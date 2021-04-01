В большинстве регионов страны процедура предварительного голосования пройдет в режиме онлайн

Фото: РОО "Единая Россия".

За две недели заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал 641 человек, более 500 комплектов документов рассмотрели региональные оргкомитеты. Большинство желающих принять участие в процедуре подавали заявки онлайн на сайте pg.er.ru. Здесь опубликована вся информация об оргкомитетах, данные о кандидатах размещаются в личных кабинетах и доступны для пользователей.

«По количеству предварительных заявок у нас есть лидеры. Это Московская область – 81 человек, Москва – 60, Краснодарский край – 52», — рассказал председатель федерального оргкомитета, сенатор Александр Карелин на заседании 30 марта.

Отказ в регистрации получили 95 человек. Семь из них после устранения недостатков повторно подали документы в оргкомитет и стали кандидатами. Основными причинами для отказа стали неполные пакеты документов, попытка выдвинуться сразу по нескольким одномандатным округам или предоставление недостоверной информации. Кроме того, у некоторых из кандидатов оказались непогашенные судимости или иностранные финансовые активы.

В Рязанской области через сайт предварительного голосования заявку на участие подали 16 кандидатов. По данным на 31 марта, региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва зарегистрировал четырех участников.

В регистрации было отказано двум кандидатам – они предоставили неполный пакет документов. Еще 10 заявок на участие в предварительном голосовании находятся на рассмотрении членов регионального оргкомитета по проведению праймериз.

Напомним, регистрация кандидатов началась с 15 апреля и продлится до 29 апреля. Сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд партии.

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