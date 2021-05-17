Год 180-летия Сбербанк отпразднует с размахом

Фото: Сбербанк.

12 ноября Сбербанку исполнится 180 лет. Свою историю банк ведет с указа императора Николая I, подписанного в 1841 году об учреждении в Российской Империи сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом».

За 180 дней до знаменательной даты Сбер провел пресс-конференцию, во время которой старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин рассказал, как компания планирует отпраздновать юбилей вместе с клиентами.

Специально ко дню рождения компания создала сайт с историческим таймлайном. Перейдя по ссылке (sber.ru/180) все желающие могут увидеть историю Сбербанка на фоне исторических событий XIX-XXI веков.

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ И «ХОР ТУРЕЦКОГО»

Одним из главных событий праздничной программы станет летний фестиваль Сбера, который пройдет в разных регионах России. Помимо самого концерта, на котором выступят «Хор Турецкого» и коллектив «Сопрано», для гостей праздника будут организованы зоны отдыха и развлечений. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, образовательные и развлекательные события. Дата же самого мероприятия будет анонсирована позднее, но доподлинно известно, что он пройдет этим летом.

Журналистам рассказали о программе предстоящих юбилейных торжеств.

- 180 дней до юбилея - это отправная точка большого праздничного путешествия Сбера, в которое мы приглашаем всех наших клиентов и партнеров. Все события и активности этого юбилейного года будут объединены общей символикой 180-летия. Мы убеждены, что возраст Сбербанка - это не только надежность и основательность, но и постоянное развитие, поиск новых смыслов и открытие новых возможностей для людей, - подчеркнул Владислав Крейнин.

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН» И ШОУ В TIK-TOK

Он также рассказал, что 5 июня во Всемирный день окружающей среды пройдет забег «Зеленый Марафон», приуроченный к 180-летию Сбербанка. Регистрация на марафон продлится до 28 мая.

Также в рамках празднования юбилея Сбер подготовит и несколько проектов в формате шоу. Так, в социальной сети Tik Tok выйдет реалити-шоу, в котором будет рассказано о том, как устроена компания.

- Также мы готовим художественный сериал «Как в Сбере», в котором будут задействованы известные артисты и успешные сериальные продюсеры, однако имена пока не разглашаются. Сериал покажут на платформе Okko и в интернете, но компания не исключает трансляцию на федеральных каналах осенью, когда будет показано много телепремьер, - поделился старший вице-президент.

Одним из важнейших в году для компании является «Зеленый день». Он отмечается в день рождения компании 12 ноября. И в рамках него Сбер предлагает своим клиентам специальные предложения, которые анонсируют за несколько дней до старта.

И это лишь малая часть событий и сюрпризов, которые Сбербанк готовит в рамках празднования своего 180-летия.

НАША СПРАВКА

Сегодня в экосистему Сбера входит 85 компаний. Услугами банка и экосистемы пользуются 98,2 миллионов розничных и 2,7 миллионов корпоративных клиентов в 18 странах. 90% сервисов доступны онлайн, и каждый день 30 миллионов человек открывают мобильное приложение или веб-версию СберБанк Онлайн. Лучший клиентский опыт обеспечивают 286 тысяч сотрудников ПАО Сбербанк и 40 тысяч работников компаний экосистемы.

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