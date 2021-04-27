РНПК присоединилась к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна»

Фото: РНПК.

23 апреля работники Рязанской НПК (дочернее предприятие НК «Роснефть) приняли участие сразу в трех мероприятиях, прошедших в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2021».

В течение первого дня акции удалось навести порядок в Новопавловской роще, Южном промузле и поселке Турлатово. На уборку городских территорий вышли руководители, работники и молодые специалисты завода.

Уборку провели в прогулочных зонах, общественных местах, на территориях вдоль дорог и во дворах. При этом участникам субботника помогали 12 единиц техники, в том числе поливомоечная и коммунально-уборочная машины, погрузчики, самосвалы, трактора-щетки и контейнеровозы.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности компании. Предприятие уделяет большое внимание вопросам бережного отношения к экологии.

– Сегодня мы не на словах, а на деле показываем свою любовь к природе и окружающему миру. Как всегда, единой командой мы вышли на весенний субботник с тем, чтобы к майским праздникам Рязань засверкала чистотой и яркими красками, - прокомментировал ход работ генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

Фото: РНПК.

Проведенные субботники – это лишь начало масштабной работы нефтезавода в вопросе защиты и охраны окружающей среды в текущем году. В мае заводчане выйдут на проведение работ по наведению чистоты на улице Весенней. Работы продлятся около недели. Затем стартуют работы по озеленению города на разных площадках города. Будет высажено порядка 300 саженцев ели и сосны. В августе накануне Дня города завод по традиции проведет акцию «День чистого города». Это - экологическая инициатива Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которую предприятие проведет в десятый раз. Впервые нефтяники провели мероприятие в 2012 году в восьми районах Рязани. Инициативу нефтезавода тогда поддержали администрация города и общественные экологические организации.

С 2013 по 2017 год в рамках Дня чистого города основные мероприятия по наведению порядка Рязанская НПК проводила в Новопавловской роще на улице Шевченко, в 2018-2019 годах - в Лесопарке.

Кроме того, завод помогает Окскому природному биосферному заповеднику, проводит эколого–просветительские занятия для школьников и студентов города и акции по раздельному сбору бытовых отходов.

Фото: РНПК.

НАША СПРАВКА

«Зеленая Весна» — ежегодный проект, который с 2014 года реализует Всероссийское общество охраны природы и Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. В этом году Всероссийский субботник «Зеленая Весна» проходит с 24 апреля по 24 мая.

Экологический марафон объединяет инициативы в области охраны окружающей среды, исходящие от органов государственной власти, общественных организации, бизнес-структур, а также активных граждан.

Все участники субботника сами определяют места и направления работы. Уборка территорий, посадка деревьев, восстановление памятников — все зависит от нужд выбранной территории.