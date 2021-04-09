Проезд у дома в Рязани, в котором гостил Гагарин, закидали строительным мусором

Этоn дом знаменит тем, что в нем два раза гостил у своего брата Юрий Гагарин. Фото: Константин МОГИЛИН

9 апреля в Рязани прошел ямочный ремонт проезда у дома №9 корпус 1 по улице Ломоносова. Это здание знаменито тем, что в нем два раза гостил у своего брата первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

12 апреля весь мир будет праздновать 60-летие первого полета человека в космос. И судя по всему, городские власти решили подготовиться к юбилею, заделав ямы на асфальте. Все бы ничего, но сделать это решили, почему-то просто закидав их каким-то строительным мусором вперемешку с грунтом.

Ямы засыпали асфальтовой крошкой. Фото: Константин МОГИЛИН

Естественно, что подобная «работа» не могла не вызвать гнев у жильцов дома.

- Вы что, совсем уже охренели? - крикнула с балкона женщина, увидевшая как рабочие засыпали ямы субстанцией непонятного происхождения. – И что, вы больше ничего делать кроме этого не будете?

- Ну, что вы на нас кричите, - ответил один из рабочих. – Скажите «спасибо» тем, кто нас сюда послал это делать. Мы и сами понимаем, что это идиотизм, но мы же люди подневольные, что сказали, то и делаем! Все вопросы направляйте в администрацию.

Мемориальная доска на доме. Фото: Константин МОГИЛИН

На все про все у мужчин ушло не больше десяти минут. И, закидав ямы обломками старого асфальта, они быстро ретировались.

На всякий случай «КП-Рязань» решила уточнить, кто именно ответственен за такое вредительство. Для этого мы позвонили в управляющую компанию «Фаворит», обслуживающую дом. Там сообщили, что таким странным ремонтом занимались именно коммунальщики из ДБГ.

В администрации объяснили, что это экстренная мера. Фото: Константин МОГИЛИН

Мы обратились в пресс-службу администрации областного центра с просьбой дать оценку или объяснение ремонта, свидетелем которого стал наш корреспондент. Там нам сообщили, что работы проводила Дирекция благоустройства города, в качестве экстренной меры.

«Данный участок должна была ремонтировать управляющая компания, но так как они ничего не делали, пришлось срочно засыпать ямы асфальтной крошкой», - пояснили в администрации Рязани.

Билборд со стороны Северного переулка. Фото: Константин МОГИЛИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Со стороны Северного переулка, практически напротив въезда во двор, уже разместили праздничный билборд с изображением Юрия Гагарина. «60 лет первому полету в космос. Мы – первые!» - написано на рекламном щите.

На всякий случай напомним, что первым полетом в космос считается запуск искусственного спутника земли 1957 года. А Юрий Гагарин был первым человеком, оказавшимся на околоземной орбите.

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