Упаковкой не вышли? Почему федеральные сети неохотно берут на прилавки рязанские продукты

Пока колбасу от рязанских производителей не хотят пускать на прилавки федеральных торговых сетей, приходится довольствоваться иногородней. Фото: Влад КОМЯКОВ

Постсоветское время ознаменовалось расцветом торговли - расширялись старые магазины, появлялись новые. Ассортимент уже был шире, чем в СССР, но сильно недотягивал до сегодняшнего разнообразия. В 90-е годы качество товаров на прилавках также было пестрым - от самых дешевых и часто дрянных импортных товаров в красивой упаковке, до невзрачной, но довольно качественной отечественной продукции (спасибо доставшимся в наследство от Советов ГОСТам).

На рубеже веков большинство объектов торговли в Рязани представляли маленькие магазинчики шаговой доступности. Супермаркеты можно было пересчитать по пальцам руки. Одной. Но в начале нулевых в этом омуте мелких рыбок стали появляться крупные хищники - торговые сети. Сначала это был «Эконом» (теперь «Дикси»), чуть позже появилась «Копейка» (впоследствии вошедшая в холдинг «Пятерочки»), во второй половине нулевых пришел краснодарский «Магнит». Несколько позже возникли гипермаркеты («Лента», «Глобус», «Ашан» и так далее). Расширилась местная сеть супермаркетов «Барс».

Когда упаковка важнее содержимого

Рязанцы оценили новый формат - практически все, что нужно, можно приобрести в одном месте. Но такой вид торговли требовал иного подхода со стороны товаропроизводителей - повысились требования к упаковке, срокам хранения, стабильности снабжения. При этом качество отходило на второй план - главное, чтобы было красиво! В выигрыше оказались крупные межрегиональные компании, а мелкие производители были оттеснены, если вообще не выпали из обоймы.

Какого рязанского производителя можно увидеть на полках федеральных и транснациональных сетей в Рязани? В первую очередь молочников - «Амка», «Эковакино», «Проня», реже Старожиловский молочный комбинат. «Соколовским колбасам» удалось пробиться в «Глобус» и «Европу», но в супермаркетах «у дома» их не встретишь, если только в небольших магазинчиках. Попадаются также консервы Скопинского мясокомбината.

И это все? - спросите вы. Практически да! Хотя в Рязанской области гораздо больше производителей, которые не против, чтобы их товары были представлены в супермаркетах «у дома». Однако не тут-то было. В чем же дело? Запросы у сетей велики или местные производители по качеству не дотягивают?

- Мы считаем, что у сетевиков завышены требования к упаковке товаров, - сказали нам на мурминском молочном заводе, - к тому же, как бы это парадоксально ни звучало, очень мешает сотрудничеству их нестабильность. Когда начинаешь с ними работать, подстраиваешь под них определенные объемы производства, и тут раз - и идет отказ. Что касается ценовой политики, то они пытаются добиться для себя максимальных скидок. В принципе, понять их можно, на этом строится вся торговля - купить подешевле, продать подороже. Но всему есть предел.

Еще более категоричен в своих оценках директор компании «Жито» Михаил Кречетов:

- Нам лучше, чтобы этих торговых сетей не было вообще. Они все убытки, ошибки маркетинга перекладывают на поставщиков. Почему мы должны платить за их издержки?

Ничто так не облегчает понимание кнута, как вовремя предложенный пряник

Как видим, в противостоянии торговых сетей и производителей складывается патовая ситуация: стороны стремятся к противоположным целям. Однако нельзя забывать, что есть еще и третья сторона - потребитель. И главная задача - чтобы был доволен именно он. А значит, надо искать выход. Что же можно предпринять?

- Доминирования сетевых магазинов, особенно в небольших населенных пунктах, увы, не избежать, - считает экономист Дмитрий Качановский, - но работу с местными производителями надо проводить. Для этого необходимо на местном законодательном уровне закрепить определенную квоту для местных товаропроизводителей, минимум 20%. Сетям же - поставить в регионах полномочных менеджеров по закупкам, работающих исключительно с местным производством, чтобы не согласовывать каждую товарную позицию с Москвой/ Питером/Краснодаром. Сильно централизованная система неповоротлива и не учитывает местную специфику. При этом должна быть ответственность за несоблюдение квот.

Но и самим производителям следует в разумных пределах идти навстречу ритейлерам. И если ценовой вопрос обсуждаем в процессе переговоров, то с упаковкой, сроками годности и товарным видом надо работать. Нет, никто не говорит, что надо делать молоко со сроком реализации в полгода, но и с продуктами, которые уже на четвертые сутки продавать нельзя (как, например, с некоторыми видами молочки у «Жито») никто работать не будет.

В свое время автору удалось познакомиться с работой одной межрегиональной торговой сети, что называется, изнутри. Причем эта сеть довольно лояльно относится к региональным поставщикам, ставя во главу угла два требования: свежесть и внешний вид.

- Если с молочными продуктами у нас все нормально, идет взаимовыгодное сотрудничество, - говорит менеджер этой сети Елена, - то с овощами никак не получается. У нас есть российские яблоки. Из Липецка. И цена на них хорошая, и внешний вид тоже. Да, они лежат несколько хуже импортных, но такова плата за натуральность. Тем более что Липецк недалеко, и есть возможность привозить их чаще, но более мелкими партиями. Часто к нам осенью приезжали эмиссары из рязанских хозяйств, предлагали свои овощи. Мы их просим: очистите ту же картошку от грязи, рассортируйте по ящикам-коробкам, чтобы не было такого, что в одной таре лежит картофель размером и с перепелиное яйцо, и с боксерский кулак. Не хотят! А когда мы им говорим, что готовы принять в таком виде, но по цене минимум в два раза ниже (ведь то, о чем мы их просим, придется делать нам) - обижаются и начинают кричать, что мы их не уважаем. К тому же нам нужны регулярные, но не огромные поставки. У нас не овощехранилище! Они также этого не понимают…

В общем, поле для работы есть для всех - и для сетевиков (умерить свои аппетиты), и для сельхозпроизводителей (привести продукцию в соответствие с требованиями внешнего вида), и для депутатов (в части установки квот).

СКАЗАНО!

Председатель рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева:

- Я не верю, что возможно успешно противостоять федеральным сетям. Но соперничать с ними можно. Антимонопольный закон по отношению к ним несовершенен. С нашей стороны возможно внести в него изменения, регулирующие деятельность федеральных торговых сетей. По данным УФАС, превышение более чем в десяти районах магазинов двух крупных ритейлеров составляет больше 25%. В этом случае существует запрет на дальнейшее развитие этих сетей в области. Но я сомневаюсь, что он выполняется. Потому что региональные и местные власти заинтересованы в их развитии. Это - крупные инвесторы, новые рабочие места, налоги. Мелкие магазины поодиночке спасти сложно, но, организовав такую цепочку «местные производители - торговля», которые снизили свою дельту, можно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мы бы очень хотели услышать из первых уст, как работают с поставщиками федеральные торговые сети. Но на запросы нашей редакции ответы мы так и не получили. Интересно, что и некоторые рязанские производители, чья продукция лежит у них на прилавках, наотрез отказались делиться подробностями работы - может, чего-то боятся?

Пока колбасу от рязанских производителей не хотят пускать на прилавки федеральных торговых сетей, приходится довольствоваться иногородней.

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