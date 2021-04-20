Новый замглавы администрации Рязани дал интервью Андрею Караулову

Андрей Караулов и Борис Ясинский.

Новый и.о. заместителя главы администрации Рязани по хозяйственному блоку Борис Ясинский дал интервью Андрею Караулову. Ролик опубликован на YouTube-канале известного блогера и журналиста.

Караулов отметил, что давно знает Ясинского и рад, что именно он взялся за самые проблемные сферы – ЖКХ, дороги, общественный транспорт. Сам управленец обозначил приоритеты в работе, и они во многом совпадают с наболевшими вопросами, которые подняли горожане в фильме о Рязани, вышедшем недавно на канале Андрея Караулова. В частности, Ясинский делает ставку на исправление ситуации с пассажирскими перевозками в городе.

- Сейчас проводится обновление подвижного состава. Уже к концу месяца на улицы города выйдут 20 единиц нового транспорта. Договора лизинга заключены, техника начала поступать. Что касается маршруток, надо в целом оптимизировать маршрутную сеть, исключить дублирование муниципального транспорта коммерческим, - сказал Ясинский.

В отличие от бывшего вице-мэра ростовчанина Владимира Бурмистрова, под чьим началом администрация Рязани вступила в конфликт с Ново-Рязанской ТЭЦ, Борис Викторович намерен решать вопрос с арендой муниципального имущества более конструктивно:

- Постараемся урегулировать все спорные вопросы. Ведем конструктивные переговоры. Чтобы коллегиально выработать решение, планируем собрать рабочую группу. Мое мнение- нет необходимости в расторжении договоров аренды, - отметил Ясинский.

Тем не менее, люди в комментариях к ролику настроены сдержанно, многие скептически (оно и понятно, доверие к чиновникам давно подорвано):

«Рано брать интервью. Год поработает, а там будет виден результат», - написал один из пользователей.

«Лучше рассказывайте в конце срока о реально проделанной работе. Надоели с обещаниями», - вторит другой.

А работа Ясинскому на «расстрельной» должности действительно предстоит очень сложная, тем более при предшественнике Бурмистрове положение дел с городским хозяйством усугубилось. Посмотрим, будут ли изменения в лучшую сторону.

Кстати, как нам стало известно, Караулов поддержал Ясинского авансом из-за нынешней непростой ситуации в городе, однако намерен вернуться к теме главных проблем Рязани и примерно через полгода планирует вновь направить съемочную группу в Рязань. Чтобы проверить, есть ли положительный результат.