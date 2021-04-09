Частичка космоса, которую заслужила Рязанская область

12 апреля 1961 года навсегда изменило этот мир.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтательно поднимал голову к небу… Большая Медведица, Созвездие Гончих Псов, Млечный Путь. Но для многих космос - это не просто сфера грез и воздушных замков, это самая настоящая работа! Прошло уже шестьдесят лет с того момента, когда человек впервые взглянул на Земной шар из неизведанных черных глубин. 12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» с человеком на борту вышла на орбиту… Полет длился всего 6480 секунд, но этот один час сорок восемь минут навсегда изменил наши представления о жизни.

КУРСАНТ И ЛЕТЧИК-ИНСТРУКТОР

Рязань тесным образом связана с тем знакомым для всего человечества полетом. С 1960 года в нашем городе жил инструктор Юрия Гагарина по 1-му Чкаловскому (Оренбургскому) военно-авиационному училищу им. К. Е. Ворошилова Александр Прокопович (1915-2015). Ровно десять лет назад мы общались с Александром Александровичем.

- В 1955 году в полк прибыли новые курсанты, - вспоминал далекие годы ветеран. - С первых минут нашего знакомства я понял, что передо мной стоит сверхактивный, сверхаккуратный и сверхволевой человек. Он был первым во всем, но никогда в нем не появлялась черная гордость. Всегда откликался на просьбы сокурсников, всегда прислушивался к мнению старших.

Во время одного из первых своих самостоятельных полетов Юрий едва не разбился. После того как его самолет устремился в небо, изменилось направление ветра. Те, кто отвечал за подготовку взлетно-посадочной полосы, согласно принятым инструкциям, поменяли расположение «посадочного знака» (полотнищ, составленных в виде буквы «Т»), который ориентировал летчиков, с какой именно стороны им необходимо заходить на посадку. Расположение знака они поменяли, а вот про ограничители габаритов полосы почему-то забыли. При приземлении машина Гагарина выкатилась за пределы подготовленного участка, ухнула колесами в канаву и перевернулась. К чести Юрия, этот неприятный инцидент никоим образом не повлиял на его личностные качества.

ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД: КАК В АНЕКДОТЕ

В 1965 году Юрий Гагарин впервые приехал в Рязань. Несколькими годами ранее в город на Оке перебрался его родной старший брат Валентин. Гагарин сам вел автомобиль, города он не знал и потому, подъехав к перекрестку улиц Дзержинского и Большой (впоследствии улица Гагарина), почувствовал, что заблудился. Неподалеку находилось несколько офицеров ГАИ. К ним-то Юрий Алексеевич и направился, чтобы спросить дорогу до улицы Ломоносова. В штатском, в шляпе и солнцезащитных очках - его непросто было узнать и в столице, а здесь, в двухстах километрах к югу…

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин на экскурсии в Рязанском кремле.

Уточнив, как проехать, Юрий Алексеевич вернулся в машину. Тем временем между сотрудниками госавтоинспекции разгорелся жаркий спор.

- Так ведь это же Гагарин! - удивленно настаивал первый.

- Да ты что, Гагарин! Без охраны! Сам за рулем! Не может быть, - скептически отнесся к предположению коллеги второй.

- С места мне не сойти, а это Гагарин. Давай поспорим? - не унимался первый.

- Давай!

- Товарищ, вас можно? Вы Юрий Алексеевич Гагарин?

Летчику-космонавту ничего не оставалось как признаться:

- Да, это я. Только давайте об этом никому говорить не будем. Дальше получилось, как в анекдоте. Двое из троих встретившихся на перекрестке офицеров сопровождали на мотоциклах Гагарина по Рязани, третий, что есть духу помчал в противоположном направлении. Когда Юрий Алексеевич переступил порог квартиры своего родного брата Валентина, здесь его уже встречали все руководители города и области.

ВТОРОЙ ПРИЕЗД: АВТОГРАФ НА КНИГЕ О КАРТОФЕЛЕ

Как-то во время своей второй поездки в Рязань Юрий Алексеевич прогуливался по Горроще со своим старшим братом Валентином: как и прежде, в штатском, надвинув чуть ниже, чем следует, на глаза широкополую шляпу. Навстречу шли рязанцы и, не узнавая его, спешили далее по своим делам.

Вот с ними поравнялась группа студентов, занимающихся физкультурой. Неожиданно один из молодых людей, резко изменив направление движения, устремился к киоску Союзпечати. Бросив на лоток деньги, он схватил первую попавшуюся книгу - «Посадка картофеля квадратногнездовым способом» - и со всех ног бросился за человеком в широкополой шляпе. Ребята сначала рассмеялись над своим сокурсником, а затем, узнав, кого именно встретили они в парке, сами бегом кинулись за автографами. В тот день в киоске были раскуплены все газеты, журналы, брошюры сельскохозяйственной тематики и даже плакаты с изображением колорадского жука.

Около полутора часов подписывал Юрий Алексеевич книги и тетради. Рассказывал о своем полете в космос, делился планами на будущее. Но трагическая смерть Юрия Гагарина в 1968 году перечеркнула все устремления первого космонавта планеты…

Юрий Гагарин в Рязани вместе с братом Валентином.

Ничто не проходит бесследно. Те первые космические полеты дали самый настоящий импульс развитию промышленности Рязанской области, подготовке научных и инженерных кадров. Сотни мальчишек и девчонок за партами с конца пятидесятых - начала шестидесятых мечтали о звездах. Конечно, большинство из них прекрасно понимали: взглянуть на планету с орбиты им вряд ли когда-либо удастся, но приложить максимум усилий для общего дела освоения небесного пространства каждому из них было вполне по силам.

Далее мы расскажем о том, какой вклад региональная промышленность и высшее образование внесли в развитие космической отрасли.

ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В КОСМОСЕ

В 1958 году на предприятие №463 (Государственный Рязанский приборный завод) разработчикам ОКБ-12 (в настоящее время ГосНИИП) передана техническая документация для серийного производства электронной аппаратуры космического назначения - аппаратура системы опорожнения баков и синхронизации (СОБИС) и аппаратура системы опорожнения баков (СОБ).

В начале 1959 года на территории современного приборного завода при цехе 30 была создана лаборатория 30. Ее сотрудники занимались освоением, внедрением в производство и серийным сопровождением аппаратуры СОБ и СОБИС. Для подготовки и запуска ракеты-носителя с Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года в цехе 30 при участии лаборатории 30 были изготовлены и переданы на самарский завод «Прогресс» для сборки ракеты-носителя бортовые приборы систем СОБ и СОБИС.

Вся ракетно-космическая тематика вместе с оборудованием и специалистами была переведена на завод «Красное знамя». Для серийного сопровождения изделий СОБИС и СОБ при цехе 155 была создана (на базе лаборатории 30) лаборатория 55, которую в мае 1966 года переименовали в отдел 146. Под руководством технически эрудированного инженера и талантливого организатора Каменира А.Ф. трудились инженеры отдела 146: Ямольский И.Б., Орлов Ю.В., Егоров Ю.Н., Сухов Ю.П., Каданцева Л.А., Голоколосов В.Ф., Уваров А.С., Маликова В.Е. и др.

С 1963 года по 2019 год - на протяжении 56 лет - завод «Красное знамя» занимался серийным выпуском бортовых приборов системы СОБ и СОБИС для ракет-носителей «Союз» и «Протон». В настоящее время предприятие выпускает приборы для ракеты-носителя «Ангара» и генераторы датчиков расхода компонентов ракетного топлива для

Ракета-носитель Ангара на стартовой площадке.

ракеты-носителя «Союз».

В СОСТАВЕ ЛИДЕРА РАКЕТНОЙ ОТРАСЛИ

В 1964 году в Рязани было создано Особое конструкторское бюро «Спектр». Оно прошло путь от отраслевой лаборатории при Рязанском радиотехническом институте до одного из ведущих современных предприятий страны в области автоматизации информационных и производственных процессов испытаний ракетно-космической техники. В настоящее время ОКБ «Спектр» входит в состав одного из мировых лидеров ракетно-космической отрасли - компанию АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».

Разработанные ОКБ «Спектр» автоматизированные технологии и системы использовались при модернизации космодромов «Байконур» и «Плесецк», полигона «Капустин Яр». Двенадцать образцов систем и комплексов автоматизации испытаний развернуты на техническом и стартовом комплексах нового российского космодрома «Восточный» и успешно применяются при запусках ракеты-носителя «Союз-2».

В настоящее время специалисты ОКБ совместно с РГРТУ, с которым предприятие плодотворно сотрудничает в данном направлении уже более 30 лет, выполняют работы по созданию уникальных систем обработки данных с космических аппаратов.

Сотрудники ОКБ "Спектр" на космодроме.

Сотрудники ОКБ «Спектр» участвуют в процессах обеспечения подготовки к пуску и пусков ракеты-носителя «Союз-2» и его модификаций («Ангара», «Протон-М») на всех космодромах РФ и Гвианском космическом центре.

РЯЗАНСКОЕ НА ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ «МИР»

Примерно в 1977 году в НИИ газоразрядных приборов «Плазма» приехала делегация во главе с космонавтом Владимиром Аксеновым. По результатам встречи с заместителем директора по науке Николаем Кашниковым и начальником научно-производственного комплекса Анатолием Покрывайло было принято решение о постановке опытно-конструкторской работы «Арамис» по разработке газоиндикаторной панели переменного тока на 256х256 элементов с шагом 0,6 мм. Этот прибор планировалось применить в видеомодулях для отображения различной информации на орбитальной станции «Мир».

Дважды Герой Совесткого Союза В.В. Аксенов в НИИГРП Плазма.

После подготовки, согласования и утверждения техзадания и заключения договора начались рабочие будни.

В результате «Плазма» изготовила партию из восьми видеомодулей ИГПВ-256/256 для комплектования орбитальной станции «Мир», которые исправно работали вплоть до окончания ее функционирования.

МАСТЕРСКАЯ КОСМИЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ

Полеты на невесомость - один из важнейших видов подготовки космонавтов. В России для воспроизведения режимов невесомости на базе модифицированного транспортного самолета Ил-76МД был разработан специальный борт Ил-76МДК. Конструкция этой летающей лаборатории позволяет выполнять полеты с воспроизведением режимов не только кратковременной невесомости, но и пониженной гравитации, включая лунную и марсианскую.

Самолет Ил-76МДК на стоянке 360-го АРЗ.

В 2015 году модернизацию первого «космического» самолета-лаборатории выполнили в Рязани на 360-м авиаремонтном заводе. На заводе модернизировали бортовое оборудование самолета, сделали работы по обеспечению автономного энергосбережения и кондиционирования лабораторного отсека. После ремонта фюзеляж самолета снаружи покрасили специальными полиуретановыми лакокрасочными эмалями.

Сегодня эта воздушная машина помогает готовить космонавтов. Ранее 360-й авиаремонтный завод выполнил ремонт самолета «Атлант», на котором в восьмидесятых годах было выполнено более 150 полетов по доставке всех крупногабаритных агрегатов для комплексов «Энергия» и «Буран» на Байконур. В настоящее время самолет находится на стоянке Музея дальней авиации (аэродром Дягилево).

Легендарный грузовой Атлант на стоянке 360-го АРЗ.

НА СТРАЖЕ КОСМОСА

В начале шестидесятых в стране начались работы по созданию систем противокосмической обороны, и РКБ «Глобус» было активно вовлечено в эти процессы. Рязанское предприятие разрабатывало автоматизированную контрольно-испытательную станцию для отработки космических аппаратов системы противокосмической обороны, их наземного обслуживания и предстартового контроля. Конструкторское бюро успешно справилось с поставленной задачей - к 1968 году была создана автоматизированная контрольно-испытательная станция 5К18, в которой разработчики и инженеры воплотили много новых для того времени решений.

В последующие годы РКБ «Глобус» стало ведущим предприятием оборонно-промышленного комплекса СССР в области разработки автоматизированных систем контроля для ракетного вооружения комплексов противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Предприятием были созданы автоматизированные системы контроля для таких широко известных систем, как системы ПВО «С-300П», «С-300В», «С-300ВМ», «С-300ПМУ», «Бук», «Бук-М1», «Тор», «Оса», «Оса-М», «С-400», система А-135.

В начале восьмидесятых РКБ «Глобус» вновь подключилось к работам по космической тематике, но теперь уже в качестве основного разработчика отдельных составных частей системы морской космической разведки. Начавшаяся перестройка помешала продолжению работ, но полученный опыт в последующем был использован при решении иных технических задач.

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ГАГАРИНЫХ

Мало кто вспоминает, что подготовка к легендарному полету - это не только разработка ракетных двигателей, космических аппаратов и оборудования жизнеобеспечения космонавтов, но и сложная радиоэлектронная аппаратура, звуковое оборудование и многое другое. За год до исторического события на Рязанском радиозаводе было освоено производство малогабаритных динамиков. Из таких динамиков в центре управления полетом генеральный конструктор Сергей Королев и команда специалистов услышали голос Юрия Гагарина.

Но на динамиках сплетение истории завода и семьи Юрия Гагарина не закончилось. В 1963 году старший брат космонавта - Валентин Гагарин вместе с семьей переехал в Рязань. Здесь до самого ухода на пенсию (15 лет) работал на Рязанском радиозаводе слесарем-сборщиком и мастером. Именно во время проживания в городе на Оке он написал книгу «Мой брат Юрий», полюбившуюся не только взрослым, но и юным читателям.

Одна из дочерей Валентина Алексеевича пошла по стопам отца и 27 лет проработала экономистом на радиозаводе. В настоящее время трудовую династию Гагариных продолжает внучка Валентина.

ЗА КОСМИЧЕСКИМИ СПУТНИКАМИ НАБЛЮДАЛИ ИЗ РЯЗАНИ

Еще в 1919 году в Рязанском педагогическом институте преподавателем физики Яковом Васильевичем Кетковичем была открыта астрономическая площадка. В 1957 году постановлением Правительства СССР на базе астрономической площадки организована Станция наблюдений искусственных спутников Земли. В 1968 году, когда был построен корпус №2 педагогического института, обсерватория обрела постоянную прописку.

За более чем тридцатилетний период работы сотрудниками Станции успешно наблюдалось почти 30 тысяч прохождений спутников над Рязанью (наибольшее в стране), а количество отдельных засечек достигло 225 тысяч.

С 1994 года астрономическая обсерватория стала самостоятельным структурным подразделением Рязанского государственного педагогического университета имени С. А. Есенина (ныне РГУ имени С. А. Есенина). Серьезная научная работа, проводившаяся рязанскими астрономами, отражена в более чем трехстах научных публикациях.

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ С КБ «ЮЖНОЕ»

Со дня своего основания Рязанский радиотехнический институт (ныне РГРТУ) активно проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказам предприятий ракетно-космической промышленности. Это главное направление научной деятельности РГРТУ было определено Постановлением Совета Министров СССР № 5389-2446 от 29.12.1951 г. об организации в СССР трех радиотехнических институтов (в городах Рязань, Минск, Таганрог), подписанное И.В. Сталиным.

С 1969 года в составе Рязанского радиотехнического института (ныне РГРТУ) в качестве структурного подразделения начала функционировать научная лаборатория, ставшая затем Особым конструкторским бюро вычислительной техники. Значительная часть его работ проводилась по направлению знаменитого КБ «Южное», возглавляемого академиком Янгелем, затем академиком Уткиным. Став генеральным конструктором КБ Владимир Федорович Уткин широко использовал научно-технический потенциал Рязанского радиотехнического института при решении задач автоматизации испытаний ракетно-космической техники. Позже это подразделение института преобразовалось в самостоятельное предприятие - ОКБ «Спектр».

Необходимо отметить и крупное научное структурное подразделение РГРТУ - Научно-исследовательский институт обработки аэрокосмических изображений (НИИ «Фотон»).

По сути, сегодня в РГРТУ создан космический кластер, включающий предприятия космической отрасли, ряд кафедр и специализированных научных структурных подразделений, бизнес-инкубатор по инновационной деятельности.

8 КОСМОНАВТОВ, 3 АСТРОНАВТА

С 18 сентября 1982 года в рязанской школе №16 работает музей космонавтики (руководители В. К. Шурчков, Т. В. Михайлова). В 2019 году музей переехал в новое, современное помещение, которое состоит из двух залов. Здесь посетителей встречают стилизованные иллюминаторы, через которые ребята могут «взглянуть» в космические бездны.

Музей располагает отдельным входом-выходом, что позволяет посетителям не мешать учебному процессу в школе.

Среди множества экспонатов есть и такие, которые побывали в космосе. Особый интерес и оживление у детей вызывает витрина с образцами космического питания. Почти за сорок лет работы музей посетили восемь отечественных космонавтов и три американских астронавта!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые рязанцы, поздравляю вас с Днем космонавтики!

В этом году исполняется 60 лет одному из величайших событий в истории человечества - первому пилотируемому полету в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл путь к покорению Вселенной. Этот памятный день продемонстрировал всему миру величие отечественной науки, патриотизм ученых, мужество и героизм первооткрывателей, которые своим трудом и талантом сумели воплотить в жизнь фантастическую до того момента мечту нескольких поколений людей.

Полет в космос - это огромный труд сотен и тысяч наших граждан, которых объединила одна общая цель. Кадры кинохроники сохранили для нас незабываемый эмоциональный подъем того периода, радость людей и гордость за то, что первые слова в космосе были произнесены на русском языке.

Для жителей Рязанской области этот праздник имеет особое значение. Наша земля - родина сразу нескольких выдающихся личностей, среди которых создатели космической науки и ракетостроения, инженеры и конструкторы, испытатели и космонавты.

На протяжении многих лет активное участие в реализации космической программы нашего государства принимают такие рязанские предприятия, как завод «Красное знамя», Государственный Рязанский приборный завод, НИИ ГРП «Плазма», Рязанский радиозавод, ОКБ «Спектр», РКБ «Глобус», 360-й авиаремонтный завод.

Серьезную исследовательскую и научно-практическую работу в сфере освоения космоса ведут ученые Рязанского государственного радиотехнического университета и Рязанского государственного университета. Бережно хранят и преумножают исторические ценности и знания по космической тематике, делясь ими с современниками, научные сотрудники музея К. Э. Циолковского в селе Ижевском. Имя основоположника теоретической космонавтики носит школьный музей средней школы №16 города Рязани, который является настоящей визитной карточкой этой образовательной организации. О том, что здесь космической теме уделяется особое внимание, говорит граффити на торцевых стенах школы. «Через знания - к звездам» - таков девиз всех, кто в этой школе учит и учится.

Дорогие земляки! Хотелось бы передать слова искренней благодарности всем коллективам, а также ветеранам производства и научной мысли, внесшим свой весомый вклад в развитие космической отрасли и поддержание славных исторических традиций.

Желаю вам новых открытий, творческих успехов, крепкого здоровья и большого человеческого счастья!

Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.