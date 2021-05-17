Как зарабатывать больше 100 000 рублей в месяц, работая таксистом в Рязани

Общественный транспорт в Рязани — одна из острых тем для города. Автоколонны закрываются, троллейбусы все реже забирают пассажиров с остановок. Господствуют маршрутки, к которым много претензий. На фоне этого серьезный сегмент пассажирских перевозок заняло такси.

О том, как устроена работа в этой сфере, «КП» беседует с менеджером таксопарка «Рязаньавто» Александром Бурьяном.

ТАКСИ НАЧАЛО МЕНЯТЬСЯ СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД

Нелегальных таксистов в Рязани почти не осталось. Если раньше они занимали обочины и остановки, то теперь лишь несколько «бомбил» у вокзала.

— Семь лет назад от друзей в Москве я узнал про Яндекс.Такси. Сервис тогда не работал в Рязани. Мы решили попробовать новый бизнес и это изменило местный рынок. Тогда службы такси не давали такой уровень сервиса. Проехать две остановки — 300 рублей. Сейчас адекватная цена. Подача автомобиля была долгая, а теперь пять минут. Контроля за водителями по факту не было, сейчас все стало упорядочено. Обновился автопарк такси, раньше возили на отечественных «пятерках», а теперь иномарки не старше пяти лет, — рассказывает Александр Бурьян.

За рулем рязанских такси чаще можно встретить мужчин от 35 до 45 лет. Многие — люди семейные. Руководитель таксопарка рассказывает, что некоторые шли в такси для подработки, а в итоге увольнялись с основного места работы и с головой уходили в частные перевозки.

В «Рязаньавто» была у уникальная водительница — пенсионерка 60 лет. За пару лет она накопила на личное авто и ушла на пенсию.

— Очень исполнительная. Мы всегда мечтали, что вот бы нам 60 таких бабушек в штат и все бы довольны были. До сих пор поддерживаем с ней общение. Иногда к агрегатору подключаются водители-партнеры женщины. В основном, для них это подработка. Есть слабослышащие водители. Они тоже хорошо работают и ответственно подходят к обязанностям. Ведь для них это основной способ заработка.

ЗАРАБОТАТЬ БОНУСЫ

Водители, которые считают такси постоянным источником дохода, чаще выходят на линию на арендованных авто. График у таксистов свободный. При этом большинство предпочитает работать как и все — пять-шесть дней в неделю. Только время выбирают сами.

Одни на дух не переносят пробки и любят перемещаться по городу ночью, когда дороги свободные, заказы выполняются быстро. Другие не прочь постоять в дорожных заторах, но получить повышенную ставку за час пик.

— После вычета всех комиссий у водителя в Рязани остается около 100 тысяч рублей дохода в месяц. Никакого секрета, чтобы получать столько, нет. Принимаешь все заказы и развозишь пассажиров. За выполнение определенного числа поездок в Яндекс.Такси водителям дают бонусы. Поэтому даже если ты сделал 20 заказов по 100 рублей, еще не значит, что работал по низкой ставке. Сервис начисляет премию и получается хорошая сумма, — объясняет Александр Бурьян.

Менеджер таксопарка отмечает тенденцию: раньше водители ворчали и были недовольны условиями работы. К 2021 году все изменилось.

— Исчезли водители старой формации, которые брали пассажиров «от бордюра». Благодаря акциям с гарантированным доходом (когда агрегатор начисляет бонус за число заказов— прим.ред.), водители стали понимать, что все равно получат хорошую сумму.

ВОПРОС РЕБРОМ

Так сколько получают рязанские таксисты?

Чтобы разобраться в этом, мы нашли группы местных водителей в соцсетях. Сообщества закрытые, принимают туда новичков после того, как те подтвердят, что занимаются перевозками. Дружественные водители по просьбе корреспондента «КП» вступили в сообщества и поделились материалами оттуда.

Во второй половине апреля участники группы обсуждали доходы. Чаще всего это интересно новичкам в перевозках. Таксисты выкладывают скриншоты из приложения для водителя — там у них отражена вся статистика. Чтобы не нарушать закон о персональных данных, мы скрыли лица и имена рязанцев.

Ярослав показывает свой заработок за неделю 12 — 18 апреля. По диаграмме видно, что работал четыре дня и еще немного в пятый. За это время он получил почти 20 тысяч рублей.

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Все суммы указаны уже после вычета комиссии агрегатора. Еще один скриншот от Михаила. За февраль он немного не дотянул до отметки в 120 тысяч рублей. При этом месяц состоял всего из четырех недель. Если посмотреть на диаграмму его дохода в апреле, то она подбирается к 127 тысячам рублей. При этом на момент публикации скриншота, до конца месяца остается еще неделя.

Вот заработок Артема за апрель — опять же неполный месяц. 105 тысяч рублей за три недели. В марте доход молодого человека приблизился к 124 тысячам.