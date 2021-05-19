На объектах рязанского «Водоканала» обнаружили стократные превышения нормативов загрязняющих веществ

Так выглядит КНС №, где обнаружили превышение по сероводороду. Фото: yandex.ru

На канализационно-насосных станциях «Водоканала» в Рязани выявили многократные превышения нормативов по выбросам загрязняющих веществ. Отчет Приокского управления Росприроднадзора о проверках муниципального предприятия появился в сети.

Вся информация, которая появится ниже, представлена в ответ на депутатский запрос. Его автор - Григорий Парсентьев из Рязоблдумы - истолковал прочитанное очень… по-своему:

«Так вот, чем пахнет в городе», - написал Парсентьев на личной странице.

Заглянем в само письмо (см. после текста). Росприроднадзор пишет, что в декабре 2020 года и марте 2021-го были «отобраны пробы промышленных выбросов» (не пробы атмосферного воздуха) на объектах МП «Водоканал города Рязани». Конкретно речь идет о канализационно-насосных станциях (КНС). И вот, в тех в тех самых стоках на КНС №4 обнаруживается превышение нормативов по аммиаку и фенолу в 114 и 164 раза, а на КНС №№10 и 6 – по сероводороду в 39 и 188 раз. Кроме того, превышения по сероводороду зафиксировали на КНС «Затинная» (в 6 раз) и КНС «Дядьково» (в 5 раз). Из всего этого делается вывод о происхождении вони в городе, причем не Росприроднадзором (в ответе такого нет), а депутатом. Ведомство лишь сообщает, что привлекло к ответственности сам «Водоканал», его должностных лиц и выдало предписания об устранении нарушений.

Притом канализационно-насосные станции – это закрытые объекты, капитальные сооружения, которые могут располагаться прямо посреди жилой застройки. Запах возле них либо вообще не чувствуется, либо, в худшем случае и при определенных условиях, может достигнуть окон ближайших домов, но никак не накрыть весь город.

Письмо Росприроднадзора. Часть 1.

Письмо Росприроднадзора. Часть 2.

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