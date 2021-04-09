Герман Греф представил флагманскую суперподписку СберПрайм+

Герман Греф. Фото: архив "КП".

8 апреля прошла онлайн-пресс-конференция Президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. На мероприятии был представлен флагманский продукт организации - суперподписка СберПрайм+.

- Сегодня подписки - очень актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка - одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги, - рассказал журналистам Герман Оскарович.

СКОЛЬКО СТОИТ

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц и позволяет ежемесячно сэкономить около 5 тысяч рублей. Это предложение собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

Подписка включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.

ЧТО ВХОДИТ В ПОДПИСКУ

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

- повышенные бонусы от СберСпасибо (10% на всех АЗС, 5% - во всех кафе, ресторанах и такси, 10% - такси Ситимобил, 5% - СберМаркет);

- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

- выгодный курс обмена валют.

Нефинансовые сервисы:

- подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов);

- вся медиатека СберЗвука (45 миллионов треков);

- бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 минут + 3 Гб интернета);

- скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

- скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

- скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;

- бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;

- бесплатная доставка лекарств из СБЕР АПТЕКИ;

- облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

КАК ОФОРМИТЬ

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.

С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.

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