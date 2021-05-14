Директор агентства интернет-маркетинга «Алакрис» Сергей Бобров: В успешной тактике мне помогает армейский опыт

Сергей Бобров постоянно учится новому, а в маркетинге это необходимо.

В наш цифровой век развитие бизнеса в абсолютно любой нише – от маникюрных услуг до рынка недвижимости – просто немыслимо без успешного продвижения в интернет-ресурсах. Ежегодно появляется все больше специалистов, готовых предложить свои услуги в сфере продвижения, но далеко не каждому можно доверить будущее компании. Герой этой публикации Сергей Бобров погрузился в изучение интернет-маркетинга несколько лет назад, но уже наработал богатый опыт, помог десяткам предпринимателям поднять продажи и заслужил авторитет в сфере е-маркетинга.

Сибирская закалка

Все мы родом из детства, ведь именно в юные годы закладываются основы характера, формируется внутренний стержень человека. Сергей родился в обычной семье, в маленькой сибирской деревушке и с первых лет привык к трудностям. Наколоть дров, принести воды из колодца, помочь родителям в огороде - словом, обязанностей по дому им с братом всегда хватало. Зато в чистейшем воздухе, первозданной красоте природы, сборе богатых урожаев грибов и ягод недостатка никогда не было.

Деревушка была настолько мала, что связь с «большой землей» поддерживали только два автобусных рейса, утром и вечером. Ближайшая сельская школа находилась в 8 км от дома, и Сергей добросовестно спешил по утрам на школьный автобус - его тяга к знаниям была почти ломоносовской. Мальчик с успехом окончил 11 классов и сообщил родителям о своих планах получить высшее образование, к чему они отнеслись весьма скептически. Сергей с первого раза поступил на исторический факультет Новосибирского педагогического университета. Прошел по конкурсу на бюджетное отделение и получил место в общежитии. Казалось, все только начинается, и будущий учитель истории сумел-таки самостоятельно выбраться из глубинки.

- К сожалению, на моей малой Родине жизнь не очень благополучна: местные жители либо пьют, либо сидят, либо уже отсидели. Выбиться в люди было непросто, и когда я поступил на бюджетной основе в педагогический университет, на меня посмотрели с большим уважением, - рассказывает Сергей.

Но через пару месяцев учебы молодой студент принял решение… уйти в армию. Ответ на вопрос «зачем?» довольно прозаичен: молодому человеку банально не хватало средств на жизнь. Родные не могли его финансово поддержать, а совмещать работу и учебу на дневном отделении почти невозможно. Разумеется, в семье не поняли его решения, однако, несмотря на это, Сергей на 1,5 года отправился в ряды вооруженных сил.

10 лет в армии

После срочной службы судьба вновь вернула Сергея в родную деревню, но опускать руки и сдаваться он не собирался. Несмотря на кризисный 2009 год, молодой человек решил строить жизнь заново и, вдохновленный срочной службой, намерился поступать в военный вуз. Вторая попытка получить высшее образование вновь стартовала успешно. С первого раза Сергей поступил в Новосибирский военный институт. Однако именно в то лето набор на отделения с получением званий лейтенантов и сержантов отменили.

- Когда я поступил в институт, нам сообщили, что выбранный мной факультет будет открыт только в Рязани. Некоторые ребята отказались, а у меня так сложились обстоятельства в личной жизни, что я решил поехать в совершенно новый для себя город. Приехал и поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, - вспоминает он.

Спустя три года молодой десантник по распределению уехал служить в Московскую область. Сразу же поступил на получение высшего образования в десантных войсках и вскоре получил специальность командира взвода связи.

- Я был командиром роты, занимал капитанскую должность. Так как служил в ВДВ, совершил 47 прыжков с парашютом. И привык до сих пор поддерживать дисциплину, спортивную форму – занимаюсь бегом, плаванием, фитнесом. Считаю, что пройти службу в армии нужно каждому мужчине, и сына тоже к этому готовлю, - отмечает Сергей.

Почти 10 лет своей жизни Сергей посвятил военной сфере, но решился на кардинальные перемены и покинул службу. Как он признается, решил уйти из армии по разным причинам, в том числе из-за бюрократических проволочек. К тому моменту у него уже появилась семья, дети, поэтому на семейном совете было решено вернуться на родину жены - в Рязань.

«Сколько живу - столько учусь»

Сергей привык учиться и после увольнения из армии прошел курс переподготовки от Министерства обороны, выбрав направление государственного и муниципального права. В его копилку добавилось юридическое образование. Позже освоил бухгалтерское направление, но настоящий интерес проявил к изучению интернет-маркетинга, когда начал познавать это новое для себя направление во время длительного процесса увольнения из военной сферы.

- Сколько живу - столько учусь. Начал понемногу вникать в новую для себя отрасль, проходить обучение на курсах и тренингах, получил первые заказы. Через 3-4 проекта с нуля почувствовал силу, у меня даже изменилось мышление. Занимался SEO, контекстной рекламой и работал на фрилансе, и понял, что у меня неплохо получается. Тогда я прошел полный курс интернет-маркетолога в «Гикбрейнс», а сейчас обучаюсь на директора по маркетингу в «Нетологии». Меня интересует управление командой, процессом, - рассказал Сергей.

Вспоминая свой первый заказ по СММ-продвижению, он улыбается. Для интернет-магазина одежды требовалось прописать маркетинговую стратегию, выбрать рекламу, проанализировать целевую аудиторию:

- На тот момент мне задача казалась непростой, хотя, на первый взгляд, легко нажать несколько клавиш. Но какие будут последствия и как отвечать перед клиентом за результат? Я понял, что нужно копнуть глубже, вникнуть, проанализировать. А с опытом пришел и результат.

В сфере интернет-маркетинга невозможно сразу получить 100% знаний, ведь каждый месяц появляются новые наработки. Выходит, постоянное обучение в этой отрасли неизбежно:

- Процесс обучения непрерывный, и мне это нравится, я привык учиться. В сфере маркетинга я получил хорошую базу, и буду двигаться дальше - планирую пройти обучение в смежном направлении, где стоит акцент на менеджмент. Управление онлайн и офлайн - это два совершенно разных подхода. Например, мой программист может работать, лежа где-нибудь на пляже, а дизайнер, например, из деревни. При этом мне нужно собрать надежную команду, правильно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение.

Сергею отлично помогает в управлении армейская закалка и железная самодисциплина. Во время службы у него в подчинении был личный состав до 60 человек, и в управлении он знает толк, в том числе, благодаря хорошим коммуникабельным качествам. И хотя управление в армии и в маркетинге - это две разные вещи, но принцип один, считает герой этой публикации:

- В моей сфере самый главный ресурс - люди. Мне не нужные дорогие офисы, логистика. Мне нужные компетентные сотрудники, которые вовремя выполняют поставленные задачи, а если что-то не так, то исправляют. Я создавал свою команду методом проб и ошибок, ведь на расстоянии не сразу ясно, подведет тебя человек или нет. В планировании и организации важно учитывать все факторы - затраты, ресурсы, человеческий фактор. Я связист, и на канал связи всегда делал резерв, чтобы в случае чего подключить другой. В интернет-маркетинге тоже всегда делаю резерв - если человек выпадет, то надо заранее подстраховаться.

Так, в «Алакрис» собралась команда из 20 человек, на которых всегда можно положиться. Это специалисты не только из России, но из Беларуси и Украины.

Армия и маркетинг – что общего?

Сергей прошел двойную закалку – в сельской жизни и в армии и успешно применяет накопленный жизненный опыт в сфере интернет-маркетинга:

- Армия мне помогла применять стратегии в маркетинге. Например, вести тактику обороны, если у меня бюджет ограничен, а у конкурентов – нет. Если они весь бюджет направят на контекстную рекламу, то я, хоть и буду платить за этот канал, но видно меня там не будет. В этом случае я занимаю оборонительную позицию, ищу обходные пути. А если есть бюджет, то занимаю наступательную тактику. Анализирую конкурентов и вижу, какую рекламу они используют и какой бюджет тратят. Если они вкладывают мало, а у нас в этом направлении есть точки роста, то перенаправляю бюджет. Конкурентный анализ – это разведка. В военной сфере великие умы разрабатывали тактику, так почему не применить их наработки в моем бизнесе?

По мнению Сергея, маркетинг строится не на тактике, а в первую очередь на гипотезах.

- Строю предположения и проверяю их, а затем масштабирую удачные, вкладываю больше сил и средств в перспективные направления. Побеждает тот, кто быстрее и дешевле тестирует различные гипотезы. К сожалению, многие этого не понимают. Но знания приходят с опытом, с количеством проработанных ниш. Если не работал в какой-то нише, то не знаешь, какие в ней могут быть гипотезы. Клиентам нужен такой маркетолог, который владеет опытом в большом количестве ниш.

Маркетинг по-рязански

По мнению Сергея, проблема рязанских маркетологов - в узком мышлении. Многие зацикливаются, например, на контекстной рекламе, но он привык смотреть шире:

- В маркетинге нужна аналитика. Специалист обобщает данные из разных каналов и анализирует, но для этого нужен объем информации минимум за полгода. Только тогда можно вычислить слабые стороны. Некоторые заказчики видят наш профессионализм и хотят получить результат уже через месяц, но я сразу предупреждаю, что это только начало работы. Тогда они уходят в другое агентство, где обещают золотые горы, гарантируют результат по SEO сразу же. Но первые результаты по SEO видны только через 3 месяца! Так и рождается стереотип, что в Рязани некомпетентные специалисты.

На рязанском рынке довольно высокая конкуренция в сфере интернет-маркетинга, в том числе и по причине минимального порога входа в этот бизнес.

- Для открытия агентства нужен всего лишь сайт, а его за две недели делают. Приходят в эту сферу, в основном, те, кто работал в маркетинговых агентствах и решил попробовать построить свое дело. На начальном этапе молодому специалисту нужно портфолио – выполненные заказы для крупных игроков бизнеса. Тогда новички предлагают сделать бесплатный сайт, и демпингуют цены. Долго на этом рынке с таким подходом не задерживаются, но на смену одним приходят другие подобные, а это очень сильно подрывает репутацию рязанских маркетологов. Клиенты сами находят «Алакрис», а заказчиками становятся в основном рязанцы, потому как в бизнесе личная встреча решает многое.

- На встрече с собственником бизнеса понимаю, что конкретно нужно и с помощью каких инструментов этого можно достичь. Как правило, проблемы стандартные, и решение их мне известно, - отмечает Сергей. - Часто заказчик просит создать сайт, но в процессе общения выясняется, что задач стоит гораздо больше, например, интегрировать CRM с соцсетями, или сайт - с 1С. Люди приходят к нам за сайтом, а получают множество бонусов и экспертное мнение!