Людям старшего поколения ответят на социально-правовые вопросы

Фото: РОО "Единая Россия".

С 26 по 30 апреля в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» для граждан старшего поколения пройдут тематические приемы, посвященные социально-правовым вопросам. На обращения ответят депутаты всех уровней, сенаторы РФ, региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», специалисты региональных министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, областных отделений Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

По словам руководителя региональной приемной партии «Единая Россия», депутата Рязанской областной Думы Татьяны Панфиловой, приемы пройдут как в дистанционном, так и очном форматах.

«Также запланированы вебинары, в ходе которых представители профильных ведомств расскажут о социальном обслуживании пожилых граждан на дому, а также о предоставлении льгот старшему поколению», – добавила она.

График приемов доступен по ссылке. Записаться можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.