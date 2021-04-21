Несанкционированный митинг в Рязани: на несистемную оппозицию полиция внимание не обращала

Полиции 21 апреля в Рязани не пришлось применять силу.

В середине дня 21 апреля окрестности площади Победы стали заполняться полицейской и росгвардейской спецтехникой. Было объявлено – без объяснения причин! - что с 17 до 22 часов будет перекрыт Первомайский проспект.

Ближе к вечеру на площади Победы собралось человек 30 участников несанкционированного митинга (не считая прессы и оперативников в штатском). Через 15 минут количество участников увеличилось приблизительно до сотни. Полицейские с щитами выстроились в шеренгу на углу площади – около детской железнодорожной поликлиники, видимо, предполагая, что начнется шествие в сторону площади Ленина.

Полиция никаких действий не предпринимала. На этом собрании, которое и митингом-то назвать нельзя, были замечены руководители несистемной оппозиции, но на них полицейские не обращали внимание.

Так выглядела площадь Ленина вечером 21 апреля.

Одинокая девушка развернула самодельный плакат, выражая свое мнение о происходящем. Не обошлось и без провокаций. На фонтан залез парень, и развернул свой транспарант, но уже противоположного содержания.

После прошла информация, что несанкционированный митинг перенесли на площадь Театральную, и часть участников направилась туда на общественном транспорте. Но не всем туда удалось пройти… На выходе с площади Победы полицейские задержали девушку и двух парней.

Уже в 19:30 оцепление с площади Победы сняли. Полицейские с щитами поехали на Театральную…

— Одной из причин такого небольшого количества участников стало то, что дата проведения мероприятия была озвучена буквально за два дня до этого, и многие просто не успели узнать и поменять свои планы, — предположил председатель рязанского отделения Партии народной свободы Юрий Богомолов.

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