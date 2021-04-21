Дорогу молодым. В Скопинском районе прошел День молодежного самоуправления

Молодежная администрация получила напутствие и памятные дипломы от Александра Бокова.

Залогом процветания любого края служит грамотное управление, которое невозможно без подготовки грамотного кадрового резерва. 21 апреля в нашем государстве проводится День местного самоуправления, и в преддверии этой даты Скопинский район традиционно организовал День дублера.

«Мы только пробуем»

Для развития района день местного самоуправления крайне важен, ведь это редкая возможность для перспективной молодежи проявить себя в деле, а для власти - присмотреться к талантливой смене. В очередной раз представители молодежной администрации вместе со своими наставниками, заместителями главы и начальниками отделов, управляли текущими делами муниципалитета. Многолетняя практика показала эффективность такого подхода: за последние годы многие проявившие компетентность и профессионализм молодые люди были назначены на руководящие должности.

На один день подрастающая смена из числа молодежной администрации заменила руководителей отделов служб муниципалитета. Молодые люди по традиции получили напутствие от главы администрации, наставления от первых лиц муниципалитета, поработали на закрепленных участках. Для многих день стал волнительным, полным проб и ошибок, но главное - полученный опыт и представление о работе в муниципальном управлении.

- Мы очень переживали и волновались перед Днем дублера, но все подошли очень серьезно к мероприятию и хорошо подготовились. Мы очень благодарны нашим наставникам, руководителям за то, что дали возможность примерить на себя их непростой труд. Благодарим их за поддержку, и за то, что не оставили молодежь в трудной ситуации. Мероприятие вышло - далеко не шуточное, а очень серьезное. Пусть мы не всегда действовали правильно и были порой нелепы, но надо понимать, что мы только пробуем. Верьте в себя и свои силы, ведь руководство в вас уже поверило! - обратилась к участникам Дня местного самоуправления глава молодежной администрации Скопинского района Людмила Летова.

Вчера дублер - сегодня руководитель

День местного самоуправления имеет очень глубокие корни, которые начинаются еще из советской номенклатуры - системы подготовки, расстановки, учета кадров. Лозунг «кадры решают все» не утратил своей актуальности и по сей день, а потому традиция продолжает жить и приносить плоды. И на региональном, и на федеральном уровнях явно прослеживается тенденция «омоложения» кадрового состава в органах власти. В стране есть способная, подготовленная, активная молодежь, которая спешит проявить себя на благо развития родного края.

- Бесполезно ставить амбициозные или текущие задачи, если их некому будет исполнять. В советские годы работа с номенклатурой была серьезнейшей системой. И сейчас ключевым вопросом любого руководителя является подготовка кадрового резерва. Это должны быть компетентные, высокообразованные, интеллигентные люди с широком политическим кругозором, - отметил глава администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Александр Боков.

На примере Скопинского района видно, как еще вчерашние «дублеры» сейчас занимают места в аппарате управления. Молодым людям доверяют ответственные должности, и хотя их путь только начинается, руководство уже разглядело в них задатки достойных приемников.

- У каждого участника Дня местного самоуправления есть возможность войти в кадровый резерв, а для этого им нужно проявить себя, знать себе цену, но и осознавать меру ответственности, которая ждет, - отметил Александр Иванович.

Желаем ребятам не сдаваться на пути к своей мечте, а руководству района - избежать дефицита кадров.