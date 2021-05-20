Рязанское отделение Сбербанка приняло участие в Форуме #PROБИЗНЕС 2021

Фото: Рязанское отделение Сбербанка.

20 мая в конгресс-отеле «Амакс» прошел Форум #PROБИЗНЕС 2021. Форум объединил представителей власти и предпринимательского сообщества вокруг обсуждения приоритетов развития семейного бизнеса и института самозанятости.

В рамках форума, рязанские предприниматели смогли посетить обучающие мероприятия – бизнес-тренинги по маркетингу, налогообложению, генерации бизнес-идей, а также презентовать свою продукцию и услуги на специально организованной выставке.

Начальник управления продаж малому бизнесу Рязанского отделения Сбербанка Маргарита Остроухова выступила на Форуме и вручила специальные призы лучшим предпринимателям.

- От себя лично и от имени всего коллектива Рязанского отделения Сбербанка поздравляю всех предпринимателей с профессиональным праздником! – обратилась Маргарита Вячеславовна к собравшимся. - Сегодня невозможно представить наше современное общество без предпринимательской деятельности. Вы много работаете, постоянно генерируете новые идеи, ежедневно рискуете и радеете за свое дело 24/7 без отпусков и выходных. В прошлом году вам, предприниматели, пришлось очень непросто. Но в этой сложной ситуации вы не унывали, продолжали проявлять свою предпринимательскую инициативу, инвестировать в свои проекты, в развитие своего бизнеса, своей семьи, своей страны.Пусть ваша энергия, умение мыслить масштабно и находить нестандартные решения помогут вам и дальше воплощать в жизнь самые смелые планы и перспективные идеи. Желаю здоровья, счастья и процветания вам и вашим близким!

Фото: Рязанское отделение Сбербанка.

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