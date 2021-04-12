Массовое ДТП в Рязани 12 апреля 2021: Девять человек пострадали, 12 машин разбиты

Фото с места ДТП.
В понедельник, 12 апреля 2021 года, на ремонтируемом мосту через Трубеж в Рязани случилось массовое ДТП: автобус №98 протаранил на большой скорости стоявшие в заторе автомобили. В общей сложности разбитыми оказались 12 (!) машин.
По версии, озвученной очевидцами событий, водитель автобуса по каким-то причинам потерял сознание.
Известно, что в аварии пострадали девять человек. Пятерых из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести. В том числе в детскую областную клиническую больницу доставлен годовалый ребенок. Остальным медпомощь оказана на месте происшествия.
Движение на участке перекрыто! Просим автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.
Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Появилось видео момента массовой аварии на мосту через Трубеж в Рязани
Количество пострадавших людей и покореженных автомобилей уточняется (подробности).