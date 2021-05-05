Руководство рязанских больниц отказывается признавать страховыми случаи заболевания COVID-19 среди своих врачей

Многим из переболевших медиков приходится доказывать, что они заразились ковидом именно выполняя свои профессиональные обязанности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ВЫПЛАТУ ПОЛГОДА ЖДУТ

Летом 2020 года в самыи разгар пандемии коронавируса на улицах областного центра появи- лись баннеры с фотографиями медиков, которые находятся на передовои борьбы с COVID-19. Всего в рамках проекта рассказали о восьми медицинских работниках из различных рязанских больниц.

Мы поинтересовались в агентствах, сколько стоит изготовление и размещение подобной рекламной продукции. Оказалось, что цена такого баннера, по примерным подсчетам, составляет около 35 тысяч рублеи. Запомните эту сумму.

В то же время глава государства Владимир Путин установил дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям скорой помощи, работающим с пациентами с COVID-19 или подозрением на него. В случае смерти кормильца семья может получить 2,7 миллиона рублей, в результате получения инвалидности сотрудником ему полагается от 700 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от степени утраты трудоспособности. Около 69 тысяч должны выплачивать медработникам, заражение которых привело к заболеванию, но не инвалидности.

Однако многие из медицинских работников, заразившиеся на работе и переболевшие коронавирусом, столкнулись с проволочками, а иногда и отказом при начислении страховых выплат. В редакцию «КП»-Рязань» с этим вопросом обратились медики, работающие в ОКБ, ОДКБ имени Дмитриевой, БСМП и ОКБ имени Семашко.

Переболевшие в декабре-январе сотрудники из-за нерасторопности ответственных лиц лечебных учреждении месяцами не могут получить положенные им по закону выплаты.

Но это лишь только часть существующей проблемы. Оказалось, что в целом ряде рязанских больниц руководство делает все возможное, для того чтобы случаи не был признан страховым.

КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ

С одним из таких случаев в редакцию «Комсомолки» обратилась бывшая медицинская сестра приемного покоя ГКБ №10 (в настоящий момент находящейся под управлением ОКБ) Любовь Приезжева. Женщина убеждена, что заразилась коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей, однако собранная комиссия посчитала, что это не так.

«Заболевание Приезжевои Л. Н., вызванное подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекшее за собой временную нетрудоспособность, не представляется связать с исполнением трудовых обязанностей», - написано в ответе комиссии лечебного учреждения.

При этом, как следует из копии документов, отказ в обещаннои президентом выплате про- изошел из-за чисто формальных основании . Выяснилось, что Любовь Приезжева обратилась за медицинской помощью не через 14, а через 19 дней после контакта с пациенткой, у которой был подтвержден диагноз COVID-19.

БЮРОКРАТИЯ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ

А теперь вспомним слова нашего губернатора Николая Любимова, который еще в феврале назвал недопустимыми бюрократические проволочки при начислении выплат переболевшим медикам. Тогда глава региона сообщил, что многие оказались перед необходимостью довольно долго оформлять документы и ждать этои компенсации из фонда соцстраха.

- Это, к сожалению, бюрократия, что называется, но все формальности надо выполнить, - отметил при этом глава региона.

К сожалению, в Фонде социального страхования (ФСС) Рязанскои области, являющемся оператором выплат, в настоящий момент не готовы официально прокомментировать ситуацию с задержками. Однако в приватном разговоре сотрудники фонда сообщили о том, что ошеломлены уровнем непрофессионализма работников больниц, ответственных за подготовку бумаг. Известны случаи, когда даже с наличием полного пакета подтверждающих страховой случай документов выплата не производилась до полугода (!).

Эту статью мы начали рассказом об имиджевой кампании в поддержку медиков, работающих в «красной зоне». На нее, если принять в расчет названные нам в рекламных агентствах суммы, потрачено примерно 280 тысяч рублей. То есть на пафосные рассказы о героях в белых халатах деньги нашлись: баннер висит - и сразу понятно, что Рязанская земля гордится своими медиками. А когда заходит речь о положенных законом выплатах, сразу возникает ряд бюрократических проволочек. Вот такие двойные стандарты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫПЛАТУ НЕ НАЗНАЧАЮТ?

На сайте ФСС размещена памятка, как действовать, если медик заразился коронавирусом на работе. Однако система не всегда работает как часы. Сразу после получения отказа от медицинской организации необходимо обращаться напрямую в ФСС и Росздравнадзор.

Практика показывает, что медикам часто отказывают, когда у пациента отрицательный тест на COVID-19, но при этом имеются «положительные» результаты КТ и анализ на антитела. По закону достаточно данных одного из трех исследований для назначения выплаты. На этом основании следует жаловаться в ФСС и параллельно в прокуратуру. Кроме того, бывает, что ме- дицинская организация вовсе не собирает комиссию для проведения расследования, игнорирует свои обязанности. В таком случае необходимо обращаться в минздрав региона проживания и ФСС. Но существует и самый сложный случай, когда переболевший сотрудник не относится к медперсоналу. Например, это может быть уборщик в учреждении, водитель скорой, медицинский статистик, диспетчер по приему и передаче вызовов бригадам. В таком случае нужно доказывать, что подобного рода сотрудники несут обязанности, для выполнения которых вынуждены контактировать с зараженными, как и медицинский персонал. Для решения этого вопроса нужно обращаться в профсоюз учреждения (при наличии) или минздрав, Росздравнадзор и прокуратуру. И только после признания данных работников в качестве медицинских можно требовать назначения страховой выплаты.

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