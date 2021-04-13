Половодье в Рязани 2021: Ока отрезала поселок в Ермишинском районе и продолжает немного подниматься

В этом году половодье дает фотографам возможность сделать красивые снимки.

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождении половодья в регионе (данные на 13 апреля).

На основных реках региона продолжается незначительный подъем воды. Так в районе Рязани Ока поднялась еще на 7 сантиметров - уровень воды составляет 444 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 4 метра 70 сантиметра (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В Ермишинском районе из-за подъема воды в Оке отрезанным оказался поселок Сенин Пчельник. С 14 апреля здесь будет действовать лодочная переправа. При переправе людей и грузов задействуют одну лодка. Вторая (спасательная) будет использоваться только в экстренных ситуациях. График работы лодочной переправы — ежедневно с 7.00 до 18.00.

По-прежнему затоплены обе дороги в рязанские села Заокское и Коростово – сообщение с ними осуществляют теплоходы речфлота.

Кроме того, в регионе остаются подтопленными семь низководных мостов (Скопинский район – 1, Сапожковский район – 1, Путятинский район – 2, Спасский район – 1, Старожиловский район – 1, Шиловский район – 1) и 28 приусадебных участков в Борках (Рязань).

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