Из-за пожара на бесхозяйных электросетях жители Дядькова остались без воды и электроэнергии

После пожара выяснилось, что электроподстанция считается бесхозной. Фото: "Рязаньэнерго".

Днем 5 мая в селе Дядьково, по ул. Грачи под Рязанью из-за короткого замыкания загорелась линия электропередач, ведущая к подстанции КТП-5715, питающей электричеством десять многоквартирных домов и котельную.

СЛАВА БОГУ, ПОЖАРНЫЕ ПРИЕХАЛИ БЫСТРО!

Вначале за домом №60 по улице Грачи произошел сильный хлопок, затем заискрил столб, а от отскочившего провода загорелась сухая трава. Слава богу, собственники дома это заметили и пожарные приехали очень быстро и потушили огонь, не дав ему перекинуться на саму электроподстанцию и ближайшие к месту ЧП дома.

Но после того как огонь потушили, возник вопрос: кто будет восстанавливать подачу электроэнергии? Дело в том, что на подстанции висит объявление: «Рязаньэнерго» разыскивает собственника объекта. Согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности от 10.11.2015 г. КТП-5715 принадлежала ООО «Строймир», который в 2019 г. ликвидировался. И оказалось, что после сдачи домов и ликвидации ООО «Строймир» электроподстанцию никто не взял на баланс. И все это время объект просто оставался бесхозяйным. Даже в договоре, заключенном с управляющей компанией с «Рязаньэнерго» четко прописано, что электроэнергия подается к домам по бесхозным сетям.

Электроэнергия подается, но как и через что… Это вопрос…

Фото: "Рязаньэнерго".

ПОСТОЯННЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Жильцы домов, с которыми нам удалось поговорить, рассказали, что и до ЧП у них происходили постоянные отключения электроэнергии.

- Свет отключали на 2-3 часа регулярно на протяжении последних нескольких лет. А у нас ведь на это завязана подача холодной и горячей воды, а также отопление. Если бы этот пожар произошел, например, зимой, то последствия были бы намного серьезнее, - поделилась женщина, проживающая на улице Грачи.

В итоге, на протяжении целых суток сотрудники ремонтной бригады искали ключи, для того чтобы зайти на подстанцию. В то же время муниципальные власти прекрасно были осведомлены, что на протяжении нескольких лет объект остается бесхозяйным, но до случившегося пожара так ничего и не предприняли, для того чтобы изменить ситуацию.

В итоге, как только ремонтникам удалось попасть на объект, подача энергии была возобновлена за 10-15 минут! За то время, что люди были вынуждены сидеть без благ цивилизации, у них разморозились холодильники и, соответственно, испортились хранившиеся там продукты питания.

Больше всего жильцов домов беспокоит, что же будет дальше? Ведь нет никакой гарантии, что подобная ситуация не повторится вновь. А между прочим электроподстанция является объектом повышенной опасности, обслуживать который могут только организации, имеющие соответствующую лицензию и специалистов.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ЖК «Вива» на улице Грачи в селе Дядьково начали строить в октябре 2014 года. Первоначально застройщиком этого объекта выступало ООО «Имтер», но компания не смогла выполнить обязательства перед дольщиками, и достраивать дома пришлось другой организации – ООО «СТРОЙМИР». А подрядчиком строительства выступала компания ООО «Капитал Р».

Любопытно, но ООО «Имтер» так же, как и ООО «Территория», ООО «Грибоедова–N» и ООО «Монолит», имеют отношение к целому ряду рязанских долгостроев, за которыми стоит сын бывшего начальника высшей школы МВД генерала Сергея Пономарева – Вадим Пономарев. Учредив целый ряд юрлиц, Пономарев-младший также имел отношение к долгостроям на улицах Садовой, Зубковой и Грибоедова.

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что подрядчик ООО «Капитал Р», достраивавший дома на улице Грачи, еще в 2016 году согласно единому государственному реестру юридических лиц находился на стадии ликвидации. А еще в процессе строительства в июле 2017 года «Капитал Р» и вовсе прекратила существование. Как компания, не имевшая права вести финансовую деятельность и по решению суда находившаяся на стадии ликвидации, смогла получить этот подряд, наверное, стоит спросить у конкретных должностных лиц, ответственных за это решение.

А ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

В соответствии с п.1 ст.225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник отказался.

Согласно п.3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

Отсюда следует, что сеть передается в муниципальную собственность, в свою очередь орган местного самоуправления определяет ресурсоснабжающую организацию (РСО), которая будет отвечать за выявленную инженерную сеть. До приемки бесхозной сети в муниципальную собственность аварийные ситуации решаются за счет муниципального бюджета.

Жители 10 домов не могут быть собственниками данной подстанции и не могут самостоятельно определять ее судьбу. Им по закону, данное оборудование не может принадлежать.

КОМПЕТЕНТНО

- Электроснабжение десяти многоквартирных жилых домов на улице Грачи осуществляется от КТП-5715 - электросетевого оборудования, которое ранее находилось на балансе строительной компании. После завершения строительства жилого комплекса данное электрооборудование не было передано на обслуживание в филиале «Рязаньэнерго». Электроэнергия на КТП-5715 поступает по воздушной линии электропередачи 10 кВ №17 с подстанции «Лихачево», находящихся на балансе филиала «Рязаньэнерго». Электрооборудование филиала находится в удовлетворительном состоянии, проведения дополнительных работ не требуется. Для уточнения обстоятельств по сложившейся ситуации жителям необходимо обратиться в администрацию Дядьковского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области, - уточнили в пресс-службе «Рязаньэнерго».