Отключение горячей воды в Рязани 2021: адреса и график отключений в апреле

Отключение горячей воды в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская администрация назвала адреса в Рязани, где с 12 по 16 апреля отключат горячую воду. По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на системах и объектах теплоснабжения пройдут плановые профилактические работы.

С 12 по 16 апреля горячей воды в Рязани не будет по следующим адресам:

- ул. Березовая, д. 1и (д/сад №43), д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1м, д. 1н;

- ул. Вознесенская, д. 10;

- ул. Грибоедова, д. 11/8, д. 20, д. 24/5, д. 26/6, д. 40, д. 42;

- ул. Дзержинского, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3;

- ул. Маяковского, д. 36;

- ул. Свободы, д. 81;

- ул. Фрунзе, д. 25;

- ул. Фурманова, д. 2/4, д. 54б;

- ул. Шевченко, д. 95.

С 12 по 17 апреля горячей воды в Рязани не будет по следующим адресам:

- ул. Бронная, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 7.

Полный график отключения горячей воды в Рязани

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефоны РМПТС для уточнения информации об отключениях

Диспетчерская служба МУП «РМПТС» - 8 (4912) 34-05-44.

Районные диспетчерские пункты:

- Железнодорожный район - 8 (4912) 76-33-04;

- Московский район - 8 (4912) 33-17-52;

- Октябрьский район - 8 (4912) 32-65-34;

- Советский район - 8 (4912) 25-52-26.

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