Осенью ждем роста цен на рязанский хлеб?

В череде урожайных лет 2021 год, видимо, станет исключением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние годы рязанская земля радовала нас хорошим урожаем зерновых культур – рекорды ставились регулярно. Но что-то хорошее рано или поздно заканчивается…

Основные зерновые культуры на Рязанщине – это рожь и пшеница, ячмень и овес распространены меньше, ибо их основное применение – фуражное. Рожь в основном у нас идет озимая, пшеница – озимая и яровая. Назначение озимого зерна, в первую очередь, хлебопекарное. И в Рязанской области его производят достаточно, чтобы обеспечить потребности населения региона. По крайней мере, так было до нынешнего года.

Снег сошел вместе с посевами

Прошедшая зима была со своими особенностями – первый снег выпал только в середине декабря,

а до этого две недели стояли стабильные морозы. Затем были январские снегопады и дожди в конце февраля. Снега было много, и запасов влаги в нем тоже. Аграрии были рады, ведь от этого зависели перспективы будущего урожая. Но когда снег стал таять, оказалось, что на полях, где росли озимые, всходы местами так и не появились.

– У нас погибла часть озимых, – говорит руководитель СПК «Красный маяк» (Спасский район) Виктор Логунов. – Площади пришлось пересевать яровыми семенами, а те, что перезимовали, находятся в ослабленном состоянии. Но мы предпринимаем меры, чтобы минимизировать потери урожая.

– В чем, по-вашему, причина такого явления?

– В первую очередь мы виним февральский дождь, когда вода дошла до растений, а затем замерзла, образовав ледяную корку. Это очень хорошо видно по участкам, расположенным в низинах – там посевы пострадали сильнее всего.

Всего в Рязанской области, по данным регионального минсельхоза, погибло 46 тысяч гектаров озимых, что составляет 13% от их посевных площадей. Но, пожалуй, самые большие потери понес Александро-Невский район, где погибло 64% озимых посевов (в некоторых хозяйствах эта цифра доходила до 80%), а ведь это одна из основных житниц нашей области (см. «Только цифры»). Там тоже вынуждены были пересевать эти поля яровыми культурами. А это дополнительные расходы и на семена, и на солярку для техники, и на зарплату рабочим, что, естественно, скажется на конечной цене хлеба.

Виновата не только небесная канцелярия?

На бога надейся, а сам не плошай – говорят в народе. И винить только погоду в своих неудачах было бы не совсем верно. Как оказалось, могут быть и иные причины неурожая, постигшего рязанских аграриев.

– Чтобы хлеб хорошо вошел в зиму, он к этому моменту должен вырасти до определенной биологической стадии, – говорит доктор сельскохозяйственных наук Михаил Крючков, – чтобы это произошло, озимые надо вовремя посеять. На тех полях, где сеяли по пАру, они хорошо перезимовали. А где посели поздно – потери большие.

Причем поздний посев происходит не по чьей-то халатности, а потому, что крестьяне просто не успевают вовремя подготовить землю. Сажать каждый год подряд однотипные культуры на одном участке нельзя – это ведет к истощению почвы и снижению урожая. Но многие виды сельхозрастений убираются в сентябре, в октябре, и даже в ноябре. А ведь надо не только убрать, но и подготовить почву к последующему севу.

– Беда рязанских сельхозпроизводителей в чрезмерном, по моему мнению, увлечении зерновыми культурами в ущерб остальным, – продолжает Михаил Михайлович, – при этом у нас мало выращивается бобовых, кормосмесей на основе клевера, а они обогащают землю азотом. Это происходит из-за слаборазвитого животноводства. Сельское хозяйство надо развивать в комплексе, а не в каком-то одном направлении.

Подорожание хлеба зависит от масштабов неурожая

– То, что случилось, конечно, приведет к подорожанию зерна, – считает экономист Дмитрий Качановский, – но здесь надо понимать масштабы бедствия: если это только Рязанская область – это один вопрос, а если и другие области пострадали, то и ущерб будет выше. Неурожай озимых только в одном регионе, конечно, не приведет к резкому подорожанию хлеба. К тому же это важнейший социальный продукт. Цены немного вырастут, причем не только в Рязанской области, но и, возможно, в соседних регионах тоже.

Сколько рублей придется добавлять за батон или буханку – узнаем осенью.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МАСШТАБЫ ГИБЕЛИ ПОСЕВОВ В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМ РАЙОНЕ

По окончанию зимы потери озимой пшеницы в хозяйствах района составили:

АО «Им. генерала Скобелева» – 3220 га;

ООО «Мир» – 2100 га;

ООО «Надежда» – 1806 га;

К(Ф)Х ИП Оводков С. В. – 1504 га;

ООО «Победа» – 921 га;

ПХ «Ока Молоко – Южное» – 660 га;

СПК «Нива» – 407 га.

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