Смерть прокурора: что известно об ушедшей из жизни Светлане Евликовой

Следователи разберутся во всех обстоятельствах смерти прокурора Светланы Евликовой.

17 мая стала известно о смерти прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области Светланы Евликовой. Ее тело нашли дома в воскресенье, 16 мая.

Вскоре после осмотра места происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), а прокуратура Рязанской области выразила соболезнования в связи со смертью своей сотрудницы.

«В связи с безвременной кончиной прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области младшего советника юстиции Евликовой Светланы Викторовны коллектив прокуратуры области выражает искренние соболезнования ее родным и близким. Скорбим и помним», - говорится в некрологе ведомства.

О Светлане Евликовой известно мало. В ведомстве, где она работала, отказались давать о своей покойной сотруднице какую бы то ни было информацию, сославшись на закон «О персональных данных».

До прихода в прокуратуру Рязанской области Светлана Евликова работала помощником прокурора Советского района Рязани, где в том числе защищала права женщин, обманутых работодателями. Выступала с исками в суде, и добивалась выплат всех причитающих пособий.

Будучи в отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Евликова представляла обвинение по многим громким коррупционном делам в Рязанской области, в частности – по делу ректора РГУ Андрея Минаева (читать подробнее). Кроме того, Светлана Викторовна часто встречалась со студентами рязанских вузов и ссузов, которым рассказывала о коррупционных преступлениях, мерах наказаниях за взятки, приводила примеры из собственной практики.

«КП-Рязань» выражает соболезнования родным и близким Светланы Евликовой.

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