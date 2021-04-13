Николай Любимов: Необходимо только живое общение. Люди верят эффективным результатам

Фото: РОО "Единая Россия".

«От представительной власти сегодня зависит очень многое. За вами избирательные округа, конкретные люди со своими заботами и нуждами. И главная задача – дойти до этих людей, понять их проблемы, донести то, что делается и будет делаться для повышения результата работы по улучшению качества жизни в регионе», – отметил секретарь регионального отделения партии, губернатор Николай Любимов в ходе встречи с членами фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе 13 апреля.

Участники мероприятия обсудили вопросы реализации программы формирования комфортной городской среды, ремонта дорог и дворов в Рязани, поддержки местных инициатив, проведения субботников.

Кроме того, речь шла об укреплении системы многоуровневого депутатского контроля за ходом строительства и реконструкции объектов, а также о развитии сферы здравоохранения, возобновлении работы автопоезда «Забота и здоровье», упорядочении пассажирских перевозок, реализации социальной программы «Забота».

Николай Любимов призвал депутатов провести разъяснительную работу с жителями, в том числе проинформировать их о возможности отдать свой голос за общественные пространства и дворовые территории, которые будут в приоритетном порядке отремонтированы в 2022 году через портал Госуслуг – с 26 апреля в стране стартует всероссийское электронное голосование.

Лидер рязанских единороссов подчеркнул, что предстоит еще много работы по решению вопросов транспорта, благоустройства, ремонта дорог и ряда других.

«Мы знаем о проблемах. Нужно объяснять людям, что уже сделано и еще предстоит. Необходимо только живое общение. Люди верят эффективным результатам. Уверен, что благодаря совместной работе, мы их добьемся», – отметил в заключение встречи с депутатами – членами фракции «Единой России» Николай Любимов.

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