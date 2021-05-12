«Кибердром» - перспективы профессионального роста

Процесс написания программы для дрона требует усидчивости и специальных знаний.

В АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) прошла встреча советника заместителя министра промышленности и торговли РФ Олеси Радчевской с командами-участницами Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований» («Кибердром»), который проходит с 1 февраля по 30 сентября. Кроме заводской команды, на предприятии побывали ребята из средних школ поселка Листвянка и деревни Баграмово.

Опережающая подготовка и переподготовка кадров нового поколения

Участники конкурса посетили заводской музей, где узнали о богатой, более чем вековой истории предприятия, о современном состоянии и перспективах развития АО «ГРПЗ». После экскурсии молодежь побывала в производственно-техническом комплексе печатных плат. Начальник комплекса Игорь Дрожжин провел ребят по производственным участкам, рассказал о том, как изготавливают современные печатные платы, в чем их преимущества и где их применяют. Работники подразделения ответили на вопросы ребят о возможностях производства, особенностях и специфике работы в высокотехнологичной сфере.

В центре развития персонала АО «ГРПЗ» с участниками конкурса встретилась советник заместителя министра промышленности и торговли РФ Олеся Радчевская. Она дала подробные разъяснения о целях и задачах конкурса «Кибердром», его этапах и порядке участия, а также о перспективах, которые открываются для молодежи, желающей связать свою профессиональную жизнь с цифровыми технологиями. В частности, она объяснила, что задача конкурса - стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь на обучение высокотехнологичным инженерным специальностям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта - создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.

37 команд из 27 регионов РФ

Всероссийский конкурс «Кибердром» проводится в третий раз. Он состоит из нескольких этапов: четвертьфинала, полуфинала и финала. В 2021 году в нем принимают участие 37 команд из 27 регионов РФ, включая команды довузовских организаций Минобороны РФ. Обучение участников на каждом этапе проходит на основе разработанного Московским колледжем бизнес-технологий (КБТ) многофункционального учебно-методического комплекса по направлениям «Эксплуатация и программирование беспилотных воздушных судов (БВС)», «Проектирование электронной компонентной базы (ЭКБ)», «Обучение нейронных сетей», «3D-моделирование» и «Изготовление узлов БВС». Участникам, показавшим высокие результаты итоговой аттестации перед четвертьфиналом, выдадут свидетельство государственного образца о прохождении обучения по программе «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Кроме того, у каждого участника есть индивидуальный рейтинг, баллы накапливаются по результатам выполнения заданий конкурса, а также учитываются итоги промежуточных и итоговых тестирований. И если команда не перешла на следующий этап конкурса, но участник набрал необходимое количество личных баллов, его также отметят, вручив свидетельство, диплом, которые помогут поступить в вуз. К тому же конкурс «Кибердром» внесен в реестр олимпиад Министерства просвещения РФ, участие в которых дает привилегии при поступлении в ряд высших учебных заведений, таких как МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, СПбГУ.

В настоящий момент ребята готовятся к четвертьфиналу. Занятия по теме «Эксплуатация и программирование беспилотных воздушных судов (БВС)» проходят в режиме онлайн на платформе КБТ. Уже сейчас для участников доступны тесты, накопленные баллы за решение которых повышают их личный рейтинг.

У команды АО «ГРПЗ» есть возможность несколько дней в неделю практиковаться в управлении дронами. Тренер, инженер-конструктор комплексного радиотехнического отдела Александр Лошкарев дронами увлекся еще студентом. В то время он с друзьями самостоятельно конструировал квадрокоптеры, закупал комплектующие и собирал из них беспилотники. Теперь свои знания в этой области он передает участникам заводской команды. Спокойный, доброжелательный, рассудительный, Александр терпеливо разъясняет ребятам особенности работы с беспилотными летательными аппаратами. Под его руководством они собрали два летающих робота, написали программы для полетов и теперь увлеченно нарабатывают необходимые навыки управления квадрокоптерами.

С 10 по 18 мая проходит итоговое тестирование. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов с учетом индивидуального рейтинга, будут включены в сборную команду школьников, студентов и молодых специалистов, которая представит Рязанскую область на следующем этапе конкурса.

Четвертьфинал «Кибердрома» пройдет на территории парка «Патриот» в Подмосковье в очном режиме. По его итогам будут отобраны 10-12 команд. Полуфинал конкурса пройдет в июле в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» в Жуковском Московской области, а финал, в который войдут только шесть команд, - в сентябре на базе ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» в Геленджике Краснодарского края.

Победителей и призеров конкурса наградят дипломами, ценными подарками, призами. По согласованию с Минобороны России победители будут включены в базу данных молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Ребята учатся управлять дроном.

Воспитание кадрового резерва

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отмечает:

- На заводе большое внимание уделяется профориентационной работе. Это первый шаг к эффективному кадровому обеспечению стратегии развития предприятия. Мы активно сотрудничаем с учебными заведениями города: школами, колледжами, вузами. Узнав о таком масштабном проекте, как «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований» («Кибердром»), мы с удовольствием подключились к нему, предоставив возможность поучаствовать в конкурсе Минпромторга России молодым сотрудникам нашего предприятия и детям заводчан.

От уровня компетентности молодых специалистов и их готовности к работе зависит развитие любой отрасли. Актуальные проблемы, которые решают образовательные организации для качественной подготовки молодежи по новым востребованным профессиям и специальностям, связаны, прежде всего, с эффективной мотивацией школьников к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям через их подготовку на современном оборудовании, которое позволяет стимулировать научно-техническое творчество и повышать уровень технических и цифровых компетенций будущих выпускников.

Решить эту задачу можно посредством формирования эффективного процесса обучения кадрового резерва в неразрывной связи между образовательными организациями и производственными отраслями.

ПОДРОБНОСТИ

В составе команды АО «ГРПЗ» - дети работников завода и молодые специалисты предприятия: Елена Чен (мама Татьяна Чен, цех намотки и пропитки), Евгений Кирюхин (мама Елена Кирюхина, отдел технического контроля), Артем Богомолов (тетя Юлия Иванова, центр развития персонала), Кирилл Гаркави (мама Юлия Дудукина, бухгалтерия), Даниил Попов (мама Наталья Попова, центр развития персонала), Роман Трецин (мама Татьяна Трецина, центр развития персонала), Максим Костин (мама Эльвира Костина, бухгалтерия), Эльнур Фаттаев (эксперт-аудитор отдела качества и надежности). Тренер команды - Александр Лошкарев (инженер-конструктор комплексного радиотехнического отдела).

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