Почему открытый судебный процесс по «Стражу» идет за «закрытыми» дверями?

С момента банкротства страховой компании здание на улице Щедрина стоит опустевшим. Фото: Константин МОГИЛИН

21 апреля в Железнодорожном районном суде Рязани должно состояться очередное заседание по уголовному делу, возбужденному против экс-гендиректора страховой компании «Страж» Сергея Гущина, по статье «Уклонение от уплаты налогов…».

Напомним, что компания «Страж», основанная в 1993 году в Рязани, к 2017 году стала одним из крупнейших региональных страховщиков, оказывающих услуги почти на всей территории России и занимающих лидирующие позиции в Рязанской области. Но 2 июня 2017 года приказом Центробанка в эту успешную фирму назначили временную администрацию. Официальная причина в том, что регулятора не устроила предоставляемая отчетность. А уже 18 августа Центральный банк РФ приостановил действие лицензий компании. 11 января 2018 в Арбитражном суде Рязанской области «Страж» был признан банкротом. После этого страховой пакет компании перешел к их конкурентам.

Уход с рынка столь крупного игрока, работавшего в 50 регионах страны, повлек серьезный ущерб для компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков. На момент ликвидации в компании «Страж» было застраховано порядка 800 тысяч клиентов.

ПРОВЕРКА ВО ВРЕМЯ БАНКРОТСТВА

Любопытно, что уголовное дело в отношении Сергея Гущина было возбуждено по итогам выездной налоговой проверки ООО МСК «Страж» за период 2013-2015 годов. Данное решение приняли в 2018 году, уже после того как Сергей Гущин года был отстранен от руководства страховой компании «Страж». Не будучи гендиректором фирмы, он не был ознакомлен с документом и не имел возможности его обжаловать в установленные законом сроки.

Причем конкурсный управляющий - Агентство страхования вкладов - даже не пыталось каким-либо образом оспорить итоги налоговой проверки.

- Они и мне не предоставили такую возможность, - рассказал «КП»-Рязань» Сергей Гущин. - Такое поведение конкурсного управляющего, когда его представители идут на поводу одного из кредиторов и не защищают интересы самого общества, полностью противоречит принципам и нормам закона о банкротстве.

По рассказу бывшего руководителя «Стража», налоговый орган дважды рассматривал материалы проверки - 30 марта и 23 мая 2018 года, но оба раза представитель конкурсного управляющего не присутствовал на рассмотрении. Более того, в АСВ Гущину даже отказали в ознакомлении с решением и актом налоговой проверки, а также отказались от его помощи в составлении возражений по акту проверки.

СЛЕДСТВИЕ СЧИТАЕТ, ЧТО КОНТРАГЕНТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Но вернемся к сути уголовного дела, вменяемого Сергею Григорьевичу. А здесь если приглядеться, можно увидеть целый ряд, скажем так, странностей. Как следует из содержания обвинительного заключения, претензии к Гущину сводятся к тому, что он «совершил уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате ООО МСК «Страж», путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений об агентских услугах».

Здесь речь идет о целом ряде контрагентов, получавших за продажу продуктов «Стража» свое вознаграждение. Но следствие почему-то считает, что эти услуги вообще не были оказаны. Более того, они убеждены, что привлечением клиентов в ООО МСК «Страж» почти никто не занимался, клиенты сами для приобретения страховых полисов обращались в офисы «Стража», никакой рекламы и СМС-информирования для привлечения клиентов не было.

Вход в здание давно закрыт. Фото: Константин МОГИЛИН

ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС - ЗАКРЫТЫЙ СУД

30 ноября в 10.00 в Железнодорожном суде состоялось первое судебное заседание по делу «Стража». «КП»-Рязань» планировала направить на него нашего корреспондента, однако в аккредитации газете было отказано.

«…Сообщаю, что в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и невозможностью обеспечения необходимой социальной дистанции в зале суда, в судебном заседании принимают участие только участники процесса», - говорится в официальном ответе «КП», поступившем за подписью председателя райсуда Натальи Соколовой.

Отказано нам было и в посещении последующих заседаний по этому делу, хотя, по мнению юристов, это является нарушением принципа гласности и открытости судов. Любопытен и тот факт, что тот же самый корреспондент посещал заседание, проходившее в Железнодорожном суде, но по другому делу. Причем происходило это как раз в те январские дни, когда в проходе на заседания по «Стражу» нам отказали.

ЗАПУТАЛИСЬ В МЕТОДАХ ИСЧИСЛЕНИЯ

Несмотря на возникшие препятствия в освещении этого процесса, нам удалось внимательно ознакомиться с протоколами судебных заседаний. Согласно этим документам на одном из первых заседаний были допрошены представители налоговых органов - Роман Куприков и Ольга Сенина.

На процессе свидетели согласились с тем, что действующим налоговым законодательством установлено два способа исчисления налоговых платежей. Прямой способ, при котором налоговая база определяется исходя из фактических и документально подтвержденных формирующих ее показателей. Второй способ - расчетный, при котором для исчисления налоговых обязательств используются особые правила. Приоритетным является именно первый способ, однако свидетель Куприков в ходе допроса показал, что он использовал расчетный метод в своем решении на том основании, что в «Страже» отсутствовал учет доходов и расходов, а также объектов налогообложения, что привело к невозможности исчислить налоги. Однако указать на конкретные нарушения проверяющий так и не смог.

Свидетель же Сенина показала, что налоговый орган не имел права применять расчетный метод, так как ООО МСК «Страж» представило в ходе проверки все запрашиваемые документы, касающиеся взаимоотношений налогоплательщика с рассматриваемыми агентами. Из этого следует, что оснований для применения расчетного метода у налогового органа не было.

То есть вся проверка, на основании которой было возбуждено уголовное, само расследование, а также его выводы - все это вызывает как минимум немало вопросов, на которые и должен дать ответ суд.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После того как сторона защиты получила на руки протоколы судебного заседания, выяснилось: между тем, что в действительности звучало на процессе, и тем, что было отражено в документах, существует значительная разница. Так, например, в протоколах появляются целые куски текста, которых нет в аудиозаписях с процесса, а другие куски наоборот почему-то небыли отражены.

В связи с этим Сергей Гущин и его адвокат обратились в суд с замечаниями к протоколам, в которых подробно изложили все обнаруженные несостыковки. При этом судья, рассматривавшая замечания, частично удовлетворила эти претензии, распорядившись внести изменения в некоторые куски текста.

Именно поэтому мы просили суд аккредитовать нашего журналиста - чтобы он мог лично присутствовать на процессе и информировать общество по этому резонансному делу. Ведь как мы видим на практике, доверять в полной мере протоколам, которые ведет секретарь судебного заседания, увы, но нельзя.

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