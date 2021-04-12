Как «умные» светофоры помогают Рязани бороться с пробками

Инженер Олег Бакин в режиме реального времени следит за трафиком на проблемных перекрестках.

Нынешняя поздняя весна приготовила рязанским автомобилистам настоящее испытание – разбитые дороги, заваленные снегом обочины, перекрытая центральная магистраль и как следствие, растущие пробки. В поисках ответа на извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» горожане обращались к ученым–экспертам, дорожникам, властям и даже вспомнили о существовании в Рязани автоматической системы управления светофорами. Мы отправились на обзорную экскурсию в Центр организации дорожного движения (ЦОДД), чтобы понять, кто и как регулирует транспортные потоки в городе.

4 ОПЕРАТОРА НА 127 СВЕТОФОРОВ

ЦОДД занимает небольшое помещение в старинном здании в центре Рязани. Именно сюда стекается вся информация с каждого светофора в режиме реального времени. Здесь всего две комнаты, не считая серверную, светло и уютно. Посетители только по предварительной записи заходят в первое помещение, а вторая часть центра закрыта от посторонних глаз. На стене висят огромные мониторы, на которых отображаются графики, транслируется видео в реальном времени с городских камер. Четыре оператора неотрывно смотрят в персональные мониторы, следят за пробками, а если произошло ЧП, срабатывает звуковое оповещение. Также есть диспетчеры, которые отвечают на круглосуточные звонки по телефону 25-25-18, и бригады, которые проводят выездные работы.

Под контролем этого немногочисленного штата ЦОДД практически все светофоры города, но как такое возможно? Дело техники, точнее – автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД). Рязань пришла к столь прорывному решению не в одночасье, а за годы плодотворной работы.

В 2013 году молодые ученые из рязанского вуза решили применить опыт дорожного регулирования развитых стран в своем городе. Впервые разработки рязанцев опробовали в 2016 году, подключив к АСУДД два светофора на Московском шоссе. Данные с перекрестков начали обрабатывать в автоматическом режиме, и вскоре стало ясно, что пропускная способность на этом участке выросла. За счет областного финансирования к системе подключили еще 24 светофора, расположенных вдоль центральной артерии города. Таким образом, к АСУДД подключили сквозную магистраль – от Московского шоссе до выезда из города через Куйбышевское шоссе. Переломный момент произошел в 2017 году, когда в Москве на форуме автоматизированных систем интеллектуального управления рязанцы заинтересовали Минтранс РФ. Так Рязань получила федеральное финансирование на развитие системы.

– На форуме мы были единственным городом–немиллионником, где была внедрена АСУДД. Министр транспорта обратил на нас внимание и предложил финансирование из федерального бюджета, – рассказал начальник сектора строительства и ремонта дорог управления благоустройства города Иван Григоров.

В 2018 году международный форум уже прошел в Рязани, и в том же году еще 27 перекрестков подключили к системе. Рязань продолжила получать федеральное финансирование в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», и было принято решение подключить к системе все светофоры города. Сейчас 127 светофоров подключены к АСУДД, и 122 из них – городские. Стоит отметить, что среди равных городов мы единственные, где почти 100% перекрестков управляются системой.

Система показывает инфографику за нужный промежуток времени.

РЕШЕНИЯ КАЖДЫЙ ЦИКЛ

Ведущий инженер АСУДД Олег Бакин показал, как работает система, на чем она основана и в чем ее принцип:

– На каждом перекрестке установлен детектор транспортных потоков. В режиме реального времени на мониторе мы видим, как детектор собирает и обрабатывает информацию на перекрестке.

На экране видим зеленую рамку, через которую движутся машины. Это детектор замеряет данные: скорость, количество машин, интервал следования и занятость полосы. Эти данные обрабатываются, поступают на сервер «Мегаполис», анализируются и выходят на обратную связь. У сервера есть свой алгоритм обработки по определенной формуле. Рассчитываются базовые коэффициенты, а затем данные возвращаются на дорожные контроллеры, которые дают команды – продлить или сократить фазу работы светофора.

На примере проблемного перекрестка улиц Халтурина, Есенина и Спортивной мы посмотрели, как работает система в деле. 31 марта в ЦОДД ввели новый алгоритм на этом светофоре, и теперь информация здесь обновляется не 1 раз в 15 минут, а каждый цикл. Данные анализируются, обрабатываются, и происходит новый перерасчет.

– На основе базы данных транспортных потоков система автоматически вычисляет длительность зеленого сигнала для каждой из трех фаз. Цикл длится от 60 до 120 секунд

в зависимости от потока насыщения, в этих рамках происходит регулирование этого светофора. Если произошел форс–мажор и детектор повредился, сместился, то мы выставляем жесткий режим работы по фиксированной программе. Цикл будет составлять 90 секунд, а распределение длительности фаз – индивидуально для каждой из трех, – пояснил Олег Владимирович.

В целом же система «Мегаполис» построена так, что перерасчет происходит раз в 15 минут. За полчаса накапливается статистика, и раз в 15 минут принимается решение. Кстати, зарубежный опыт показывает, что подобные системы обрабатывают информацию до получаса.

Перекресток въезда в город со стороны Солотчи в часы пик вызывает нарекания у водителей.

– Мы не раз меняли алгоритмы на перекрестке у выезда на Солотчу. Возможно, нужна более оперативная обработка данных. В случае удачного результате с новым алгоритмом на Халтурина, мы внедрим его и здесь, – прокомментировали в ЦОДД. – На Дзержинского, Каширина, Вокзальной, Окском и Касимовском шоссе напротив «Глобуса» – ключевые перекрестки, и мы будем там тоже вводить новый алгоритм.

Перекресток без пешеходных фаз считается самым простым для расчета алгоритма, ведь безопасность человека – самое важное.

– Если пешеходы участвуют совместно с транспортной фазой, мы не можем двигать рамки. Есть ГОСТ на длительность перехода проезжей части, и его нельзя нарушать.

В среднем считается, что человек преодолевает 1,2 м за 1 секунду. Исходя из этого расчета, выбирается минимальная длительность для этой фазы. А если она участвует вместе с транспортной, то ниже этого предела опуститься нельзя. Хотят ввести ГОСТ времени прохода дороги пешеходом, и ситуация может поменяться. Пока устанавливается время перехода, но не время ожидания. Когда примут новый ГОСТ, то транспортные потоки упадут в разы, – рассказали в ЦОДД.

Что касается проблемы объезда реконструкции моста через Трубеж, то пришлось внести коррективы в режим всех центральных светофоров.

– Мы внесли изменения в магистральные потоки. Если раньше система в автоматическом режиме выдавала проезд через центр города, то сейчас, выбив один участок, мы заставили систему считать каждый из них по отдельности. Система уже не может учесть все направления движения сразу. Как только у нас откроется движение по мосту, ситуация изменится. Это временная мера, и мы приносим извинения за неудобства, но иначе пока невозможно решить проблему, – поделились в ЦОДД.

«ОНИ ТОЛЬКО СДЕРЖИВАЮТ ПРОБКИ»

Принято считать, что любая система работает хорошо, когда ее не замечают. Одним из подтверждений эффективности АСУДД можно считать то, что вплоть до нынешнего проблемного сезона с перекрытиями мостов, ямами и снегопадом в городе не обсуждали работу светофоров. О том же говорят математические данные, благо, система позволяет проследить аналитику за год, час, минуты на каждом отдельном отрезке пути.

Ежегодный прирост автомобилей в Рязани составляет около 10%,

и по данным Росстата, по количеству машин на 1000 жителей мы превышаем столицу. Дорог же больше не становится, поэтому пробки в часы пик, как и во всех городах, неизбежны. Но искусственный интеллект приходит на помощь человеку и пытается улучшить ситуацию.

– Мировая практика показывает, что «умные» светофоры способны на 10–15% увеличить пропускную способность в городе. Но они только сдерживают пробки, а главный фактор – площадь дорог. Даже небольшие решения – карманы около остановок, добавление полосы – способны увеличить трафик. Но для города даже это – большие вложения средств, и реализовать их сложнее, чем кажется, – подытожил Иван Григоров.

КСТАТИ

«Умная» система светофоров побуждает водителя ехать оптимально. Если машин мало, то зеленый сигнал на следующем перекрестке будет загораться быстрее, а если поток падает, то разреша-ющий сигнал загорится немного позже.

ВАЖНО

АСУДД внедрена во всех крупных городах России и даже представлена в Иордании и Ливии. И Рязань - единственный город-немиллионник, где почти все светофоры подключены к АСУДД.

ЗНАЙ НАШИХ

Детекторы транспортных потоков и программное обеспечение для датчиков изначально разрабатывались в Рязани. В 2016 году Рязань удостоилась награды Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» за разработку одного из элементов АСУДД.