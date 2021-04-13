Комфорт, доступный всем: на каких АЗС рязанцы предпочитают заправлять автомобили?

Наличие заправщиков значительно упрощает жизнь автомобилистам.

Качественное топливо для автомобиля важно не меньше, чем правильное питание для его владельца. Где и чем «кормят» своих «железных коней» рязанцы, мы решили выяснить с помощью опроса общественного мнения на АЗС города.

30 КОПЕЕК РАЗНИЦЫ

Если раньше выбор автозаправок был невелик, то в последние годы появляются новые АЗС, как под брендом популярных мировых компаний, так и совершенно неизвестные, местные заправки. Но автолюбители балуют вниманием каждую заправку, иначе бизнес быстро бы закрылся. На некоторых станциях есть все условия для комфортного обслуживания – от заправщиков и до туалетов с пеленальными столиками, на других же нет даже элементарных вещей, не говоря уже о высококачественном сервисе. Чтобы охватить аудиторию автолюбителей полностью, мы отправились с опросниками на совершенно противоположные по уровню оснащения заправки.

На первой «морально устаревшей» АЗС выстроилась длинная очередь автомобилей. К моменту, когда мы приехали, водители уже как минимум полчаса тоскливо ожидали, когда же освободится одна из двух колонок. Здесь не было ни заправщиков, ни туалета, ни уютного мини-кафе, ни даже павильона, где можно согреться в мороз или укрыться от дождя. Что же движет этими людьми, готовыми потратить свой самый драгоценный ресурс – время?

На второй АЗС нас приветствовали доброжелательные заправщики. В уютном павильоне с современным дизайном расположены кафе и магазин, оборудован туалет. У посетителей есть возможность взять с собой в дорогу кофе и выпечку. Несмотря на довольно большой поток машин, очередей не было вовсе. Всего за 5 минут водитель получал услугу для своего авто, а некоторые не забывали побаловать и себя стаканчиком ароматного кофе. Часть посетителей пользовались дополнительными услугами – заливали «омывайку» в бачок или подкачивали шины. Еще до подсчета результатов опроса стало очевидно, что даже внешне водители здесь больше улыбаются и выглядят довольными.

Эти заправки в корне отличались друг от друга, как черное и белое, но при этом разница и стоимости топлива была всего… 30 копеек! Что не менее важно, обе заправки работают под узнаваемыми крупными брендами с устойчивой репутацией, так что качество бензина тоже, скорее всего, находится на одном уровне. Почему же некоторые водители, экономя всего 30 копеек за литр, так расточительно относятся к более важным вещам – своему личному времени, удобству и сервису?

Современный дизайн, высокий сервис и комфорт на АЗС - доступны больше, чем кажется.

КАЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА?

Чтобы понять позицию рязанских автомобилистов, мы предложили водителям ответить на нехитрые вопросы анкеты. На вопрос «Что для вас важно, прежде всего, при выборе АЗС?» абсолютное большинство ответили: «уверенность в качестве бензина». С отрывом следует ответ «цена бензина» и замыкает тройку лидирующих ответов «близость к дому». Что касается выбора бренда, то львиная доля водителей предпочитает заправлять машины на АЗС каких-то определенных компаний, но 20% ответили: «любая АЗС». Чтобы чувствовать себя комфортно, большинству опрошенных понадобилось наличие заправщиков на АЗС, а также многие давали ответы: «отсутствие очередей» и «удобный заезд». Из современного оснащения автозаправок водители обращают внимание на бесконтактную оплату (25%), высокий сервис и дизайн.

При оценке уровня сервиса абсолютное большинство опрошенных указали среди важных факторов наличие туалетов, также назвали преимуществом наличие мини-кафе (25%), магазина и возможность купить кофе с собой.

В качестве привлекательных преимуществ, которые предлагают АЗС, абсолютное большинство водителей хотели бы рассчитывать на выгодные бонусные карты (60%), затем следует скидка с полного бака и замыкает тройку лидеров скидка выходного дня. Также многие называли интересной акцию «Кофе в подарок».

Интересно, что в процессе опроса некоторые автолюбители признались, что избегают АЗС с высоким сервисом из-за якобы высокой стоимости топлива и сопутствующих товаров. Однако в действительности, напомним, что разница в стоимости АИ-92 на двух заправках разного уровня оснащенности оказалась всего 30 копеек. Выходит, что комфортные условия и высокий сервис не требуют большой переплаты.

Опрос общественного мнения на рязанских АЗС показал интересные результаты.

«ПОТОМУ ЧТО ДОЛИВАЮТ»

Подведя итоги опроса, мы решили разыскать в городе АЗС, подходящую под все названные водителями важные параметры. На «Шелл» мы нашли и современный дизайн, и приветливых заправщиков, и бесконтактную оплату, и удобный заезд, и отсутствие очередей. В павильоне работают быстрые кассиры, что немаловажно, в защитных масках. Они предлагают желающим свежесваренный ароматный кофе, аппетитную выпечку, хот-доги из премиум-говядины. Здесь же, в магазине, можно было приобрести нужные товары в дорогу: от питьевой воды и шоколадки до автохимии. И, конечно, здесь были открыты бесплатные комфортные туалеты, которые так ценят многие водители, особенно в долгих поездках.

На АЗС «Шелл» действует своя программа лояльности, которая в том числе предполагает бонусные карты, важность которых отметили опрошенные нами автомобилисты.

«Шелл» отвечает и самому важному параметру для водителей – «уверенность в качестве топлива», ведь этот англо-голландский концерн завоевал признание во всем мире и рисковать репутацией никогда не будет.

Один из посетителей этой АЗС откровенно признался нам, почему заправляет свою машину именно здесь:

- Мне приходится жертвовать некоторыми вещами, и пусть мне не всегда удобно, но я приезжаю сюда, потому здесь доливают.

А на каких АЗС вы предпочитаете заправлять свой автомобиль?

Реклама.