом у многих людей живет стереотип, что парковочные места должны быть бесплатными. Если вы обратили внимание, в настоящее время город активно внедряет практику платных парковочных пространств.

И на сегодняшний момент законодательство от нас как от застройщиков не требует предоставления какого-то количества бесплатных парковочных мест. Исключение составляют лишь места для маломобильного населения, в частности, это касается инвалидов. Мы считаем, что на данный момент машино-мест в доме на 700 квартир достаточно. Если вы действительно беспокоитесь о сохранности и безопасности своего автомобиля, можете выбрать открытый паркинг возле дома, крытый паркинг – этажерка, в которой пока еще свободно более половины мест, либо искать свободное место рядом с домом. Те, кто не хочет покупать парковочное место, но видят необходимость, чтобы автомобиль находился под охраной, могут арендовать одно из парковочных мест в гараже, который находится за домом по адресу: Чапаева, 59.

ЖК «Мичурин»: судьба котельной, благоустройство и подсветка

Жилой комплекс бизнес-класса «Мичурин» называют одним из самых амбициозных проектов ГК «ЕДИНСТВО». Расположенный в центре города, он олицетворяет собой свободный, яркий стиль жизни. За реализацией этого проекта с интересом следят не только собственники квартир, но и другие жители города.

– Скажите, пожалуйста, будут ли сдаваться одновременно оба дома в ЖК «Мичурин»?

– Жилой комплекс «Мичурин» не состоит из двух домов. Это один большой дом, который имеет восемь подъездов, и, естественно, все они будут сдаваться одновременно, так же, как и подземная парковка, и нежилые помещения. Сейчас активнейшим образом ведутся работы по отделке подъездов. Буквально на днях мы начнем выкрас одного из подъездов, чтобы понять, какая цветовая гамма у нас получается. На днях начались работы по обустройству топпинговых полов в подземной парковке, поэтому, к сожалению, пока доступ в паркинг у нас будет ограничен. Сейчас на объекте работает более 200 человек одновременно. В связи с этим опасения того, что мы не завершим проект в пределах срока, который у нас указан в разрешении на строительство, я считаю преждевременными. Все общестроительные работы до конца мая с нашей стороны будут окончены. Единственное но, которое на сегодняшний момент есть, – это вывод из строя и снос котельной, которая расположена во дворе. Мы ждем, когда город завершит отопительный сезон и произведет переврезку от проложенной тепломагистрали вдоль улицы Есенина к близлежащим домам и тем самым выведет котельную из эксплуатации. На месте котельной будет организована зеленая зона, установлены детская игровая и спортивная площадка. По нашим фотоотчетам вы можете увидеть, что на той территории двора, где нет котельной, уже вовсю идет благоустройство: выложены бордюры, произведена отсыпка грунтом и гравием и ведется работа по вертикальной планировке. В двух дворах, которые располагаются на кровле, стиллобатной части магазина, также буквально на этой неделе планируется начало благоустройства: прокладка дорожек и установка малых архитектурных форм. Если бы не котельная, то, думаю, в конце мая мы бы объект полностью завершили.

– Когда включится архитектурная подсветка на фасаде ЖК «Мичурин»?

– На данный момент архитектурная подсветка вечерами работает только на 3-м, 4-м, 5-м, 6-м подъездах. Связано это с тем, что на остальных секциях еще происходит монтаж светильников. Но у нас есть договоренность с руководителем проекта, что в ближайшие дни общую подсветку включат уже на всех восьми подъездах дома. Установка французских балкончиков на 1-м, 2-м, 7-м и 8-м подъездах также завершится в пределах нескольких дней.

Все общестроительные работы в ЖК «Мичурин» ГК «ЕДИНСТВО» планирует завершить до конца мая.

Новым проектам быть!

– Поделитесь, какие у вас планы по запуску новых проектов в Рязани?

– Сейчас в планах компании масштабное строительство в двух перспективно развивающихся районах нашего города. Пока могу сказать лишь то, что это инновационные проекты, которые, уверен, будут пользоваться спросом у горожан. В настоящее время идет подготовка разрешительных документов на строительство. Следите за новостями на сайте edinstvo62.ru и в официальных группах в социальных сетях.

– Когда будет построена школа в районе ЖК «Скобелев», дом 6?

– Нас тоже очень интересует этот вопрос! Земельный участок площадью практически 3 гектара мы уже лет пять назад отдали городу, который и занимается проектированием школы на этом месте. Когда намечено начало строительства, мы не знаем. Лучше напрямую спросить об этом в администрации города.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Обратная связь с клиентами в ГК «ЕДИНСТВО» приветствуется. Выразить свое мнение и задать вопросы вы можете в официальном сообществе компании во «ВКонтакте» и в официальном аккаунте Instagram.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: 8 (4912) 900-700. Сайт edinstvo62.ru.

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ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Не является публичной офертой. Подробности по телефону 8 (4912) 900-700 или в офисе продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» по адресу: ул. Вокзальная, 41, помещение Н5. Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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