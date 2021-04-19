Огромные ухабы, пугающие подъезды, безобразный транспорт: что поразило в Рязани команду Андрея Караулова?

В этой жуткой выбоине на Народном бульваре многие оставили свои колеса.

Андрей Караулов на своем YouTube-канале (1,5 млн подписчиков) опубликовал фильм «Рязанский коллапс». Большой видеосюжет рассказывает о многочисленных проблемах Рязани в сфере городского хозяйства – с дорогами, ЖКХ, общественным транспортом. Они сильно усугубились в годы нашествия на регион чиновников-гастролеров из Ростова-на-Дону.

– Как Рязань, столица области, была доведена до такого состояния? – задался вопросом блогер и журналист в предисловии к фильму. – Давайте взглянем на наследство команды варягов, пришедших в Рязань на кормление.

ХОЗЯЕВ НЕТ!

Нашему корреспонденту довелось поработать со съемочной группой Андрея Караулова, приезжавшей в конце марта. Тогда активно таял снег, обнажая «во всей красе» ямы, колеи, колдобины, выбоины на дорогах. Именно от состояния асфальта либо отсутствия такового, по субъективным ощущениям, у федеральных журналистов чаще всего округлялись глаза. Эта же причина содействовала отставке одной из центральных фигур ростовской команды – вице-мэра Владимира Бурмистрова, отвечающего за городское хозяйство.

– В Рязани нет хозяев. Не может руководитель так запустить подведомственное ему хозяйство. Не может! – возмутился даже многоопытный Караулов. – Сумма транспортного налога от полумиллионного автопарка Рязани составляет 1,5 млрд рублей. Людей интересует, на что пошли эти деньги.

Несколько раз Карауловым наряду с Бурмистровым упоминалась и фамилия его покровителя-земляка Игоря Грекова. Последний потерял пост вице-губернатора после скандальной пресс-конференции Владимира Путина и просочившейся в СМИ информации о скрываемой, хоть и погашенной, судимости за мошенничество. Впрочем, борьба за влияние и активные попытки вмешательства в дела бывших коллег со стороны ростовских варягов, как нам известно, продолжаются.

РЯЗАНЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО ЯМАМ НА ДОРОГАХ

Своеобразную экскурсию по одним из самых убитых дорог Рязани съемочной группе Караулова провел руководитель сообщества «Подслушано у водителей Рязани» (почти 100 тыс. подписчиков) Георгий Парублев. К нему, активному участнику общественного контроля, стекаются жалобы от автомобилистов, которые потеряли всякое доверие к чиновникам. Весной 2021 года поступает рекордное количество претензий.

Первой точкой маршрута стал Народный бульвар. Объект включен в нацпроект по ремонту улиц, но десятки машин продолжают там «терять» колеса, а из целого каскада недоделок особенно выделяется «исчезающий» внезапно тротуар.

– По Народному бульвару нам поступает огромное количество жалоб от водителей, которые часто пробивают здесь свои колеса. Ямы огромные. Главный вопрос в том, что проблемы существуют, деньги на участок выделены, а реакции на обращения никакой нет, – говорит Георгий Парублев.

Улица Юбилейная. Весна – золотое время для автосервисов и шиномонтажа.

Тут же, неподалеку, как после бомбежки, улица Юбилейная. Отсюда и со всего Московского района с погнутыми колесными дисками съезжаются в местный шиномонтаж. Каждый день его работники из-за обилия клиентов трудятся без перерывов, а сами клиенты остаются без денег. За это вместо наград слесари призвали надевать ответственным чиновникам на шею пробитые покрышки.

На улице Семчинской команда Караулова полюбовалась на обширную яму, в которой недавно застрял городской автобус. В обе стороны от нее и на конечной остановке общественного транспорта ситуация не лучше. Безрадостную картину дополняет грязь и разбросанный на остановке в отсутствие урны мусор.

Городской транспорт на улице Семчинской примеряет на себя роль вездеходов.

ТРАНСПОРТ: ВЕТХИЙ И НЕУДОБНЫЙ

Кстати, с общественным транспортом связана вторая вещь, поразившая журналистов из столицы. Члены съемочной группы признались, что по России поездили немало, но настолько ветхого муниципального автопарка не встречали. Депутат Рязанской гордумы Алексей Захаров рассказал, что хоть как-то выйти из ситуации власти хотели за счет подержанной московской техники, но она оказалась в плачевном состоянии.

– Привезли из Москвы много троллейбусов, но большинство из них оказались не готовы к выходу на линию: или некомплектны, или вообще подходят только для списания в металлолом, – заявил Захаров. – Вдобавок только с подвеской на ремонте сейчас находятся 9 троллейбусов. С такими дорогами их будет все больше и больше.

Гости из Москвы тоже признались, что за два дня хождения по городу не увидели ни одного нового большого автобуса или троллейбуса. Вместо этого – засилие тесных частных маршруток, постоянно забитых, усугубляющих пробки, не соблюдающих графики движения.

Влезть в тесныемаршрутки рязанцам удается далеко не всегда.

Например, в Кальном съемочная группа встретила молодого человека, который спешил на работу и не мог поймать маршрутку №33:

– Они идут мимо, потому что все перегружены. Две-три маршрутки так проезжают, – сказал он.

Прямо после этих слов к остановке приблизилась заветная 33-я, но тоже проследовала дальше. Молодому человеку осталось лишь проводить ее взглядом и обреченно вздохнуть: «Опять не успел…».

Нельзя не вспомнить, как Владимир Бурмистров гордился (!) развитием ситуации с банкротством «Автоколонны 1310». Меж тем именно ростовской команде приписывают передел рынка пассажирских перевозок в Рязани.

ДЕКОРАЦИИ К ФИЛЬМАМ УЖАСОВ

Напоследок съемочная группа немного окунулась в бедовое рязанское ЖКХ. У домов, где журналисты успели побывать, их встречали разбитые дворы, а внутри домов – запущенные управляющими компаниями подъезды.

– Город в такой грязи! Ну где и когда такое видано? Ни в одном районном центре такого нет, как в Рязани. Скоро резиновые сапоги до колен будут единственной обувью! – посетовала горожанка.

У каждого рязанца накопилось множество претензий к ответственным за городское хозяйство.

Жители спальных районов поделились, что не могут добиться порядка ни от администрации Рязани, ни от коммунальщиков, которым исправно платят за текущий ремонт. Не говоря уже о проблемах с капитальным ремонтом домов, ведь взносы в региональный фонд при участии варягов из Ростова-на-Дону резко подняли, а претензий к качеству работ меньше не стало.

– С капитальным ремонтом системы горячего водоснабжения проблемы очень серьезные. Акт управляющая компания подписала 31 декабря 2019 года, но по сей день в тепловом узле работы не закончились. «Теплосеть» его в эксплуатацию не принимает, – сказал Виктор Абрамов, житель дома №17 по улице Татарской.

Даже после короткого знакомства с ЖКХ Рязани команда Караулова подметила: подъезды, фасады, дворовые территории множества домов – готовые декорации к фильмам ужасов. Люди же сталкиваются с этим каждый день. В отличие, скажем, от бывшего советника вице-губернатора ростовчанина Владимира Арцыбашева, который при Игоре Грекове занимался как раз коммуналкой, капремонтом, мусорной реформой и, как предположил сам Андрей Караулов в ходе журналистского расследования, многое успел под себя подмять. О состоянии дел в перечисленных сферах можете судить сами.

В завершение фильма о Рязани журналисты отметили, что ни один горожанин не смог найти добрых слов, чтобы описать нынешнее состояние городского хозяйства.

К сожалению, первыми вестниками весны при виде окружающей разрухи для людей стали озлобление и раздражение. Чиновники что-либо комментировать по поводу результатов своей работы не захотели, зато должна дать свою оценку происходящему прокуратура – туда команда Караулова направила запросы.